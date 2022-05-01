Похоже, IKEA не вернется в Россию до осени – все это время сотрудники там работают
4 марта ИКЕА приостановила работу в России. В сообщении компании говорилось, что: а) Продажи в магазинах приостановлены; б) Приостановлены продажи в интернет-магазине; в) Заморожена работа ИКЕА-студии.
Начало мая-2022, прошло почти два месяца с момента решения ИКЕА. Компания не только не вернулась на российский, но и продлила свою приостановку работы в России.
Что случилось
28 апреля в паблике вк профсоюза ИКЕА появился большой информационный пост:
- Работа магазинов и студии продолжится в режиме «за закрытыми дверьми» минимум до 31 августа;
- Причина – невозможность в ближайшее время наладить бесперебойные поставки для полноценного функционирования торговой деятельности компании;
- При этом поддержка компанией сотрудников продолжится: сохранятся рабочие места, зарплата будет выплачиваться, продолжится обеспечение медицинского страхования, плюс сохранится пенсионная корпоративная программа.
К этому посту есть приписка: «И самое главное – ИКЕА не собирается покидать нашу страну, ликвидировать предприятия. В случае налаживания бесперебойной логистики двери для посетителей будут открыты до установленной даты приостановки продаж».
У ИКЕА есть заводы в России, но основные детали и товары она поставляет из других стран. Компания напрямую не говорила о том, что собирается открываться в ближайшее время, но 21 апреля это сообщил заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов: «Когда компания найдет выход, будет открываться. Тем более ИКЕА сама строила свои магазины. Бросать их, оставлять кому-то – неэффективный ход».
На официальном сайте ИКЕА нет информации о последнем решении. Но есть плашка, частично рассказывающая о работе компании в России:
Как работают фирмы-конкуренты ИКЕА
Здесь расскажем списком:
- OBI. 27 апреля заработал первый магазин сети. К 1 мая компания говорила о планируемом запуске всех магазинов в Москве и Санкт-Петербурге. Остальные магазины в других регионах откроют позже. Магазины же будут работать под немецким брендом минимум полгода;
- Hoff. Компания осталась в России и зафиксировала в своих магазинах рост трафика и рост выручки на 30$. Гендиректор сети Максим Гришаков сказал: «Мы видим, что с уходом IKEA часть аудитории действительно переходит к нам. Но важно понимать, что это очень временная короткая история ажиотажного спроса». Еще компания заявила, что в России поднимутся цены на мебель;
- Leroy Merlin. Компания тоже осталась в России, сначала думала о том, чтобы сдерживать сцены. Но в результаты в ее магазинах цены на стройматериалы, наоборот, стали выше. Компания отказалась давать комментарий «Ведомостям» по этому поводу.