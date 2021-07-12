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Комментатор Моссаковский ушел с «Матч ТВ». Он займется медиа в кипрском «Пафосе»

вчера, 17:46

Комментатор Михаил Моссаковский проработал на «Матч ТВ» шесть лет. Он рассказал о переходе на работу в клуб «Пафос» из Кипра:

«Куда уезжаю? На Кипр, потому что флагманский (на данном этапе) проект TSI – это футбольный клуб «Пафос». В ближайшее время его предстоит вывести на новый уровень, и для этого есть очень хорошая база.

Мои функции? В первую очередь это то, в чем я компетентен. Буду заниматься медиа и пиар-департаментом, идеологической составляющей, продвижением клубного телевидения – у руководства большие амбиции на этот счет».

  • «Пафос» образован в 2014 году и играет в высшей лиге Кипра.
  • В «Пафосе» работал бывший скаут ЦСКА и «Зенита» Антон Евменов и играл Дмитрий Торбинский.
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Источник:
«Матч ТВ»
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