Матч ТВ
Комментатор Моссаковский ушел с «Матч ТВ». Он займется медиа в кипрском «Пафосе»
вчера, 17:46
Комментатор Михаил Моссаковский проработал на «Матч ТВ» шесть лет. Он рассказал о переходе на работу в клуб «Пафос» из Кипра:
«Куда уезжаю? На Кипр, потому что флагманский (на данном этапе) проект TSI – это футбольный клуб «Пафос». В ближайшее время его предстоит вывести на новый уровень, и для этого есть очень хорошая база.
Мои функции? В первую очередь это то, в чем я компетентен. Буду заниматься медиа и пиар-департаментом, идеологической составляющей, продвижением клубного телевидения – у руководства большие амбиции на этот счет».
- «Пафос» образован в 2014 году и играет в высшей лиге Кипра.
- В «Пафосе» работал бывший скаут ЦСКА и «Зенита» Антон Евменов и играл Дмитрий Торбинский.
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