Аслан Карацев
Карацев победил в дебютном матче на Олимпиаде-2020 и прошел в 1/16 финала
2 часа назад
В матче против американца Томми Пола Аслан Карацев победил в двух сетах – 6:3, 6:2.
В 1/8 финала мужского теннисного турнира Олимпиады-2020 Карацев сыграет против француза Жереми Шарди. Матч пройдет 26 июля.
- Это дебютная Олимпиада для Карацева, где он посеян под 11-м номером. Ему 27 лет.
- На Олимпийских играх в Токио Россию в мужском разряде представляют Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев и Карен Хачанов.
- Финал мужского турнира состоится 1 августа.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые