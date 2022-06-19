Аноним заплатил $19 млн за обед с Уорреном Баффетом – в чем смысл

Кто потратил столько на обед с Баффетом и почему так много

Торги на обед с Баффетом начинались с 25 тысяч долларов – они стартовали 12 июня и завершились ровно спустя 5 дней. Победителя определили спустя сутки. Что известно об этом:

Итоговая ставка – 19 млн долларов (если точно, то 19 млн 100 долларов). Это рекорд не только за обед с Баффетом, но и в целом как плата за один лот в истории Power of One Auction Lunch. Предыдущий ценовой рекорд за обед с Баффетом составлял 2,7 млн долларов;

Главная борьба в этом аукционе случилась 17 июня. Тогда один из участников увеличил предложение на 11 млн долларов и запустил жесткую борьбу;

Победителя организаторы не назвали по его желанию. Сам Баффет перед стартом аукциона тщательно отбирал кандидатов на обед с собой;

Баффет говорил: «Все прошло хорошо. Я познакомился со многими интересными людьми со всего мира. Отличная черта всего мероприятия: люди, потратившие деньги, чувствуют, что они потратятся с пользой».

За 21 год существования аукциона Баффет обычно не разглашал своих компаньонов по обеду. Но иногда делал это с разрешения самих людей. В разное время Баффет обедал с менеджерами хедж-фондов Тедом Вешлером и Дэвидом Эйнхорном, Кортни Вулфом из Salida Capital, инвестиционным менеджером Энди Чуа. А в 2019-м он обедал с предпринимателем в области покупок криптовалют Джастином Саном.

Обычно обед проходит в ресторане Smith & Wollensky в Нью-Йорке. А предыдущие победители аукциона говорили, что Баффет заказывает стейк с кровью, картофельными оладьями и вишневой колой и берет дополнительные ложки, чтобы попробовать все десерты.