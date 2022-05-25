Разбираем уход Nike из России: в чем главная проблема и сколько компания потеряет без русского рынка
«Ведомости» написали, что компания Nike не продлила франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG). Это информация из письма президента IRG Тихона Смыкова, которое он разослал сотрудникам. Inventive Retail Group управляет монобрендовой сетью магазинов Nike в России. PR-директор IRG Людмила Семушина подтвердила, что сейчас остановлены поставки.
Завершение франчайзингового соглашения означает, что магазины Nike со временем закроются.
Какие сложности есть у Nike и почему компания прекратила поставки в Россию
Специализация Inventive Retail Group – управление монобрендовыми магазинами. Она сотрудничает с Re:Store, Sony, Samsung и другими брендами. В монобрендовом магазине продаются товары одной марки. До весны 2022-го в России было открыто 116 монобрендовых магазинов Nike. К маю их количество сократилось до 56 – это пишут СМИ со ссылкой на Nike.
IRG и Nike сотрудничают с 2012 года. За это время компания постепенно добавляла точки под управление. Еще в 2020-м IRG выкупила у A3 Retail Group сразу семь магазинов Nike. Их общее количество под управлением IRG достигло 37. Все адреса пока остаются на сайте IRG. Прямо сейчас девять из 37 монобрендовых магазинов Nike называются временно закрытыми.
Большинство монобрендовых магазинов Nike входят в управление IRG. Поэтому многие СМИ считают, что отказ от продления франчайзингового соглашения означает уход Nike из России. Эксперты подтвердили такое мнение в комментариях «Ведомостям». Важно: все новости об уходе пока касаются именно монобрендовых магазинов Nike. Продукция Nike в России еще остается.
Сам Nike пока официально не заявлял об уходе из России. На сайте компании есть объяснение: «В настоящее время компания Nike не может гарантировать доставку товаров покупателям из России». Поэтому временно недоступны заказы в приложении и на сайте Nike. Проблемой с доставкой объясняются и новости о возможном закрытии монобрендовых магазинов.
Где еще можно купить продукцию Nike в России и в каких местах она останется
Компания Nike объявила о проблемах на российском рынке еще в марте 2022 года. Ее позиция в то время оставалась такой: из-за проблем с поставками магазины продолжают работу в России с прежним ассортиментом. В открытых точках возник рост цен на одежду и обувь, но даже это не помешало повышению спроса на продукцию. Его фиксировала сама Inventive Retail Group.
По монобрендовым магазинам глобально ничего не меняется даже после этих новостей. Проблемы с доставкой нового товара тут были всю весну – в магазинах остается уже завезенная продукция. Ее они и будут распродавать, а уже потом закроются. Все адреса пока еще открытых магазинов Nike можно найти в общем доступе. Например, вот тут.
Остаются и мультибрендовые точки продаж. В них продукция почти точно будет и дальше – возможно, оптовики даже смогут ее завозить. К мультибрендовым магазинам относятся те, где продается одежда различных марок. На сайте Street Beat прямо сейчас доступно 855 товаров Nike. Под этой цифрой подразумевается количество оставшейся продукции Nike в Street Beat.
Проблема со Street Beat может возникнуть из-за IRG. Продажей товаров Nike в Street Beat занимается IRG – компания и запускала эту торговую сеть в 2014 году. Тогда идея запуска Street Beat объяснялась так: там можно будет найти лучшее из всего, что есть на рынке. Одежду и обувь Nike еще можно купить в «Спортмастере», заказ возможен в интернет-магазине Sneakerhead.
Какие еще факты нужно знать о работе Nike в России
На позицию Nike по уходу из России указывает позиция по другим контрактам. Этой весной Nike в одностороннем порядке расторг контракт с футбольным «Спартаком». Компания объяснила это тем, что «Спартак» не будет участвовать в еврокубках в следующем сезоне. Сотрудничество Nike и «Спартака» продолжалось с 2005 года. Следующий сезон клуб все равно проведет в форме Nike.
В России Nike узнаваема спортивными контрактами. Именно компания Nike до 2008 года делала форму для сборной России. Позже Nike одевал Россию на летнюю Олимпиаду-2012. Дизайны от Nike использовались и в подготовке специальной формы России на Олимпиады в 2018-м и 2022-м. Тогда Россия ездила на игры под названием ROC, без гимна и с нейтральным флагом.
Компания Nike основана в 1964 году. В России она представлена с 1993-го – ранее всю деятельность курировала «Делта-Спорт». Позже Nike основала собственную дочернюю компанию ООО «Найк», потом – ООО «Найк ритейл». Продажи и сделки шли через них. У Nike в России были сторонние контракты и партнерские соглашения. Например, с финской сетью Stockmann.
Впервые Nike назвала российскую долю от продаж кроссовок в России в 2019 году. Тогда заработок составлял 242 миллиона долларов в год. Это примерно процент от общего мирового оборота кроссовок Nike. ООО «Найк» и ООО «Найк ритейл» имеют раскрытые доходы в рублях за 2021 год. Выручка тогда составила 25,5 миллиарда рублей, прибыль – 1,37 миллиарда.
Работают ли конкуренты Nike в России
Бренд Adidas по примеру Nike еще в начале марта остановил прием заказов через сайт и приложение. С 13 марта закрылись розничные магазины внутри России. Перед этим Adidas приостановил сотрудничество со сборной России по футболу. Это произошло при действующем контракте, который завершался в 2026 году. Компания сотрудничала со сборной с 2008-го.
Немецкая Puma с марта приостановила продажи в России. Российское подразделение Reebok вообще перешло к турецкому холдингу FLO Retailing. Об этом писал «Коммерсантъ». В этой сфере сохраняется общая тенденция по уходу брендов из России и сокращению количества точек продаж. Конкуренты Nike сталкиваются с похожими проблемами по логистике и доставке товаров.