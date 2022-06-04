Какие иностранные компании остаются в России, какие остановили инвестиции – разбираем список из 1363 компаний от Йельского университета
Йельский университет отслеживает деятельность мировых компаний внутри России. Команда под руководством Джеффри Зонненфельда опубликовала первую подборку еще 28 февраля. Тогда в нее входили несколько десятков компаний. 4 июня появилась обновленная версия материала (такие выходят регулярно) – в ней Йельский университет рассказал уже о 1363 компаниях.
Что надо знать об исследовании Йельского университета: список обновляется и пополняется
Цель: показывать актуальную ситуацию в России и отслеживать решения мировых компаний по их работе внутри страны. Йельский университет в своих оценках ориентируется на несколько источников. Что используется при подготовке: финансовые отчеты, экспертный финансовый анализ, закрытая информация, 250 инсайдеров со связями в различных компаниях.
Джеффри Зонненфельд – основатель и президент Института руководителей высшего звена. Его профиль есть на сайте Йельского университета. Зонненфельд попадал в десятку самых влиятельных профессоров бизнес-школ в мире. Сейчас он возглавляет команду по исследованию деятельности компаний для материала. Вместе с ним – эксперты, преподаватели и студенты.
Сейчас все компании в материале Йельского университета разделены на пять категорий (в сумме – 1363 компании):
- Остались в России и ничего не поменяли – 243 компании (F);
- Отказались от инвестиций, но продолжают деятельность – 159 компаний (D);
- Прекратили некоторые операции, но сохранили другие – 161 компания (C);
- Ушли, но оставили себе возможности для возвращения – 468 компаний (B);
- Полностью ушли из России и прекратили все операции – 332 компании (А).
В скобках прописаны классы, которыми Йельский университет обозначает категории. Исследователи считают, что их информация точнее, чем заявления компаний в СМИ. Она позволяет понять реальные мотивы тех, кто ведет деятельность в России или окончательно уходит из страны. Общественность через этот материал может отследить общую обстановку.
Список составлен на английском языке. Каждая компания в нем имеет четыре столбца: название, предпринятые действия, сфера деятельности, страна. Каждый список отсортирован по алфавиту. Есть и два фильтра для поиска. Первый – по названию, второй – по странам. Например, можно выбрать только американские компании. Они будут отсортированы по таким же пяти категориям.
В общем виде все выглядит так:
Йельский университет указывает, что его исследование доходит до совета директоров ведущих мировых компаний. Джеффри Зонненфельд и Стивен Тиан уже выпустили совместный материал в The New York Times, где рассказали о причинах некоторых решений от отдельных компаний. Там же указано, что Зонненфельд 45 лет изучал корпоративную социальную ответственность.
Первоначально список Йельского университета делил компании всего на две категории. В нем разделялись оставшиеся и ушедшие компании. Многие понимали это через отношения плохих и хороших. Зонненфельд вспоминал звонки от представителей компаний: «Они спрашивали, почему не попали в правильный список. И уточняли, что нужно сделать для попадания туда».
Сейчас список стал объективнее и детальнее отражает обстановку. Поэтому его можно анализировать.
Какие выводы можно сделать из исследования Йельского университета
• 563 компании каким-то образом взаимодействуют со страной. Это сумма компаний из трех списков. В классе С представлено много игровых компаний. Например, туда внесена Activision Blizzard: формально она прекратила выпуск и продажу новых игр в России (но скачивать их легко). Поддержка старых игр продолжается – пользователи по-прежнему играют в Hearthstone.
• Полностью ушедших компаний (332) больше, чем ничего не изменивших в российском бизнесе (243). Остались компании из совершенно разных стран, но их основная часть приходится на Китай (41). 29 американских компаний по-прежнему ведут обычный бизнес в России. Выделяются в этом списке и представители Турции, а по сфере деятельности многие относятся к продажам одежды.
• Материал от Йельского университета дает варианты для выводов. УЕФА там относится к списку А (полностью ушли). Рядом с ним – продавший российский бизнес McDonald's. Но УЕФА в ближайшие годы может допустить русские клубы в еврокубки, а McDonald's – выкупить активы обратно. Все это можно расценивать и через возможность будущего возвращения (список B).
• Все действительно обновляется быстро. Австралийская компания Canva только 2 июня закрыла бесплатный графический редактор, а уже показана в списках Йельского университета. В списке полностью ушедших указан и Netflix, хотя изначально была только приостановка деятельности в России. Так произошло, потому что в конце мая Netflix окончательно отключил сервис в стране.
• Через списки Йельского университета действительно можно проверять текущий статус большинства компаний. Мы отдельно исследовали деятельность Inditex и возможность нового открытия магазинов Zara. Представитель Inditex подтверждал намерение вернуться. Йельский университет включил Inditex в список B: магазины пока еще закрыты, а продажи приостановлены.
• Nike, Adidas и Puma попали в список B. У двух компаний указана приостановка деятельности, у Puma – остановка поставок. Из последних новостей мы знаем о закрытии их монобрендовых магазинов внутри России. Но еще знаем, что в мультибрендовых (Street Beat и другие) магазинах продукция останется. Adidas и Puma принимают заявки на коллекцию 2023 года.
• Отдельно выделяются 159 компаний, которые прекратили инвестиции и продолжают деятельность. Йельский университет характеризует их словами Buying Time («Купили время»). Сюда относится Danone – компания все еще производит молочную продукцию. Здесь же – Nestle. У нее есть полная приостановка рекламы, капитальных вложений и второстепенного импорта.