Россия в четвертьфинале проиграла Польше и вылетела с чемпионата Европы по волейболу

Игра продлилась три сета – 0:3.

В полуфинале 🇵🇱 Польша сыграет с победителем пары 🇨🇿 Чехия – 🇸🇮 Словения. На ЧЕ-2019 она заняла третье место.

🇷🇺 Россия повторила результат прошлого чемпионата Европы, когда дошла до четвертьфинала и проиграла Словении.

Россия дважды выигрывала чемпионат Европы. Это было в 2013 и 2017 годах. Действующий чемпион Европы – 🇷🇸 Сербия.