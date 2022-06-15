Уходит ли IKEA из России – разбираем последние новости
15 июня шведская компания IKEA сделала заявление об уходе из России – продаже фабрик и сокращении бизнеса.
Причины IKEA тоже назвала: «За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. Ввиду этого мы не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем».
IKEA закрывается в России – что это значит
🏪 IKEA прямо не заявляет об окончательном уходе. Речь идет о сокращении масштабов бизнеса в России.
🏪 IKEA не будет производить товары в России. На всех четырех фабриках – в Ленинградской, Кировской, Московской и Новгородской областях – запущен поиск новых владельцев, уменьшится штат сотрудников.
🏪 IKEA распродаст остатки товара на складах и в закрытых магазинах.
🏪 Российские офлайн-магазины будут закрыты. До июля что-нибудь купить смогут сотрудники магазинов, а с июля будет доступна онлайн-распродажа. Компания подтвердила в паблике вк, что появится онлайн-продажа, а сроки станут известны позже.
🏪 Заказ из самой IKEA теперь, скорее всего, будет доступен на сторонних маркетплейсах или при помощи какого-то особого вида продажи со складов.
🏪 Продолжат работу торговые центры «Мега», которые принадлежат IKEA. В «Меге» у IKEA 14 магазинов в 11 регионах России.
IKEA в России: продажи остановились в 17 магазинах
Продажи в магазинах были остановлены с 4 марта. Под этим брендом в стране работало 17 магазинов и восемь студий, штат компании насчитывает около 15 тысяч человек. Три тысячи из них – сотрудники деревообрабатывающих предприятий. Всем обещали платить зарплату до августа.
28 апреля в паблике вк профсоюза IKEA была такая надпись: «IKEA не собирается покидать нашу страну, ликвидировать предприятия. В случае налаживания бесперебойной логистики двери для посетителей будут открыты до установленной даты приостановки продаж».
IKEA останется без миллиардов рублей без России
Согласно данным Forbes, IKEA попала в десятку крупнейших иностранных компаний в России по итогам 2021 года. Ее выручка составила 245,6 миллиарда рублей за год. За последние годы розничная выручка росла несмотря на пандемию коронавируса – активизировались онлайн-продажи.
В ноябре 2021-го сообщалось, что IKEA увеличила продажи в России на 31%.
Гендиректор директор розничной сети IKEA в России Понтус Эрнтелл назвал тот год одним из лучших для компании, а российский рынок – одним из самых значимых по доле в глобальной выручке.
Эрнтелл также говорил, что более половины товаров, которые продаются в магазинах сети, производятся в России. Причем в 2021-м была запущена доставка из Азии по суше.