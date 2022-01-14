Карацев вышел в финал турнира ATP в Сиднее и сыграет с Марреем. Это его четвертый финал за год

Карацев вышел в четвертый финал за год и четвертый же в карьере. Он сыграет 15 января против Энди Маррея – бывшей первой ракетки мира и трехкратного чемпионата турниров серии «Большого шлема».

Турнир в Сиднее относится к категории ATP-250 (за победу в нем начисляют 250 очков в рейтинг). Карацев побеждал на двух турниров этой же категории: в Дубае и на Кубке Кремля, также выходил в финал турнира в Белграде.

Резкий подъем в его карьере начался после прошлогоднего Australian Open. Карацев, тогда занимавший 114-е место в рейтинге, дебютировал на «Большом шлеме» и первым в истории серии дошел до полуфинала. В итоге в ноябре он поднялся на рекордное для себя 15-е место в рейтинге.