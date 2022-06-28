Два мужика в Белгороде сидели на диване 100 часов, не вставая (даже в туалет!) – так они соревновались за этот диван. Финал истории – кино
Белгородский торговый центр «Мебельный город» проводил конкурс, в котором участники могли бесплатно забрать диван «Тандем-3». Он состоит из трех секций, основу составляет металлокаркас. На сайте не указана стоимость, но обычный «Тандем» оценивается там в 91700 рублей. Всего участвовали шесть человек – они сидели прямо на призовом диване.
Почему везде говорят о локальном конкурсе в Белгороде
Основная причина – время. Конкурс стартовал 24 июня в 17:00 и завершился 28 июня в 12:05. Формально победители провели на диване 91 час, но в реальности некоторые сидели дольше. 24 июня одно из шести мест на диване можно было занимать с 10:00 – это указано в официальных правилах конкурса. Получается, что в общей сложности он продлился почти 100 часов.
«Диван за выдержку» – так называлась акция от «Мебельного города». Участники занимали места именно 24 июня с 10:00, но до 17:00 правила допускали временные замены. Дальше стартовал отсчет без замен: если встаешь с дивана, то выбываешь из конкурса. После первого дня соперников оставалось четверо, потом – трое. Выбывшие получали утешительные призы.
Последним официально проигравшим оказался подросток Александр. Он рассказывал, что участвует в конкурсе ради родителей. Изначально рядом с ним сидели еще один ребенок (выбыл) и девушка Виктория (выбыла). Зачем ей понадобился такой диван: Виктория пересмотрела около 200 сериалов за этот год. Именно на диване она обычно отдыхает после школы.
Подросток Александр продержался трое суток. Его семьей даже заинтересовалась комиссия по делам несовершеннолетних.
Почему изменились правила конкурса – и как там оказалось двое победителей
Вручение приза победителю планировалось на 27 июня, но тогда соревнование за диван еще продолжалось. К финалу оставались двое участников – Андрей и Стас. Организаторы наградили обоих. Диван «Тандем-3» забрал Андрей, а Стас выбирал себе другую модель с похожей стоимостью. Ему бесплатно досталась модель «Берген», которая оценивается в 86700 рублей.
Почему так произошло? Руководство торгового центра объяснило это гуманитарными соображениями и тем, что никто не хотел уступать. Сами участники после завершения конкурса были в хорошем настроении и разминали ноги. Один из них посмеялся: «Готов на стометровочку». Они же забрали и дополнительные призы: подушки, стол, пуф и стул.
«Подъем» взял интервью у одного из победителей. Стас рассказал: «Как я рад был сейчас в туалет сходить! Первый раз за четыре дня – это большое счастье. Я практически не пил. Мы пили маленькими глотками, чтобы не допустить обезвоживания, но в основном полоскал рот. Контролировал себя. За нами все время смотрела камера – некомфортно под присмотром».
Организаторы еще 24 июня подробно объяснили саму мысль по такому проведению конкурса. Оказалось, что «Мебельный город» устраивает подобные мероприятия на своей территории два раза в год. Ранее они были однотипными и не особо запоминались. В этом году руководство «Мебельного города» придумало оригинальную идею с диваном.