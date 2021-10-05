«Матч ТВ» покажет матчи РПЛ в ближайшие четыре года. Тендера не будет

РПЛ отказалась от тендера по медиаправам. Клубы Премьер-лиги единогласно поддержали возможность продления контракта с «Матч ТВ».

Официальный сайт «Матч ТВ» пишет, что новое соглашение рассчитано на ближайшие четыре сезона. Это подтвердил генеральный продюсер канала Александр Тащин.

РБК дает информацию по улучшенному предложению «Матч ТВ». За первые два года соглашения канал заплатит за права по 6,6 миллиарда рублей, за другие два года – по 7,7 миллиарда.

Сейчас лига получает от «Матч ТВ» 1,7 миллиарда рублей в год. На права по показу матчей претендовали Okko и Start.

Прядкин подал в отставку с поста президента РПЛ

Хачатурянц назначен исполняющим обязанности президента РПЛ. Это глава судейского комитета РФС