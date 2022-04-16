Косметика L’Occitane уходит из России – хотя два дня назад собиралась остаться
С начала февраля из России ушли многие компании из разных отраслей. Что касается французских фирм, то со стороны Франции на них не было никакого давления на них. Источник газеты Le Figaro объяснил ситуацию, сказав, что Эммануэль Макрон и правительство страны рекомендовало им хорошо обдумать уход из России:
«Нам напомнили, что компании вправе самостоятельно определять свою стратегию на российском рынке. Но министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр сказал, что сейчас лучше поставить бизнес на паузу, чем в спешке покидать страну в одностороннем порядке и никого не предупредив».
Среди французских компаний достаточно и тех, кто остался в России: «Ашан», «Декатлон», Danone, «Леруа Мерлен» и другие. С еще одной, L'Occitane, произошла странная ситуация:
• 14 апреля. Компания заявила об отказе уходить с российского рынка. Она сказала, что хотела бы сохранить рабочие места для своих сотрудников. L'Occitane говорила: «На данный момент мы не можем гарантировать, что наши 700 сотрудников в России не столкнутся с репрессиями, если мы прекратим свою деятельность в стране».
В России у L'Occitane 112 магазинов, а за год (с 31 марта 2020 года до 31 марта 2021 года) продажи компании составили 50 млн евро – 3% от общемировой выручки. Но решение компании не понравилось многим пользователям, которые за него объявили L'Occitane бойкот;
• 16 апреля. L'Occitane внезапно объявила об уходе из России. Заявление: «В целях защиты наших сотрудников по всему миру от потенциальной общественной агрессии, мы приняли решение закрыть магазины и сайты интернет-магазинов в России».
Что известно о решении компании:
- Еще раз: закрыты магазины и интернет-магазины в России;
- L’Occitane приостановила инвестиции в РФ и планы по расширению;
- Компания не объявила даты возвращения в Россию;
- L'Occitane и дальше будет выплачивать зарплату сотрудникам.