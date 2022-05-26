«Одна из самых важных монет древнего мира»: на аукцион выставят монету, связанную с убийцами Цезаря – ей больше 2000 лет
На аукционе в Цюрихе выставят одну из редчайших древнеримских монет, посвященных убийству Юлия Цезаря. На одной стороне изображен Марк Юний Брут, один из организаторов убийства, на другой отчеканена надпись Eid Mart.
«Это одна из самых важных монет древнего мира, – объяснил Артуро Руссо, содиректор аукционного дома Numismatica Ars Classica. – Иметь монету, посвященную такому известному событию, которое полностью изменило ход истории, – это невероятно».
Всего в мире три таких золотых монеты, их возраст превышает 2000 лет. Выставленная на аукцион монета уникальна тем, что имеет отверстие – считается, что один из заговорщиков носил ее в день убийства Цезаря.
Numismatica Ars Classica утверждает, что в чеканке монет участвовал Марк Юний Брут – один из организаторов убийства. Символика на монете отражает информацию об убийстве: дату, мотив и орудие.
- Eid Mart (мартовские иды) – название дня в марте, в который убит Цезарь.
- Два кинжала – орудия убийства и участие сообщников;
- Пилеус – головной убор, который носили свободные жители Рима.
Такие монеты чеканили из серебра и золота. Серебренных сохранились достаточно много, в отличие от золотых. Считается, что золотые монеты изготавливались как подарки высокопоставленным офицерам.
Одну такую монету продали в 2020 году за 3,5 миллиона долларов, еще одна находится в коллекции Deutsche Bundesbank. Третья, о которой идет речь, находилась в Британском музее последние десять лет, но теперь владелец решил продать ее. Ее начальная цена – 750 тысяч долларов, но ожидается, что ее продадут не меньше чем за два миллиона долларов.