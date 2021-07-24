Аслан Карацев
Поделиться:
Комментарии:
0
#Аслан Карацев

Карацев победил в дебютном матче на Олимпиаде-2020 и прошел в 1/16 финала

2 часа назад

В матче против американца Томми Пола Аслан Карацев победил в двух сетах – 6:3, 6:2.

В 1/8 финала мужского теннисного турнира Олимпиады-2020 Карацев сыграет против француза Жереми Шарди. Матч пройдет 26 июля.

  • Это дебютная Олимпиада для Карацева, где он посеян под 11-м номером. Ему 27 лет.
  • На Олимпийских играх в Токио Россию в мужском разряде представляют Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев и Карен Хачанов.
  • Финал мужского турнира состоится 1 августа.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
Кто такой Аслан Карацев – открытие Australian Open. Был на 747 месте в рейтинге, но все поменяли тренировки в Минске
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Аслан Карацев