Рэпер Big Baby Tape продал участие в треке за 10 биткоинов (=12 млн рублей) криптоинвестору – тот появляется на минуту

Рэпер Big Baby Tape еще в мае опубликовал в соцсетях объявление, что продаст участие в фите вместе с ним. Стоимость – 10 биткоинов. Его курс постоянно меняется. Сейчас (17 июня 2022 года) 10 биткоинов – это почти 12 млн рублей.

Спустя месяц покупатель все-таки нашелся: фит с Big Baby Tape купил предприниматель Арут Назарян – он специализируется на криптоинвестициях, а на его соцсети подписано 5 млн человек. Еще под никнеймом Arut он выпускает музыку. До фита с Big Baby Tape у Arut всего четыре песни на стримингах.

Arut никак не комментировал покупку и не объяснял, зачем он столько потратил.