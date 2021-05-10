Аслан Карацев
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Даниил Медведев
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#Аслан Карацев #Даниил Медведев #ATP

🇷🇺 vs 🇷🇺 Карацев вышел на Медведева на «Мастерсе» в Риме

вчера, 15:10
  • Аслан Карацев победил Миомира Кецмановича в первом круге «Мастерса» в Риме (7:6, 6:4) и вышел во второй круг.
  • Там он сыграет с Даниилом Медведевым – второй ракеткой мира. Для них это будет третья встреча: в обеих побеждал Карацев.
  • Игра в Риме пройдет 11 мая.

Всего у Карацева 20 побед в сезоне ATP. Пока только Андрей Рублев и Стефанос Циципас выигрывали чаще в этом году – по 27 матчей.

«Мастерс» в Риме – последний крупный турнир ATP перед «Ролан Гаррос». На него заявились все сильнейшие теннисисты, кроме Роджера Федерера. «Ролан Гаррос» стартует 30 мая.

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