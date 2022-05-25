Разбираем уход Nike из России: в чем главная проблема и сколько компания потеряет без русского рынка

Какие сложности есть у Nike и почему компания прекратила поставки в Россию

Специализация Inventive Retail Group – управление монобрендовыми магазинами. Она сотрудничает с Re:Store, Sony, Samsung и другими брендами. В монобрендовом магазине продаются товары одной марки. До весны 2022-го в России было открыто 116 монобрендовых магазинов Nike. К маю их количество сократилось до 56 – это пишут СМИ со ссылкой на Nike.

IRG и Nike сотрудничают с 2012 года. За это время компания постепенно добавляла точки под управление. Еще в 2020-м IRG выкупила у A3 Retail Group сразу семь магазинов Nike. Их общее количество под управлением IRG достигло 37. Все адреса пока остаются на сайте IRG. Прямо сейчас девять из 37 монобрендовых магазинов Nike называются временно закрытыми.

Большинство монобрендовых магазинов Nike входят в управление IRG. Поэтому многие СМИ считают, что отказ от продления франчайзингового соглашения означает уход Nike из России. Эксперты подтвердили такое мнение в комментариях «Ведомостям». Важно: все новости об уходе пока касаются именно монобрендовых магазинов Nike. Продукция Nike в России еще остается.