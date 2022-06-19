Аноним заплатил $19 млн за обед с Уорреном Баффетом – в чем смысл
18 июня завершился благотворительный аукцион Power of One Auction Lunch, организованный компанией GLIDE совместно с eBay. Суммарно все лоты были проданы за 53 млн долларов. Главным был обед с предпринимателем Уорреном Баффетом. И этот лот ушел за рекордные 19 млн долларов.
Кто потратил столько на обед с Баффетом и почему так много
Торги на обед с Баффетом начинались с 25 тысяч долларов – они стартовали 12 июня и завершились ровно спустя 5 дней. Победителя определили спустя сутки. Что известно об этом:
- Итоговая ставка – 19 млн долларов (если точно, то 19 млн 100 долларов). Это рекорд не только за обед с Баффетом, но и в целом как плата за один лот в истории Power of One Auction Lunch. Предыдущий ценовой рекорд за обед с Баффетом составлял 2,7 млн долларов;
- Главная борьба в этом аукционе случилась 17 июня. Тогда один из участников увеличил предложение на 11 млн долларов и запустил жесткую борьбу;
- Победителя организаторы не назвали по его желанию. Сам Баффет перед стартом аукциона тщательно отбирал кандидатов на обед с собой;
- Баффет говорил: «Все прошло хорошо. Я познакомился со многими интересными людьми со всего мира. Отличная черта всего мероприятия: люди, потратившие деньги, чувствуют, что они потратятся с пользой».
За 21 год существования аукциона Баффет обычно не разглашал своих компаньонов по обеду. Но иногда делал это с разрешения самих людей. В разное время Баффет обедал с менеджерами хедж-фондов Тедом Вешлером и Дэвидом Эйнхорном, Кортни Вулфом из Salida Capital, инвестиционным менеджером Энди Чуа. А в 2019-м он обедал с предпринимателем в области покупок криптовалют Джастином Саном.
Обычно обед проходит в ресторане Smith & Wollensky в Нью-Йорке. А предыдущие победители аукциона говорили, что Баффет заказывает стейк с кровью, картофельными оладьями и вишневой колой и берет дополнительные ложки, чтобы попробовать все десерты.
Что победители обсуждают с Баффетом
Личное состояние Уоррена Баффета составляет 93,3 млрд долларов. Правда, он завещал 99% от всей суммы различным благотворительным фондам (получат после его смерти). Пока что же он может тратить деньги так, как хочет, и инвестировать в любые области. Обычно победители благотворительного аукциона общаются с ним на различные темы и представляют собственные проекты для вложений.
- Джастин Сан рассказал о необходимости вкладываться в криптовалюту. Через несколько недель Баффет сказал, что ему не очень интересна эта тема;
- Чжао Даньян, победивший в 2008 году, говорил, что Баффет пожертвовал некоторую сумму его инвестфонду Pure Heart Asset Management;
- Вот слова Мохниша Пабраи, который выиграл обед с Баффетом в 2007-м: «Мы говорили о бизнесе, но больше всего общались об искусстве. Я могу назвать Уоррена тонким ценителем. У него прекрасный музыкальный вкус».
Что это за аукцион
Аукцион Power of One Auction Lunch – программа покойной жены Уоррена Баффета Сьюзан. Она была нацелена на помощь малоимущим и бездомным людям со всех США. Семья Баффетов организовала этот аукцион совместно с общественно-политическим движением GLIDE. Позже к ним присоединилась благотворительная компания eBay for Charity. Стороны предлагают питание, приют, тесты на ВИЧ и гепатит С, профессиональное обучение и детские программы.
С 2000 года аукцион, разыгрывающий благотворительные обеды, собрали более 34 млн долларов. Почему разыгрывается обед именно с Баффетом? Во-первых, потому что он считается одним из организаторов аукциона. Во-вторых, у Баффета отличный имидж. А Дэвид Эйнхорн говорил, что Баффет – тот самый интеллектуал, с которым мечтают пообедать все богатеи мира.
У Уоррена Баффета есть свое объяснение: «Просто эти бездельники знают, что дедушка Уоррен платит за чудесные стейки, и хотят поесть бесплатно. Это шутка! Разумеется, я бесконечно благодарен этим людям. Они делают мир лучше, они помогают тем, кому действительно нужна помощь».