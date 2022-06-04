Какие иностранные компании остаются в России, какие остановили инвестиции – разбираем список из 1363 компаний от Йельского университета

Сейчас все компании в материале Йельского университета разделены на пять категорий (в сумме – 1363 компании):

Остались в России и ничего не поменяли – 243 компании (F); Отказались от инвестиций, но продолжают деятельность – 159 компаний (D); Прекратили некоторые операции, но сохранили другие – 161 компания (C); Ушли, но оставили себе возможности для возвращения – 468 компаний (B); Полностью ушли из России и прекратили все операции – 332 компании (А).

В скобках прописаны классы, которыми Йельский университет обозначает категории. Исследователи считают, что их информация точнее, чем заявления компаний в СМИ. Она позволяет понять реальные мотивы тех, кто ведет деятельность в России или окончательно уходит из страны. Общественность через этот материал может отследить общую обстановку.

Список составлен на английском языке. Каждая компания в нем имеет четыре столбца: название, предпринятые действия, сфера деятельности, страна. Каждый список отсортирован по алфавиту. Есть и два фильтра для поиска. Первый – по названию, второй – по странам. Например, можно выбрать только американские компании. Они будут отсортированы по таким же пяти категориям.

В общем виде все выглядит так: