Игра: выберите вашу идеальную профессию

В этой игре «Нетологии» и «Гола» нужно просто выбирать одну из двух профессий. Чем дольше вы выбираете, тем точнее результат. Вы сами останавливаете игру кнопкой «Определиться» в любой момент. И узнаете: какая профессия вам лучше подходит, и какую работу чаще выбирали другие люди.