🎾 Карацев вылетел с «Ролан Гаррос» во втором круге. В мужской сетке из россиян остался только Медведев

Теперь в мужской сетке «Ролан Гаррос» остался только один теннисист из России – Даниил Медведев. С турнира уже вылетели Карен Хачанов (25-й в мировом рейтинге), Роман Сафиуллин (182) и Андрей Рублев (7), а теперь и Аслан Карацев (26).

Для Карацева это дебютный «Ролан Гаррос» и второй турнир серии «Большого шлема» в карьере. Он дебютировал на главных теннисных турнирах в начале 2021 года, дойдя до полуфинала Australian Open. Карацев стал в истории «Шлемов», кто дошел до полуфинала с первой попытки.