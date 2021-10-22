Вы видите новости, что талибы обезглавили волейболистку. Похоже, это фейк

Большие медиа второй день рассказывают историю волейболистки из Афганистана Махджубин Хакими. Все пишут, что ее обезглавили боевики из группировки «Талибан» (организация запрещена в России), опубликовав фото казни в соцсетях.

В России об этом написали Sports.ru, «Матч ТВ», «Лента.ру» и десятки других медиа. В мире новость распространил The New York Post, на который в основном и ссылаются русские медиа. Но к самой новости есть вопросу.

Откуда появилась новость?

Издание Independent Persian первым рассказало, что Махджубин убили в Кабуле в начале октября. После чего талибы угрожали родственникам и не давали рассказать о смерти Хакими.

Эту версию подтвердил тренер молодежной сборной Афганистана Сурайи Афзали (это не настоящее имя, а псевдоним для безопасности):

«Все игроки волейбольной сборной и остальные спортсменки находятся в плохом положении, в отчаянии и страхе. Все были вынуждены бежать и жить в неизвестных местах».