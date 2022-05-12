Почему уход Siemens – это важно и совсем не про телефоны: компания работала в России 170 лет, делала поезда «Ласточка» и «Сапсан»

Сейчас от Siemens зависит состояние и будущее электропоезда «Ласточка». У Siemens и «Синара» есть совместное предприятие ООО «Уральские локомотивы» – именно там идет производство «Ласточек». Оно запускалось в России под Олимпиаду-2014, а сейчас «Ласточки» используются даже на МЦК в Москве. Siemens пишет на сайте, что все это время делает их специально для РЖД.

До мая 2022 года именно сотрудники Siemens выполняли техническое обслуживание «Сапсанов» и «Ласточек». По поездам «Сапсан» такой договор действует с 2007 года и заключен сроком на 30 лет. Для обслуживания этих моделей поездов Siemens открыл в России цеха, которые обычно работают в круглосуточном режиме. По их дальнейшему использованию подробностей нет.

В последнее время компания все глубже заходила в железнодорожную сеть России. У нее был контракт на разработку нового высокоскоростного поезда. Срок – 2028 год. Пока Siemens выглядит незаменимым в промышленной автоматизации: компания производит там большинство средств. В их число входят контроллеры SIMATIC, микроконтроллеры LOGO! и другие.