Почему уход Siemens – это важно и совсем не про телефоны: компания работала в России 170 лет, делала поезда «Ласточка» и «Сапсан»
Что происходит с Siemens в России в 2022 году
В марте 2022 года компания приостановила все международные поставки в Россию и отказалась от новых операций. Тогда руководство Siemens объясняло, что выполнение договоренностей по текущим контрактам продолжится.
12 мая вышло новое официальное заявление от Siemens. В нем объявлено: российский бизнес сворачивается, Siemens официально уходит из страны. Так происходит из-за текущей ситуации.
На деятельность Siemens в России повлияли международные санкции и контрмеры со стороны России. Сейчас Siemens запускает процесс по свертыванию промышленной деятельности внутри страны. Президент Siemens AG Роланд Буш в комментарии этого решения напомнил, что компания работала в России около 170 лет. Первые контакты были еще в 1852 году.
Внутри России еще с 90-х существует региональное отделение Siemens – ООО «Сименс». Бренд Siemens стал популярным у россиян из-за кнопочных телефонов. Siemens A35 стал первой доступной моделью почти для каждого человека. Позже были выпущены SL10, MC60 и другие известные телефоны. Дальше Siemens Mobile выкупила тайваньская компания BenQ.
Siemens – это не только телефоны: компания поставляла энергоблоки, делала программное обеспечение и поезда
Полноценно Siemens работал в России 169 лет. Из-за первых контактов от изобретателя Вернера Сименса и поставок аппаратов принято считать, что уже 170 лет. Сименс договаривался о прокладке телеграфной сети в России. Для этого в 1853 году в Санкт-Петербурге открылось строительное бюро. Дальше компания запустила телеграфную линию и занималась ее обслуживанием.
Это только один из многих проектов Siemens в России. Что еще делала компания в стране:
- Вводила в эксплуатацию трамвайные линии в Москве и других городах;
- Построила электростанцию на реке Кура;
- Давала оборудование для проведения Олимпиады-1980 в Москве;
- Производила компоненты для оборудования ледокола;
- Строила кабельные и электротехнические заводы;
- Поставляла энергоблоки, разрабатывала программное обеспечение;
- Создавала электропоезда и современные высокоскоростные поезда.
Siemens ненадолго уходил из России после революции 1917 года. Здесь перечислены крупные проекты Siemens внутри России. За 169 лет полноценной работы в стране их было больше. С помощью оборудования Siemens создана самая протяженная в мире радиорелейная трасса Москва – Хабаровск. Существуют и совместные продукты Siemens и российских предприятий.
Siemens регулярно наращивал объемы инвестиций во времена современной России. В 2011 году было заявлено о миллиардных инвестициях за ближайшие три года. Основную часть из них составлял энергетический рынок. Тогда же рассказывалось о планах по модернизации российской железнодорожной сети. С 2019 года денежные вливания только увеличивались.
На что повлияет полный уход Siemens из России в 2022 году
Такое решение немецкой компании Siemens важнее, чем может показаться. Оно повлияет на различные сферы. В России у Siemens есть представительство в 30 регионах. Учитывая совместные проекты и дочерние компании, там работают 3,5 тысяч сотрудников. Siemens рассказывает на сайте, что влияет на ключевые отрасли российской промышленности через продукцию и услуги.
Уже в марте у страны подвис контракт на покупку «Сапсанов». Эти поезда производились Siemens специально для России: первый состав вышел в эксплуатацию в 2009 году. Важно: Siemens делал «Сапсаны» на стандартной платформе Velaro, но с конструкционными отличиями по российским пожеланиям. Подобную модель действий компания практикует и с другими странами.
Сейчас от Siemens зависит состояние и будущее электропоезда «Ласточка». У Siemens и «Синара» есть совместное предприятие ООО «Уральские локомотивы» – именно там идет производство «Ласточек». Оно запускалось в России под Олимпиаду-2014, а сейчас «Ласточки» используются даже на МЦК в Москве. Siemens пишет на сайте, что все это время делает их специально для РЖД.
До мая 2022 года именно сотрудники Siemens выполняли техническое обслуживание «Сапсанов» и «Ласточек». По поездам «Сапсан» такой договор действует с 2007 года и заключен сроком на 30 лет. Для обслуживания этих моделей поездов Siemens открыл в России цеха, которые обычно работают в круглосуточном режиме. По их дальнейшему использованию подробностей нет.
В последнее время компания все глубже заходила в железнодорожную сеть России. У нее был контракт на разработку нового высокоскоростного поезда. Срок – 2028 год. Пока Siemens выглядит незаменимым в промышленной автоматизации: компания производит там большинство средств. В их число входят контроллеры SIMATIC, микроконтроллеры LOGO! и другие.
У Siemens в России было много проектов: обслуживание мощных двигателей, выпуск газовых турбин, разработка очистных сооружений, поставки силовых установок. Siemens занимался разработкой систем контроля. Уже на Олимпиаде-2014 использовалась современная система Desigo. Почти все автоматизированные линии построены на контролерах Siemens.
Важная часть решения Siemens – возможная остановка поставок медицинского оборудования. Компания думала над этим еще в марте, но тогда сохранила работу в этой сфере. Объясняла это так: «Нашим приоритетом остается поддержка медицинских работников и пациентов при любых обстоятельствах и в любой стране». Поставки медицинской техники шли более 130 лет.
Siemens уходит из России на фоне серьезных денежных убытков. Уже подсчитано, что они составляют 600 миллионов евро. Дальнейшие потери могут быть еще больше, но на общую деятельность Siemens они не окажут существенного влияния. Российский рынок дает Siemens всего около одного процента от общего оборота. Филиалы Siemens затрагивают сто стран мира.