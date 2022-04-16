Косметика L’Occitane уходит из России – хотя два дня назад собиралась остаться

Среди французских компаний достаточно и тех, кто остался в России: «Ашан», «Декатлон», Danone, «Леруа Мерлен» и другие. С еще одной, L'Occitane, произошла странная ситуация:

• 14 апреля. Компания заявила об отказе уходить с российского рынка. Она сказала, что хотела бы сохранить рабочие места для своих сотрудников. L'Occitane говорила: «На данный момент мы не можем гарантировать, что наши 700 сотрудников в России не столкнутся с репрессиями, если мы прекратим свою деятельность в стране».

В России у L'Occitane 112 магазинов, а за год (с 31 марта 2020 года до 31 марта 2021 года) продажи компании составили 50 млн евро – 3% от общемировой выручки. Но решение компании не понравилось многим пользователям, которые за него объявили L'Occitane бойкот;

• 16 апреля. L'Occitane внезапно объявила об уходе из России. Заявление: «В целях защиты наших сотрудников по всему миру от потенциальной общественной агрессии, мы приняли решение закрыть магазины и сайты интернет-магазинов в России».