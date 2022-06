Аноним заплатил $19 млн за обед с Уорреном Баффетом – в чем смысл

Что это за аукцион

Аукцион Power of One Auction Lunch – программа покойной жены Уоррена Баффета Сьюзан. Она была нацелена на помощь малоимущим и бездомным людям со всех США. Семья Баффетов организовала этот аукцион совместно с общественно-политическим движением GLIDE. Позже к ним присоединилась благотворительная компания eBay for Charity. Стороны предлагают питание, приют, тесты на ВИЧ и гепатит С, профессиональное обучение и детские программы.

С 2000 года аукцион, разыгрывающий благотворительные обеды, собрали более 34 млн долларов. Почему разыгрывается обед именно с Баффетом? Во-первых, потому что он считается одним из организаторов аукциона. Во-вторых, у Баффета отличный имидж. А Дэвид Эйнхорн говорил, что Баффет – тот самый интеллектуал, с которым мечтают пообедать все богатеи мира.

У Уоррена Баффета есть свое объяснение: «Просто эти бездельники знают, что дедушка Уоррен платит за чудесные стейки, и хотят поесть бесплатно. Это шутка! Разумеется, я бесконечно благодарен этим людям. Они делают мир лучше, они помогают тем, кому действительно нужна помощь».