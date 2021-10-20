Дмитрий Мусэрский
Сантори Санбердз
Волейболист Мусэрский дисквалифицирован на девять месяцев. Все из-за допинг-пробы 2013 года
9 минут назад
Дмитрий Мусэрский играет за японский клуб «Сантори Санбердз». Именно этот клуб на официальном сайте рассказал о дисквалификации.
«Сантори Санбердз» пишет два ключевых факта:
1) Дисквалификация назначена после перепроверки допинг-теста, который взят в мае 2013 года.
2) Она действует с 5 апреля 2021 года по 4 января 2022 года. Дальше Мусэрский сможет тренироваться и играть.
Есть реакция президента Всероссийской федерации волейбола Станислава Шевченко: «С самим Дмитрием мы контактировали, но рассказывать предметно пока ничего не станем. Будем разбираться, официально обратимся (за деталями) в том числе в клуб».
Мусэрскому 32 года. Он побеждал на Олимпиаде-2012 в составе сборной России.
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