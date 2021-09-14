Россия (волейбол)
Россия в четвертьфинале проиграла Польше и вылетела с чемпионата Европы по волейболу
вчера, 23:03
Игра продлилась три сета – 0:3.
В полуфинале 🇵🇱 Польша сыграет с победителем пары 🇨🇿 Чехия – 🇸🇮 Словения. На ЧЕ-2019 она заняла третье место.
🇷🇺 Россия повторила результат прошлого чемпионата Европы, когда дошла до четвертьфинала и проиграла Словении.
Россия дважды выигрывала чемпионат Европы. Это было в 2013 и 2017 годах. Действующий чемпион Европы – 🇷🇸 Сербия.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые