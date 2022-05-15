Где купить вещи из IKEA, пока сама IKEA временно закрыта
4 марта ИКЕА приостановила работу в России. Россияне ждали новостей о работе компании к маю. И они появились – ИКЕА не вернулась на рынок и продлила приостановку работы минимум до осени.
Но можно ли сейчас где-то покупать товары оттуда? Если да, то сколько это выйдет по ценам?
Доступна ли ИКЕА на маркетплейсах
Да, доступна. Забиваем нужный запрос на «Авито». Там есть мебель и вещи из ИКЕА. Но пока есть два риска. Первый – наткнуться на мебель б/у. Второй – переплатить за товар.
Но есть и достаточно выгодные предложения. Например, вот вариант со стулом IKEA Ingolf. По объявлению он стоит 3200 без учета доставки.
А вот его стоимость в каталоге на сайте ИКЕА:
Есть варианты, при которых мебельные фабрики производят кухни в стиле ИКЕА.
То же самое касается и интернет-магазина Ozon. Вот результаты по запросу «вещи из IKEA»:
То же самое и на Wildberries. Вещи из ИКЕА доступны там:
В каких соседних странах можно купить товары из ИКЕА
ИКЕА доступна в Казахстане. Но только не в официальных магазинах (их там нет), а реселлерах. Например, в северной части страны есть такие магазины в городах Костанай и Красный Яр. Доставить грузы из Казахстана не только в приграничные города, но и по всей России достаточно легко. Например, с помощью специальных компаний, которые связаны с грузоперевозками.
Другой вариант – с помощью компаний, который занимаются доставками исключительно товаров из ИКЕА между Казахстаном, России и некоторыми другими странами СНГ.
ИКЕА была и в Белоруссии – но она также приостановила там работу. Тем не менее можно сделать доставку из магазинов-реселлеров в любой город России.
Еще один заграничный вариант связан с покупкой вещей и мебели ИКЕА в Грузии. Там нет официальных магазинов, но, например, в Тбилиси работает IKEA Basket (неофициальный реселлер на территории страны). У него нет сайта, но жители говорят, что цены там сопоставимы с оригинальными. Вывезти из Тбилиси нужный товар можно, предварительно заказав его по телефону и оформив доставку в Россию с помощью специальных служб перевозки.
Есть ли реселлеры ИКЕА в России
ИКЕА не против компаний, занимающихся подбором товаров на сайте, формированием заказов и продаж через себя клиентам. Но сейчас такие фирмы столкнулись с проблемой: поскольку они не нарушали закон и производили закупку в официальных магазинах, то их бизнес на паузе. У некоторых на сайте есть предложение сделать заказ и дождаться уведомления, когда официальная ИКЕА вновь вернется на российский рынок.
Но если ждать не хочется, то есть возможность покупать у реселлеров. Один из таких магазинов – Vamdodoma: он как продает вещи из ИКЕА, так и занимается их перевозками из других стран. Есть запросить адреса в Google Maps, то вот такие результаты выдает сервис:
Вот подробная картинка с городами России, где функционирует магазин, либо где работает доставка:
Для наглядности мы выбрали раздел с товарами для дома. Вот результаты:
Сборкой и продажей вещей ИКЕА занимается, например, магазин «Шатура». Экс-маркетолог «Шатуры» в интервью «Фонтанке» рассказывал:
«Основные материалы и фурнитура здесь китайские, а с Китаем у нас пока все более или менее хорошо, так что шанс поработать есть».