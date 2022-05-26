На аукционе в Цюрихе выставят одну из редчайших древнеримских монет, посвященных убийству Юлия Цезаря. На одной стороне изображен Марк Юний Брут, один из организаторов убийства, на другой отчеканена надпись Eid Mart.

«Это одна из самых важных монет древнего мира, – объяснил Артуро Руссо, содиректор аукционного дома Numismatica Ars Classica. – Иметь монету, посвященную такому известному событию, которое полностью изменило ход истории, – это невероятно».

Всего в мире три таких золотых монеты, их возраст превышает 2000 лет. Выставленная на аукцион монета уникальна тем, что имеет отверстие – считается, что один из заговорщиков носил ее в день убийства Цезаря.