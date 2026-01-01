Аслан Карацев

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Ни один телеканал не показал русский финал тенниса. Вместо него шли повтор волейбола и шоу Петросяна
#Олимпиада-2020
«Матч ТВ» включил игру Карацева, когда он проигрывал второй сет (90-я минута!). Это из-за особенностей контракта
#Матч ТВ
Карацев заработал за Australian Open больше, чем за всю карьеру
#Аслан Карацев
Кто такой Аслан Карацев – открытие Australian Open. Был на 747 месте в рейтинге, но все поменяли тренировки в Минске
#Аслан Карацев