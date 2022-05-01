Похоже, IKEA не вернется в Россию до осени – все это время сотрудники там работают

Что случилось

28 апреля в паблике вк профсоюза ИКЕА появился большой информационный пост:

Работа магазинов и студии продолжится в режиме «за закрытыми дверьми» минимум до 31 августа;

Причина – невозможность в ближайшее время наладить бесперебойные поставки для полноценного функционирования торговой деятельности компании;

При этом поддержка компанией сотрудников продолжится: сохранятся рабочие места, зарплата будет выплачиваться, продолжится обеспечение медицинского страхования, плюс сохранится пенсионная корпоративная программа.

К этому посту есть приписка: «И самое главное – ИКЕА не собирается покидать нашу страну, ликвидировать предприятия. В случае налаживания бесперебойной логистики двери для посетителей будут открыты до установленной даты приостановки продаж».

У ИКЕА есть заводы в России, но основные детали и товары она поставляет из других стран. Компания напрямую не говорила о том, что собирается открываться в ближайшее время, но 21 апреля это сообщил заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов: «Когда компания найдет выход, будет открываться. Тем более ИКЕА сама строила свои магазины. Бросать их, оставлять кому-то – неэффективный ход».

На официальном сайте ИКЕА нет информации о последнем решении. Но есть плашка, частично рассказывающая о работе компании в России: