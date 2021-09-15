Игроки женской сборной Афганистана по футболу уехали в Пакистан. На родине им запрещены занятия спортом

Афганские футболистки покинули страну через неделю после формирования нового правительства. Они уехали в Пакистан, где их приняла местная Федерация футбола.

Подробностей о ситуации нет. Министр информации Фавад Чаудхри написал только, что спортсменки покинули страну с пакистанскими визами и действующими афганскими паспортами. Сколько человек уехали, в каком они статусе и какие у них планы, пока неизвестно.