Кто такой нутрициолог – и как устроена эта профессия: чем отличается от диетологии и почему стала популярной
Питание – важный аспект жизни человека, от которого зависит ее продолжительность, состояние здоровья и внешность. Его изучением занимается нутрициология – наука, которая образовалась на стыке биохимии, диетологии и гигиены питания. Она помогает с формированием здорового образа жизни и профилактикой болезней.
В этом материале мы разобрали особенности профессии нутрициолог: кто это простыми словами (такой же врач?), чем занимается, в чем отличия от диетологов и сколько можно на этом заработать.
Сыграйте в нашу игру, чтобы выбрать для себя идеальную профессию. Потом почитайте все о профессии нутрициолога.
Кто такой нутрициолог и что он делает?
Нутрициолог – это специалист, который занимается организацией питания и изучением его влияния на организм. Он разбирается в составе и сочетаемости продуктов, системе пищеварения, формировании правильного рациона. Нутрициолог поможет понять принципы здорового питания и сформировать необходимые пищевые привычки для профилактики различных заболеваний.
Президент ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью Ната Гончар сравнила нутрициологов с педагогами и наставниками, которые помогают человеку сформировать правильный рацион без жестких ограничений. По ее словам, при необходимой глубине знаний нутрициолог способен составить меню для людей с заболеваниями:
«Отдельный пункт программы нутрициолога – коррекция дефицитов. Мы обучаем распознавать дефициты по состоянию клиента или маркерам в анализах, а также рекомендуем методы их восполнения с помощью специй, трав, БАД. Например, тяга к сладкому – если восполнить дефицит хрома, то получится прийти к стройности без мук».
Что делает нутрициолог:
- оценка состояния здоровья клиента и особенностей его физиологии (рост, вес, пол, генетическая предрасположенность, образ жизни и другое);
- изучение состава продуктов и умение правильно сочетать различные компоненты;
- составление индивидуальных программ по питанию и рекомендаций по нормализации рациона.
Что изучает и исследует нутрициология и какие виды существуют?
Специалисты отмечают, что в нутрициологии есть два основных направления – нутрициология как наука и конкретная консультация людей по вопросам питания. В научной сфере есть различные виды: нутригенетика исследует генетическую предрасположенность по усвоению элементов, а нейронутрициология – их влияние на обменные процессы организма.
В прикладной нутрициологии важное место занимает психология. Нутрициолог не только объясняет принципы питания и разбирается в составе продуктов, но и формирует у человека нужные привычки и мышление, которые помогают справиться с психологическими трудностями (например, при похудении).
Ната Гончар отмечала: «Важно, чтобы нутрициолог не решал все проблемы исключительно БАДами в духе «съешь магний от стресса, железо для энергии, цинк для иммунитета». Нужно дать организму возможность усвоить микроэлементы из еды и только в случае острых дефицитов давать нутрицевтики.
Поэтому главная задача нутрициологии – дать телу полноценное питание и ресурс для самовосстановления, а оно само решит, куда этот ресурс направить: на здоровье, энергию или свершения».
Нутрициолог и диетолог – в чем различия? Нутрициология – это наука?
И диетолог, и нутрициолог занимаются вопросами питания, но имеют важное различие в подходах. Диетология – раздел медицины, поэтому диетолог – это врач, у которого есть медицинское образование. Диетологи разрабатывают лечебные диеты при болезнях и делают так, чтобы питание было безопасным.
Нутрициология – наука о питании. Сам нутрициолог (хотя часто ими становятся специалисты с медицинским образованием) не врач и не будет вас лечить: он не ставит клиентам диагноз, не назначает лечение или анализы и не выписывает лекарства, а обучает принципам питания и формирует нужный подход к рациону.
«Преимущество в том, что [нутрициолог] не привязан к медицинским протоколам и может использовать различные подходы к решению запроса клиента: от коррекции веса (снижение или набор мышечной массы) до разработки стратегии перехода на новый тип питания (вегетарианство, веганство, интервальное голодание и т.д.)», – говорила нутрициолог-консультант Ирина Иливанова.
Еще раз простыми словами: диетологи работают с людьми, у которых есть различные заболевания (от гастрита до сахарного диабета); нутрициологи не занимаются лечением (им необязательно иметь медицинское образование), а только регулируют питание здоровых людей или тех, у кого заболевания находятся в стадии ремиссии.
Нутрициолог Вероника Хованская рассказывала: «Важный момент, который часто опускают: диетология регламентируется законодательно, а нутрициология – не всегда. Это значит, чтобы стать диетологом, нужно пройти аккредитацию и зарегистрироваться в официальной организации здравоохранения.
Статус нутрициолога не защищается законом. То есть в странах, где нет профессиональных стандартов, как в РФ, кто угодно может назвать себя нутрициологом. Из-за этого труднее различить тех, кто получил надлежащую квалификацию, с самоучками, которые могут нанести вред здоровью человека».
