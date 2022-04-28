Из России уходит владелец Calvin Klein, Max Factor, Lacoste, Gucci и других брендов – компания Coty
28 апреля. Еще одна иностранная компания объявила об уходе из России. Сейчас это французско-американский косметический концерн Coty Inc, управляющий целым рядом популярных брендов.
Что известно об уходе Coty
В официальном заявлении компания сообщила: она прекращает свою деятельность на территории России. В 2021 году продажи в РФ составили 3% от общемировых продаж Coty. При этом общий объем продаж Coty составил 4,63 млрд долларов. То есть Россия принесла компании почти 139 млн долларов.
Что еще было в заявлении Coty:
- Компания сказала, что стала последней американской фирмой, покинувшей Россию;
- Она ожидает, что решение об уходе с российского рынка не повлияет на ее рыночные показатели. Аргумент такой: вклад России в общемировую выручку Coty сравнительно небольшой. В этом компания была убеждена после низких показателей четвертого квартала 2021 года.
Какими брендами управляет Coty
Всего Coty управляет около 80 брендами косметической и парфюмерной продукции. Ей принадлежат торговые марки Max Factor, Rimmel и CoverGirl. Также Coty производит и продает косметическую продукцию под брендами Tiffany & Co, Marc Jacobs, Balenciaga, Gucci, Burberry, Dolce & Gabbana, Mexx, Calvin Klein, Adidas, Kylie Skin, Hugo Boss, Davidoff, Miu Miu, Bottega Veneta, Chlo, Londa, Alexander McQueen и т.д.
При этом по отдельности компании уже объявляли об уходе из России раньше. Например, Calvin Klein закрыл магазины еще 6 марта. 9 марта Hugo Boss временно закрыл все магазины и приостановил электронную коммерцию. Lacoste тоже в марте приостановил работу бутиков и продажи в России.
Tiffany & Co 25 марта объявила об отказе от закупок добытых в России алмазов и бриллиантов российского происхождения. Плюс компания обязала поставщиков не делать это от ее имени.