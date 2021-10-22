Махджубин Хакими
мир
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#Махджубин Хакими #мир

Вы видите новости, что талибы обезглавили волейболистку. Похоже, это фейк

3 часа назад

Большие медиа второй день рассказывают историю волейболистки из Афганистана Махджубин Хакими. Все пишут, что ее обезглавили боевики из группировки «Талибан» (организация запрещена в России), опубликовав фото казни в соцсетях.

В России об этом написали Sports.ru, «Матч ТВ», «Лента.ру» и десятки других медиа. В мире новость распространил The New York Post, на который в основном и ссылаются русские медиа. Но к самой новости есть вопросу.

Откуда появилась новость?

Издание Independent Persian первым рассказало, что Махджубин убили в Кабуле в начале октября. После чего талибы угрожали родственникам и не давали рассказать о смерти Хакими.

Эту версию подтвердил тренер молодежной сборной Афганистана Сурайи Афзали (это не настоящее имя, а псевдоним для безопасности):

«Все игроки волейбольной сборной и остальные спортсменки находятся в плохом положении, в отчаянии и страхе. Все были вынуждены бежать и жить в неизвестных местах».

Международная федерация волейбола (FIVB) скоро отреагировала:

«Мы решительно осуждаем любые формы насилия, направленные против других людей, в особенности против здоровых, молодых и талантливых спортсменов».

История выглядит достоверной, потому что талибы действительно преследуют женщин, которые занимаются спортом. Проблему исследовал BBC в сентябре. Лидер афганской волейбольной сборной Захра Фаязи рассказывала, что девушкам пришлось сжигать спортивный инвентарь и медаль. Многие покинули Афганистан.

Игроки женской сборной Афганистана по футболу уехали в Пакистан. На родине им запрещены занятия спортом

Также Фаязи рассказала, что одна из волейболисток умерла в августе. Фаязи предположила, что ее убили талибы, но она не владеет точной информацией.

Почему новость сомнительная?

Даже сама FIVB говорит, что новость еще требует проверки:

«Международная федерация волейбола крайне шокирована и потрясена сообщениями о трагической смерти Махджубин Хакими. Но следует отметить, что существуют противоречивые сообщения об истинной причине ее смерти».

Сайт Altnews (специализируется на разборе фейковых новостей) разобрал историю и выяснил, что брат Хакими Скандар седьмого августа поставил черный аватар и получал в комментариях сообщения с соболезнования. На следующий день он запостил фото сестры в военной форме (она была офицером полиции) и подписал: «Я всегда буду тобой гордиться, дорогая сестра».

Фейсбук Скандара Хакими

Altnews связался с родственником Хакими, который подтвердил, что она умерла шестого августа, когда талибы еще не взяли контроль над Афганистаном. Анонимный родственник рассказал, что Хакими была найдена мертвой в ванне со следами удушья на шее. Ее жених считает, что это самоубийство, но в семье есть сомнения. Еще родственник показал скриншот из закрытого поста отца Хакими, где изображено мертвое тело Хакими – она не была обезглавлена.

Еще источник Altnews сфотографировал могилу Хакими. На ней написано ее имя и дата смерти – шестого августа.

The New York Post отрицает эти опровержения, ссылаясь на центр расследований Payk Media. Его источники подтверждают версию, что Хакими была обезглавлена боевиками в октябре. Но конкретных доказательств Payk Media не привело.

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