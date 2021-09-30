Россия (волейбол)
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🇷🇺 Россия сыграет против Сербии, Туниса и Пуэрто-Рико на домашнем чемпионате мира по волейболу
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Россия отобралась на турнир как организатор. Она попала в группу А к 🇷🇸 Сербии, 🇹🇳 Тунису и 🇵🇷 Пуэрто-Рико.
- Чемпионат мира по волейболу пройдет в 2022 году в 10 городах: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Кемерово и Красноярск. Россия впервые примет ЧМ.
- Матч-открытие пройдет в Санкт-Петербурге – в нем сыграют Россия и Тунис. Они занимают третье и 14-е место в рейтинге FIVB.
- Действующий чемпион мира – 🇵🇱 Польша. Россия ни разу не выигрывала чемпионат мира, главное достижение – второе место в 2002 году.
- Игры ЧМ-2022 состоятся с 26 августа по 11 сентября. Финал пройдет в Москве. Там сборная России проведет остальные матчи группы.
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