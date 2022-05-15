Где купить вещи из IKEA, пока сама IKEA временно закрыта

Другой вариант – с помощью компаний, который занимаются доставками исключительно товаров из ИКЕА между Казахстаном, России и некоторыми другими странами СНГ.

ИКЕА была и в Белоруссии – но она также приостановила там работу. Тем не менее можно сделать доставку из магазинов-реселлеров в любой город России.

Еще один заграничный вариант связан с покупкой вещей и мебели ИКЕА в Грузии. Там нет официальных магазинов, но, например, в Тбилиси работает IKEA Basket (неофициальный реселлер на территории страны). У него нет сайта, но жители говорят, что цены там сопоставимы с оригинальными. Вывезти из Тбилиси нужный товар можно, предварительно заказав его по телефону и оформив доставку в Россию с помощью специальных служб перевозки.

Есть ли реселлеры ИКЕА в России

ИКЕА не против компаний, занимающихся подбором товаров на сайте, формированием заказов и продаж через себя клиентам. Но сейчас такие фирмы столкнулись с проблемой: поскольку они не нарушали закон и производили закупку в официальных магазинах, то их бизнес на паузе. У некоторых на сайте есть предложение сделать заказ и дождаться уведомления, когда официальная ИКЕА вновь вернется на российский рынок.

Но если ждать не хочется, то есть возможность покупать у реселлеров. Один из таких магазинов – Vamdodoma: он как продает вещи из ИКЕА, так и занимается их перевозками из других стран. Есть запросить адреса в Google Maps, то вот такие результаты выдает сервис: