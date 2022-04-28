Из России уходит владелец Calvin Klein, Max Factor, Lacoste, Gucci и других брендов – компания Coty

Какими брендами управляет Coty

Всего Coty управляет около 80 брендами косметической и парфюмерной продукции. Ей принадлежат торговые марки Max Factor, Rimmel и CoverGirl. Также Coty производит и продает косметическую продукцию под брендами Tiffany & Co, Marc Jacobs, Balenciaga, Gucci, Burberry, Dolce & Gabbana, Mexx, Calvin Klein, Adidas, Kylie Skin, Hugo Boss, Davidoff, Miu Miu, Bottega Veneta, Chlo, Londa, Alexander McQueen и т.д.

При этом по отдельности компании уже объявляли об уходе из России раньше. Например, Calvin Klein закрыл магазины еще 6 марта. 9 марта Hugo Boss временно закрыл все магазины и приостановил электронную коммерцию. Lacoste тоже в марте приостановил работу бутиков и продажи в России.

Tiffany & Co 25 марта объявила об отказе от закупок добытых в России алмазов и бриллиантов российского происхождения. Плюс компания обязала поставщиков не делать это от ее имени.