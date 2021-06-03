Аслан Карацев
Ролан Гаррос
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#Аслан Карацев #Ролан Гаррос

🎾 Карацев вылетел с «Ролан Гаррос» во втором круге. В мужской сетке из россиян остался только Медведев

03 июня, 16:57

Аслан Карацев проиграл Филиппу Кольшрайберу в четырех сетах на «Ролан Гаррос»: 6:3, 7:6 (7:4), 4:6, 6:1.

  • Карацев за матч выиграл только третий сет и сделал счет 1:2. Но в следующей партии проиграл пять геймов подряд (1:6). Счет по сетам: 1:3.
  • Карацев получил два предупреждения от судьи по ходу матча. Первое – за откидку мяча, второе – за разбитую ракету.

Теперь в мужской сетке «Ролан Гаррос» остался только один теннисист из России – Даниил Медведев. С турнира уже вылетели Карен Хачанов (25-й в мировом рейтинге), Роман Сафиуллин (182) и Андрей Рублев (7), а теперь и Аслан Карацев (26).

Для Карацева это дебютный «Ролан Гаррос» и второй турнир серии «Большого шлема» в карьере. Он дебютировал на главных теннисных турнирах в начале 2021 года, дойдя до полуфинала Australian Open. Карацев стал в истории «Шлемов», кто дошел до полуфинала с первой попытки.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Алексей Боржонов
Мастер новостей.
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