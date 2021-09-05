Аслан Карацев
US Open
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#Аслан Карацев #US Open

Карацев не вышел в 1/8 финала US Open. Он проиграл 20-летнему теннисисту из США

05 сентября, 10:10

4 сентября – Аслан Карацев празднует 28-летие.

5 сентября – Аслан Карацев не проходит в 1/8 US Open.

Карацев в рамках третьего круга Открытого чемпионата США по теннису встречался с Дженсоном Бруксби. И проиграл – 6:2, 3:6, 2:6, 6:3, 6:3.

Бруксби – 20-летний теннисист из США. Он в пятый раз встречался с теннисистом из топ-30 и побеждает игроков из этой категории во второй раз. Это 41-я победа Бруксби в 50 матчах этого сезона и первый пятисетовик в его карьере.

Источник:
Гол
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