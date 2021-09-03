Аслан Карацев
US Open
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#Аслан Карацев #US Open

Карацев вышел в третий круг US Open, отыгравшись с 0:2 по сетам

03 сентября, 10:15

🇷🇺 Аслан Карацев обыграл 🇦🇺 Джордана Томпсона во втором круге US Open: 3:6, 3:6, 7:5, 7:6 (11:9), 6:1.

  • Матч длился 4 часа и 39 минут. Карацев проиграл два первых сета, но затем выиграл три подряд.
  • В четвертом сете у Томпсона было два матчбола, но Карацев отыграл их и перевел матч в пятый сет.
  • Это дебютный US Open для Карацева. До 2021 года он не играл в основной сетке турниров «Большого шлема».
  • В следующем Карацев встретится с победителем пары 🇺🇸 Дженсон Бруксби – 🇺🇸 Харри Фриц.

Карацев занимает 25-е место в мировом рейтинге теннисистов. Лучшим результатом на турнирах серии «Большого шлема» был полуфинал Australian Open в феврале 2021-го. На Олимпиаде он взял серебро в миксте, играя в паре с Еленой Весниной.

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