Рэпер Big Baby Tape продал участие в треке за 10 биткоинов (=12 млн рублей) криптоинвестору – тот появляется на минуту
Рэпер Big Baby Tape еще в мае опубликовал в соцсетях объявление, что продаст участие в фите вместе с ним. Стоимость – 10 биткоинов. Его курс постоянно меняется. Сейчас (17 июня 2022 года) 10 биткоинов – это почти 12 млн рублей.
Спустя месяц покупатель все-таки нашелся: фит с Big Baby Tape купил предприниматель Арут Назарян – он специализируется на криптоинвестициях, а на его соцсети подписано 5 млн человек. Еще под никнеймом Arut он выпускает музыку. До фита с Big Baby Tape у Arut всего четыре песни на стримингах.
Arut никак не комментировал покупку и не объяснял, зачем он столько потратил.
Официально трек Big Baby Tape и Arut «Влага» вышел 17 июня, но его на четыре дня раньше слили в соцсети. Также есть сниппет видео – вероятно, будет полноценный клип на трек.
Из-за мата мы не можем выложить ссылку на трек, но вот для быстрого ознакомления – четыре строчки Arut.
«Извини, но я не катаю с твоей компанией
Не базарим, эй, они видят сами,
Килограммы, эй, денег из Омана,
Криптодоллар, эй, *** [все равно] на карманы».
💰 Всего Arut читает минуту 16 строчек. Одно слово на фите с Big Baby Tape стоило ему больше ста тысяч рублей.