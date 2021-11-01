Аслан Карацев
ATP
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#Аслан Карацев #ATP

🎾 Карацев обновил личный рекорд в мировом рейтинге. Он впервые поднялся на 16-е место

01 ноября, 10:57

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила мировой рейтинг. Аслан Карацев в нем поднялся с 19-го на 16-е место, обновив личный рекорд.

  • Февраль-2021. Резкий подъем в карьере Карацева начался после Australian Open. Это был его первый турнир серии «Большого шлема» – и он сразу дошел на нем до полуфинала. Ни одному теннисисту до Карацева такое не удавалось. После этого результата он поднялся со 114-го на 41-е место в рейтинге.
  • Март-2021. Карацев дебютировал в топ-30 и оставался в нем в течение 26 недель. За это время он выиграл свои первые турниры ATP и взял серебро Олимпиады в миксте.
  • Октябрь-2021. Первое попадание в топ-20 рейтинга. Карацев занял 19-е место в списке и установил личный рекорд. Через неделю после этого он обновил достижение, поднявшись на 16-е место.

В топ-5 рейтинга изменений не произошло: Новак Джокович (1), Даниил Медведев (2), Стефанос Циципас (3), Александр Зверев (4), Рафаэль Надаль (5).

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Источник:
сайт ATP
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