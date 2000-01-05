Big Baby Tape

Дата рождения
5 января 2000 г.
Инфо
Российский рэпер и автор песен
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Материалы
Рэпер Big Baby Tape продал участие в треке за 10 биткоинов (=12 млн рублей) криптоинвестору – тот появляется на минуту
#Big Baby Tape
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