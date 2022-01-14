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Аслан Карацев
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#ATP #Аслан Карацев

Карацев вышел в финал турнира ATP в Сиднее и сыграет с Марреем. Это его четвертый финал за год

16 минут назад

Аслан Карацев обыграл Дэниэла Эванса на турнире в Сиднее: 6:3, 6:7 (13:15), 6:3. Матч продолжался три часа.

  • Ключевым стал второй сет. Карацев проиграл в нем первый гейм, но потом отыгрывался: с 1:1 до 6:6.
  • Игра перешла в тай-брейк. У Карацева трижды был в нем матч-пойнт – ему достаточно было одного очка для победы в матче. Но все три раза он не набирал его – и игра продолжалась.
  • В итоге Эванс победил со счетом 15:13.

Он сыграет 15 января против Энди Маррея – бывшей первой ракетки мира и трехкратного чемпионата турниров серии «Большого шлема».

Карацев вышел в четвертый финал за год и четвертый же в карьере. Он сыграет 15 января против Энди Маррея – бывшей первой ракетки мира и трехкратного чемпионата турниров серии «Большого шлема».

Турнир в Сиднее относится к категории ATP-250 (за победу в нем начисляют 250 очков в рейтинг). Карацев побеждал на двух турниров этой же категории: в Дубае и на Кубке Кремля, также выходил в финал турнира в Белграде.

Резкий подъем в его карьере начался после прошлогоднего Australian Open. Карацев, тогда занимавший 114-е место в рейтинге, дебютировал на «Большом шлеме» и первым в истории серии дошел до полуфинала. В итоге в ноябре он поднялся на рекордное для себя 15-е место в рейтинге.

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Источник:
ATP
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