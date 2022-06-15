Экономика
IKEA
#Экономика #IKEA
Поделиться:

Уходит ли IKEA из России – разбираем последние новости

0

15 июня шведская компания IKEA сделала заявление об уходе из России – продаже фабрик и сокращении бизнеса.

Причины IKEA тоже назвала: «За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. Ввиду этого мы не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем».

IKEA закрывается в России – что это значит

🏪 IKEA прямо не заявляет об окончательном уходе. Речь идет о сокращении масштабов бизнеса в России.

🏪 IKEA не будет производить товары в России. На всех четырех фабриках – в Ленинградской, Кировской, Московской и Новгородской областях – запущен поиск новых владельцев, уменьшится штат сотрудников.

🏪 IKEA распродаст остатки товара на складах и в закрытых магазинах.

🏪 Российские офлайн-магазины будут закрыты. До июля что-нибудь купить смогут сотрудники магазинов, а с июля будет доступна онлайн-распродажа. Компания подтвердила в паблике вк, что появится онлайн-продажа, а сроки станут известны позже.

🏪 Заказ из самой IKEA теперь, скорее всего, будет доступен на сторонних маркетплейсах или при помощи какого-то особого вида продажи со складов.

🏪 Продолжат работу торговые центры «Мега», которые принадлежат IKEA. В «Меге» у IKEA 14 магазинов в 11 регионах России.

IKEA в России: продажи остановились в 17 магазинах

Продажи в магазинах были остановлены с 4 марта. Под этим брендом в стране работало 17 магазинов и восемь студий, штат компании насчитывает около 15 тысяч человек. Три тысячи из них – сотрудники деревообрабатывающих предприятий. Всем обещали платить зарплату до августа.

28 апреля в паблике вк профсоюза IKEA была такая надпись: «IKEA не собирается покидать нашу страну, ликвидировать предприятия. В случае налаживания бесперебойной логистики двери для посетителей будут открыты до установленной даты приостановки продаж».

Где купить вещи из IKEA, пока сама IKEA временно закрыта
Читать

IKEA останется без миллиардов рублей без России

Согласно данным Forbes, IKEA попала в десятку крупнейших иностранных компаний в России по итогам 2021 года. Ее выручка составила 245,6 миллиарда рублей за год. За последние годы розничная выручка росла несмотря на пандемию коронавируса – активизировались онлайн-продажи.

В ноябре 2021-го сообщалось, что IKEA увеличила продажи в России на 31%.

Гендиректор директор розничной сети IKEA в России Понтус Эрнтелл назвал тот год одним из лучших для компании, а российский рынок – одним из самых значимых по доле в глобальной выручке.

Эрнтелл также говорил, что более половины товаров, которые продаются в магазинах сети, производятся в России. Причем в 2021-м была запущена доставка из Азии по суше.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Komsomolskaya Pravda / Keystone Press Agency / www.imago-images.de / Global Look Press
Еще по теме
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Экономика
#IKEA