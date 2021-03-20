Аслан Карацев
Теннис
Карацев выиграл первый турнир ATP
20 марта, 19:53
В финале турнира в Дубае Аслан Карацев играл против Ллойда Харриса и победил – 6:3, 6:2. Факты по победе:
🏆 Для Карацева это первый трофей в карьере.
🏆 Он переместится с 42-го места на 27-е в общем зачете.
🏆 Карацев стал первым теннисистом, выигравшим в 2021 году дебютный титул ATP.
После победы он сказал:
«Я очень рад. Матч был напряженным, очень нервным. По ходу недели все матчи были разными, и я рад, что победил. Поначалу мне было сложно адаптироваться к покрытию, потому что я приехал из Дохи, а там оно было медленным. Но потом я привык. И мне понравились корты – быстрые.
Неделя была тяжелой, большинство матчей – трехсетовые. Сейчас постараюсь восстановиться и поеду в Майами».
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