Нутрициолог необходим любому человеку, который хочет поменять образ жизни, снизить риск заболеваний и укрепить здоровье. Она может быть разовой, чтобы скорректировать конкретную проблему, или на дистанции – для выстраивания полноценной системы и плана. Часто к нутрициологам обращаются люди, которые хотят похудеть, имеют проблемы с желудочно-кишечным трактом на начальных этапах или нерегулярно питаются из-за ненормированного графика работы.
Ната Гончар объясняла: «Изменения в рационе медленно, но единственно верно нормализуют вес, возвращают уровень энергии, налаживают обменные процессы, очищают кожу. И главное, осознанный подход к здоровью меняет наше мышление. Появляются силы выйти на новые уровни развития, ведь внешнее очищение всегда приводит к внутреннему».
Нутрициолог – это тренд или нет? Насколько востребована профессия?
Нутрициология как наука о питании складывалась с конца XIX – начала XX века. По наблюдениям нутрициологов, интерес к этой сфере в России активизировался примерно в 2015 году, а с начала пандемии коронавируса получил дополнительную актуальность и популярность. Востребованность данной профессии определяется быстрым обучением и возможностью работать удаленно.
Нутрициолог Ната Гончар отмечала, что в 2014 году в России еще не было обучающих программ по нутрициологии, хотя они существовали в Европе и США. В Америке нутрициолог получает высшее образование в сфере питания, проходит около тысячи часов практики и сдает экзамены. После этого он может работать в больницах или домах престарелых.
По наблюдениям Гончар, сейчас в России наблюдается повышенный интерес к теме правильного питания, поэтому специалистов в области нутрициологии становится больше. На фоне пандемии коронавируса и ее последствий люди заинтересованы в увеличении продолжительности жизни и укреплении здоровья через корректировку питания.
Нутрициолог Анастасия Голобородько говорила об изменениях среди людей в подходе к питанию за последние годы: «Мне нравится, что растет запрос и интерес к еде и что он очень изменился. Если пять лет назад хотели либо похудеть, либо внести разнообразие, сейчас говорят – да, я хочу всегда хорошо себя чувствовать, я хочу не допустить болезней, которые были у меня в семье, мне кажется, у меня однообразный рацион, расскажите, что нам уже известно о еде и так далее».
В каких сферах требуется нутрициолог, сколько можно на этом заработать и что делать, чтобы им стать?
Официально профессия нутрициолога не зарегистрирована в России и не имеет стандартов обучения, поэтому стать нутрициологом можно через курсы. Их длительность занимает от нескольких месяцев до полутора лет. Нутрициолог Наталья Горбунова добавила, что прошла в России несколько курсов, которые отличаются направленностью подходов – и альтернативная медицина, и работа, где консультирует врач.
Мы выпускали отдельный материал, в котором рассказывали, где можно платно и бесплатно пройти курсы нутрициолога в различных академиях, ассоциациях и институтах – они проводятся дистанционно и по разным направлениям. Отдельное направление – продюсирование собственного онлайн-курса.
При российских вузах (например, РГСУ или РУДН) действуют курсы профессиональной переподготовки, где можно освоить базу профессии нутрициолог. Такие специалисты требуются в фитнес-клубах, частных клиниках или салонах красоты.
Нутрициолог может работать в спортивных командах. Например, «Спартак» сотрудничал с Рикарду Пинту, который регулировал питание футболистов при восстановлении и во время подготовки к матчам. Пинту объяснял игрокам: «Если у вас есть дорогая машина, вы никогда не заправите ее дешевым бензином. То же самое можно сказать и о профессиональных спортсменах. Если хочешь чего-то добиться, забудь про фастфуд».
«Это универсальная профессия, – отметила нутрициолог Екатерина Слободянюк. – Вот врач может пойти работать терапевтом или получить какую-либо специализацию – эндокринологию, кардиологию и так далее. Так же и нутрициолог: он может пойти заниматься пищевыми разработками, может работать на пищевом производстве, а может заниматься научными исследованиями и разработками пищевых стандартов».
По наблюдениям Слободянюк, нутрициологи занимаются пищевыми разработками и составляют технологические карты. Навыки нутрициолога могут помочь в маркетинге пищевого производства: при глубоком исследовании состава продукта можно выделить в нем полезные составляющие и выгодно выставить его для потребителя.
Многие нутрициологи занимаются индивидуальными онлайн-консультациями. Нутрициолог Наташа Богданкевич рассказала о ценовой политике: «Разброс большой: от 1,5 до 20 тысяч рублей за консультацию – в зависимости от уровня специалиста и наполнения (входит ли составление рациона, сопровождение и т.д.)».
По запросу «нутрициолог» на HeadHunter размещено около 100 вакансий. Предлагаемая зарплата варьируется от 50 до 150 тысяч рублей в месяц. Владение и знание основ нутрициологии – преимущество при приеме на работу по смежным направлениям. Например, такие требования предъявляются по вакансиям косметологов, дерматовенерологов и маркетологов в онлайн-школах о здоровье.
Реклама. ООО «Нетология», ОГРН 7726464125, юр.адрес: 117105, Москва, Варшавское шоссе д. 1 с. 6, офис 103A;