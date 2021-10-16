Теннис
Андрей Рублев
Аслан Карацев
Рублев и Карацев вышли в финал парного разряда на турнире в Индиан-Уэллсе
5 часов назад
В полуфинале Аслан Карацев и Андрей Рублев победили пару 🇩🇪 Тим Пюц – 🇳🇿 Майкл Винус. Матч продлился три сета – 6:3, 4:6, 10:5.
В финале Карацев и Рублев сыграют против 🇦🇺 Джона Пирса и 🇸🇰 Филипа Полашека. Матч пройдет 17 октября и начнется в 3:30 по московскому времени.
- На турнире в Индиан-Уэллсе в одиночном разряде Рублев дошел до третьего круга, Карацев – до четвертого.
- На Олимпиаде-2020 Рублев выиграл золото в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой.
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