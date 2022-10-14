Кто такой нутрициолог – и как устроена эта профессия: чем отличается от диетологии и почему стала популярной

Нутрициолог – это тренд или нет? Насколько востребована профессия?

Нутрициология как наука о питании складывалась с конца XIX – начала XX века. По наблюдениям нутрициологов, интерес к этой сфере в России активизировался примерно в 2015 году, а с начала пандемии коронавируса получил дополнительную актуальность и популярность. Востребованность данной профессии определяется быстрым обучением и возможностью работать удаленно.

Нутрициолог Ната Гончар отмечала, что в 2014 году в России еще не было обучающих программ по нутрициологии, хотя они существовали в Европе и США. В Америке нутрициолог получает высшее образование в сфере питания, проходит около тысячи часов практики и сдает экзамены. После этого он может работать в больницах или домах престарелых.

По наблюдениям Гончар, сейчас в России наблюдается повышенный интерес к теме правильного питания, поэтому специалистов в области нутрициологии становится больше. На фоне пандемии коронавируса и ее последствий люди заинтересованы в увеличении продолжительности жизни и укреплении здоровья через корректировку питания.

Нутрициолог Анастасия Голобородько говорила об изменениях среди людей в подходе к питанию за последние годы: «Мне нравится, что растет запрос и интерес к еде и что он очень изменился. Если пять лет назад хотели либо похудеть, либо внести разнообразие, сейчас говорят – да, я хочу всегда хорошо себя чувствовать, я хочу не допустить болезней, которые были у меня в семье, мне кажется, у меня однообразный рацион, расскажите, что нам уже известно о еде и так далее».

В каких сферах требуется нутрициолог, сколько можно на этом заработать и что делать, чтобы им стать?

Официально профессия нутрициолога не зарегистрирована в России и не имеет стандартов обучения, поэтому стать нутрициологом можно через курсы. Их длительность занимает от нескольких месяцев до полутора лет. Нутрициолог Наталья Горбунова добавила, что прошла в России несколько курсов, которые отличаются направленностью подходов – и альтернативная медицина, и работа, где консультирует врач.