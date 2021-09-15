Афганистан
Игроки женской сборной Афганистана по футболу уехали в Пакистан. На родине им запрещены занятия спортом
36 минут назад
Афганские футболистки покинули страну через неделю после формирования нового правительства. Они уехали в Пакистан, где их приняла местная Федерация футбола.
Подробностей о ситуации нет. Министр информации Фавад Чаудхри написал только, что спортсменки покинули страну с пакистанскими визами и действующими афганскими паспортами. Сколько человек уехали, в каком они статусе и какие у них планы, пока неизвестно.
- В августе «Талибан» [запрещен в России и признан террористической организацией] объявил о захвате власти. 7 сентября он объявил о формировании нового правительства.
- Тогда же представитель «Талибана» сказал, что женщинам запретят занятия спортом в стране. Он сослался на исламские законы, запрещающие женщинам выход на улицу без необходимости.
- Бывший капитан женской сборной Халида Попал, живущая в Дании, призвала игроков удалить соцсети и сжечь форму. Она объяснила это опасениями за их безопасность.
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