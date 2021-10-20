Волейболист Мусэрский дисквалифицирован на девять месяцев. Все из-за допинг-пробы 2013 года

Дмитрий Мусэрский играет за японский клуб «Сантори Санбердз». Именно этот клуб на официальном сайте рассказал о дисквалификации.

«Сантори Санбердз» пишет два ключевых факта:

1) Дисквалификация назначена после перепроверки допинг-теста, который взят в мае 2013 года.

2) Она действует с 5 апреля 2021 года по 4 января 2022 года. Дальше Мусэрский сможет тренироваться и играть.

Есть реакция президента Всероссийской федерации волейбола Станислава Шевченко: «С самим Дмитрием мы контактировали, но рассказывать предметно пока ничего не станем. Будем разбираться, официально обратимся (за деталями) в том числе в клуб».

Мусэрскому 32 года. Он побеждал на Олимпиаде-2012 в составе сборной России.