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Игра: выберите вашу идеальную профессию
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В этой игре «Нетологии» и «Гола» нужно просто выбирать одну из двух профессий. Чем дольше вы выбираете, тем точнее результат. Вы сами останавливаете игру кнопкой «Определиться» в любой момент. И узнаете: какая профессия вам лучше подходит, и какую работу чаще выбирали другие люди.
Реклама. ООО «Нетология», ОГРН 7726464125, юр.адрес: 117105, Москва, Варшавское шоссе д. 1 с. 6, офис 103A;
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