Два мужика в Белгороде сидели на диване 100 часов, не вставая (даже в туалет!) – так они соревновались за этот диван. Финал истории – кино

Почему везде говорят о локальном конкурсе в Белгороде

Основная причина – время. Конкурс стартовал 24 июня в 17:00 и завершился 28 июня в 12:05. Формально победители провели на диване 91 час, но в реальности некоторые сидели дольше. 24 июня одно из шести мест на диване можно было занимать с 10:00 – это указано в официальных правилах конкурса. Получается, что в общей сложности он продлился почти 100 часов.

«Диван за выдержку» – так называлась акция от «Мебельного города». Участники занимали места именно 24 июня с 10:00, но до 17:00 правила допускали временные замены. Дальше стартовал отсчет без замен: если встаешь с дивана, то выбываешь из конкурса. После первого дня соперников оставалось четверо, потом – трое. Выбывшие получали утешительные призы.

Последним официально проигравшим оказался подросток Александр. Он рассказывал, что участвует в конкурсе ради родителей. Изначально рядом с ним сидели еще один ребенок (выбыл) и девушка Виктория (выбыла). Зачем ей понадобился такой диван: Виктория пересмотрела около 200 сериалов за этот год. Именно на диване она обычно отдыхает после школы.

Подросток Александр продержался трое суток. Его семьей даже заинтересовалась комиссия по делам несовершеннолетних.