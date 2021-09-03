Карацев вышел в третий круг US Open, отыгравшись с 0:2 по сетам

Карацев занимает 25-е место в мировом рейтинге теннисистов. Лучшим результатом на турнирах серии «Большого шлема» был полуфинал Australian Open в феврале 2021-го. На Олимпиаде он взял серебро в миксте, играя в паре с Еленой Весниной.