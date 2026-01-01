Аслан Карацев

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Теннис
Карацев и Хачанов вылетели в третьем круге Australian Open
#Australian Open
Теннис
Карацев вышел в финал турнира ATP в Сиднее и сыграет с Марреем. Это его четвертый финал за год
#ATP
Теннис
Джокович, Рублев и Карацев снялись с ATP Cup. Это первый теннисный турнир сезона перед Australian Open
#ATP Cup
Теннис
🎾 Карацев обновил личный рекорд в мировом рейтинге. Он впервые поднялся на 16-е место
#Аслан Карацев
Теннис
Рублев и Карацев вышли в финал парного разряда на турнире в Индиан-Уэллсе
#Теннис
Теннис
🎾 Кудерметова сыграет в финале парного разряда в Индиан-Уэллс, Рублев и Карацев – в полуфинале
#Вероника Кудерметова
Теннис
Карацев не вышел в 1/8 финала US Open. Он проиграл 20-летнему теннисисту из США
#Аслан Карацев
Теннис
Карацев вышел в третий круг US Open, отыгравшись с 0:2 по сетам
#Аслан Карацев
Теннис
Карацев вышел в следующий раунд US Open, Хачанов проиграл Харрису в пяти сетах и вылетел в первом круге
#US Open
Олимпиада 2020
🥇🥈 🇷🇺 Россия выиграла золото и серебро по теннису в миксте
#Олимпиада-2020
Теннис
Прогноз на финал Олимпиады-2020 в миксте Веснина-Карацев – Павлюченкова-Рублев, 1 августа 2021 года
#Олимпиада-2020
Теннис
Во сколько начало финала Олимпиады-2020 в миксте Веснина-Карацев – Павлюченкова-Рублев, 1 августа 2021 года
#Олимпиада-2020
Теннис
Олимпиада-2020: где смотреть финал микста Веснина-Карацев – Павлюченкова-Рублев, 1 августа 2021 года. Во сколько прямая трансляция встречи
#Олимпиада-2020
Теннис
🎾 На Олимпиаде в миксте будет российский финал. Веснина и Карацев сыграют против Павлюченковой и Рублева
#Олимпиада-2020
Теннис
🎾 Веснина и Карацев вышли в полуфинал в миксте на Олимпиаде. От России в нем сыграют две пары
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🎾 Веснина и Карацев на Олимпиаде-2020 прошли в 1/4 финала в смешанных парах
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🎾 Карацев вылетел с Олимпиады-2020 в одиночном разряде. Это второй россиянин, покинувший турнир
#Аслан Карацев
Олимпиада 2020
🎾 Матчи Карацева и Павлюченковой на Олимпиаде-2020 прерывались из-за дождя
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🎾 Медведев и Карацев вылетели с Олимпиады-2020 в парном разряде. Россия завершила выступление на турнире
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🎾 Карацев победил в дебютном матче на Олимпиаде-2020 и прошел в 1/16 финала
#Аслан Карацев
Теннис
Жеребьевка в мужском теннисе на Олимпиаде-2020: Медведев – Бублик, Рублев – Нисикори и другие пары
#Олимпиада-2020
Теннис
🎾 Карацев вылетел с «Ролан Гаррос» во втором круге. В мужской сетке из россиян остался только Медведев
#Аслан Карацев
Теннис
🎾 Карацев дебютировал на «Ролан Гаррос» и победил в первом же матче
#Аслан Карацев
Теннис
🇷🇺 vs 🇷🇺 Карацев вышел на Медведева на «Мастерсе» в Риме
#Аслан Карацев
Теннис
Карацев победил Джоковича в полуфинале ATP
#Аслан Карацев
Теннис
Карацев выиграл первый турнир ATP
#Аслан Карацев
Теннис
Медведев стал третьей ракеткой мира, Карацев поднялся на 72 позиции в рейтинге ATP
#ATP
Теннис
Карацев проиграл Джоковичу в полуфинале Australian Open
#Аслан Карацев
Теннис
Джокович сыграет с Карацевым в полуфинале Australian Open
#Australian Open
Теннис
Карацев повторил достижение Сафина из 2005 года. Тогда он тоже вышел в полуфинал Australian Open
#Аслан Карацев
Теннис
Карацев – полуфиналист Australian Open. Он идет 114-м в мировом рейтинге
#Аслан Карацев
Теннис
🇷🇺 Медведев сыграет с Рублевым в четвертьфинале Australian Open
#Australian Open
Теннис
Карацев вышел в четвертьфинал Australian Open. Это его дебютный турнир серии «Большого шлема»
#Аслан Карацев