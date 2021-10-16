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Андрей Рублев
Аслан Карацев
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#Теннис #Андрей Рублев #Аслан Карацев

Рублев и Карацев вышли в финал парного разряда на турнире в Индиан-Уэллсе

5 часов назад

В полуфинале Аслан Карацев и Андрей Рублев победили пару 🇩🇪 Тим Пюц – 🇳🇿 Майкл Винус. Матч продлился три сета – 6:3, 4:6, 10:5.

В финале Карацев и Рублев сыграют против 🇦🇺 Джона Пирса и 🇸🇰 Филипа Полашека. Матч пройдет 17 октября и начнется в 3:30 по московскому времени.

  • На турнире в Индиан-Уэллсе в одиночном разряде Рублев дошел до третьего круга, Карацев – до четвертого.
  • На Олимпиаде-2020 Рублев выиграл золото в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой.

Кудерметова сыграет в финале парного разряда в Индиан-Уэллсе

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Источник:
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