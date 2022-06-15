Уходит ли IKEA из России – разбираем последние новости

15 июня шведская компания IKEA сделала заявление об уходе из России – продаже фабрик и сокращении бизнеса.

Причины IKEA тоже назвала: «За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. Ввиду этого мы не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем».

IKEA закрывается в России – что это значит

🏪 IKEA прямо не заявляет об окончательном уходе. Речь идет о сокращении масштабов бизнеса в России.

🏪 IKEA не будет производить товары в России. На всех четырех фабриках – в Ленинградской, Кировской, Московской и Новгородской областях – запущен поиск новых владельцев, уменьшится штат сотрудников.

🏪 IKEA распродаст остатки товара на складах и в закрытых магазинах.

🏪 Российские офлайн-магазины будут закрыты. До июля что-нибудь купить смогут сотрудники магазинов, а с июля будет доступна онлайн-распродажа. Компания подтвердила в паблике вк, что появится онлайн-продажа, а сроки станут известны позже.

🏪 Заказ из самой IKEA теперь, скорее всего, будет доступен на сторонних маркетплейсах или при помощи какого-то особого вида продажи со складов.

🏪 Продолжат работу торговые центры «Мега», которые принадлежат IKEA. В «Меге» у IKEA 14 магазинов в 11 регионах России.