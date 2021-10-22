Вы видите новости, что талибы обезглавили волейболистку. Похоже, это фейк
Большие медиа второй день рассказывают историю волейболистки из Афганистана Махджубин Хакими. Все пишут, что ее обезглавили боевики из группировки «Талибан» (организация запрещена в России), опубликовав фото казни в соцсетях.
В России об этом написали Sports.ru, «Матч ТВ», «Лента.ру» и десятки других медиа. В мире новость распространил The New York Post, на который в основном и ссылаются русские медиа. Но к самой новости есть вопросу.
Откуда появилась новость?
Издание Independent Persian первым рассказало, что Махджубин убили в Кабуле в начале октября. После чего талибы угрожали родственникам и не давали рассказать о смерти Хакими.
Эту версию подтвердил тренер молодежной сборной Афганистана Сурайи Афзали (это не настоящее имя, а псевдоним для безопасности):
«Все игроки волейбольной сборной и остальные спортсменки находятся в плохом положении, в отчаянии и страхе. Все были вынуждены бежать и жить в неизвестных местах».
Международная федерация волейбола (FIVB) скоро отреагировала:
«Мы решительно осуждаем любые формы насилия, направленные против других людей, в особенности против здоровых, молодых и талантливых спортсменов».
История выглядит достоверной, потому что талибы действительно преследуют женщин, которые занимаются спортом. Проблему исследовал BBC в сентябре. Лидер афганской волейбольной сборной Захра Фаязи рассказывала, что девушкам пришлось сжигать спортивный инвентарь и медаль. Многие покинули Афганистан.
Игроки женской сборной Афганистана по футболу уехали в Пакистан. На родине им запрещены занятия спортом
Также Фаязи рассказала, что одна из волейболисток умерла в августе. Фаязи предположила, что ее убили талибы, но она не владеет точной информацией.
Почему новость сомнительная?
Даже сама FIVB говорит, что новость еще требует проверки:
«Международная федерация волейбола крайне шокирована и потрясена сообщениями о трагической смерти Махджубин Хакими. Но следует отметить, что существуют противоречивые сообщения об истинной причине ее смерти».
Сайт Altnews (специализируется на разборе фейковых новостей) разобрал историю и выяснил, что брат Хакими Скандар седьмого августа поставил черный аватар и получал в комментариях сообщения с соболезнования. На следующий день он запостил фото сестры в военной форме (она была офицером полиции) и подписал: «Я всегда буду тобой гордиться, дорогая сестра».
Altnews связался с родственником Хакими, который подтвердил, что она умерла шестого августа, когда талибы еще не взяли контроль над Афганистаном. Анонимный родственник рассказал, что Хакими была найдена мертвой в ванне со следами удушья на шее. Ее жених считает, что это самоубийство, но в семье есть сомнения. Еще родственник показал скриншот из закрытого поста отца Хакими, где изображено мертвое тело Хакими – она не была обезглавлена.
Еще источник Altnews сфотографировал могилу Хакими. На ней написано ее имя и дата смерти – шестого августа.
The New York Post отрицает эти опровержения, ссылаясь на центр расследований Payk Media. Его источники подтверждают версию, что Хакими была обезглавлена боевиками в октябре. Но конкретных доказательств Payk Media не привело.