Уоррен Баффет

Дата рождения
30 августа 1930 г.
Состояние
69,2 миллиарда долларов
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Аноним заплатил $19 млн за обед с Уорреном Баффетом – в чем смысл
#Уоррен Баффет
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