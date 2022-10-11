Курсы по обучению нутрициологов
Люди во все времена любили хорошо поесть. Еда – одновременно и базовая потребность, и удовольствие, а порой – и ритуал: семейные обеды за круглым столом, китайские чайные церемонии. Фраза: «Мы есть то, что мы едим» метко отражает функциональность и внешний вид человеческого тела. Правильному пищевому поведению и рациональному отношению к еде научат онлайн курсы нутрициолога.
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Нутрициология исследует элементы состава пищевых продуктов, их взаимодействие между собой и влияние на человека. Ее также называют гигиеной питания, от которой зависят работа организма, внешний вид, энергичность, а значит, и качество жизни в целом. Большинство людей признают, что порой переедают, имеют психологическую зависимость от еды, часто перекусывают на ходу фаст-фудом, ужинают перед самым сном. Это неблагоприятно отражается на их внешности и здоровье.
Если вы захотели улучшить общее самочувствие или решили избавиться от лишнего веса, обязательно возникнет вопрос: к кому обратиться с этой проблемой – к диетологу или нутрициологу? Этих специалистов часто путают, потому что оба они занимаются вопросами потребления пищи людьми, но область приложения своих знаний у них различна.
Чем отличаются диетолог и нутрициолог
Диетолог – это дипломированный врач, который занимается организацией лечебной диетотерапии пациента путем подбора конкретного рациона в дополнение к программе медикаментозного лечения.
В его компетенции:
- назначать анализы и обследования, интерпретировать их результаты;
- ставить диагнозы, выносить медицинские заключения и давать по ним рекомендации;
- назначать лечебные диеты при заболеваниях;
- рекомендовать прием витаминов, фитопрепаратов, БАДов;
- использовать врачебные протоколы при отклонениях в организме.
Нутрициолог может не иметь медицинского образования, он консультант по принципам правильного питания, обучающий этому здоровых людей. В его полномочиях:
- проводить популяризацию знаний в сфере ЗОЖ;
- составлять персональные программы коррекции пищевого поведения;
- находить психологические причины зависимости от еды;
- обучать составлению ежедневного сбалансированного меню;
- рекомендовать наиболее полезные продукты и методы их обработки;
- составлять специализированные рационы для разных категорий людей (дети, беременные и кормящие женщины, пожилые люди, спортсмены), но только если они не имеют заболеваний.
Опытных нутрициологов приглашают на работу предприятия пищевой индустрии, сервисы здоровой пищи, фитнес-центры. За рубежом это направление более популярно, профи получают ученые степени и занимаются изысканиями в научно-исследовательских центрах.
Курсы мультипрофильных школ
Спрос на специалистов по правильному потреблению еды активно растет вместе с популярностью здорового образа жизни. В общество пришло понимание, что успешность требует серьезных усилий, которые невозможны без хорошего здоровья. Соблюдение принципов потребления сбалансированной пищи и регулярная физическая активность стали must have для многих молодых людей, строящих карьеру.
Получить знания в этой сфере стремятся не только те, кто планирует сделать ее своей профессией, но и тренеры, спортсмены, мамы малышей. Рассмотрим, где можно получить знания нутрициолога дистанционно.
Нетология. Нутрициолог
Программа курса подходит тем, кто:
- интересуется темой научного подхода к еде, чтобы составить грамотный рацион для семьи;
- хочет стать профессионалом и консультировать удаленно под личным брендом;
- оказывает услуги в сфере красоты и спорта и хочет коррекцией диеты клиента усилить основной результат.
Стоимость учебы 3 125 руб./мес. при рассрочке на 2 года.
Срок получения образования – 5 месяцев.
Учеба в формате: 77 часов теории (онлайн-лекции и вебинары), 178 часов практики. График занятий: дважды в неделю вечером в будние дни. Вам потребуется около 10 часов времени еженедельно.
Выдается диплом о переподготовке.
Содержание курса
- Цели, задачи и компетенции профессии.
- Основные системы организма человека. Обмен веществ и функции гормонов.
- Работа нутрициолога. Подбор грамотных схем, индивидуальный подсчет КБЖУ.
- Меню и протоколы при различных нарушениях в организме. Расшифровка ОАК.
- Нутрицевтики. Витамины, минералы и их метаболизм.
- Психология пищевого поведения и связь со стрессом. Этичные методы сбора информации.
- Особенности питания детей и подростков разного возраста
- Создание и продвижение личного бренда. Анализ рынка и социальных сетей.
- Итоговый проект и его презентация. Построение сбалансированного рациона на основе: анамнеза ограничений, формулировки целей, оценки пищевых привычек.
Skillbox. Как правильно питаться: нутрициология для начинающих
Программа предназначена для тех, кто заботится о своем теле, и подойдет:
- сторонникам ЗОЖ – построите личную пищевую систему, научитесь правильно выбирать продукты и готовить их;
- желающим контролировать свой вес – составите свое индивидуальное меню без жестких диет и научитесь разнообразить его при помощи консультантов.
Стоимость 2664 рубля в месяц при оформлении рассрочки на полгода.
Длительность учебы – 2 месяца (10 модулей из 45 уроков).
Образовательный формат:
- живые вебинары и обратная связь от наставника;
- чат с единомышленниками;
- доступ к материалам на 3 года.
- Бонусные уроки по планированию рациона ребенка от эксперта UNICEF.
- Год бесплатных курсов английского языка на платформе школы.
Освоите принципы здорового пищевого поведения. Научитесь понимать состав продуктов по этикеткам, правильно готовить и сохранять еду, компоновать полезную продуктовую корзину, составлять сбалансированное меню для себя и членов семьи, удерживать вес и не переедать.
Программа обучения
- Гигиена питания. Где брать достоверную информацию о продуктах. Личные цели по приобретению новых пищевых привычек.
- Сбалансированный рацион. Как его составлять и рассчитывать калорийность.
- Диеты и причины их популярности. Механизмы действия на организм. Как перейти от строгих диет к ПП.
- Мифы и факты. Как отличать недостоверную информацию от доказательной нутрициологии.
- Какие покупать продукты. Сравните свою продуктовую корзину с чек-листом. Научитесь читать этикетки, определяя реальный состав.
- Организация кухонного пространства для готовки здоровых блюд и правильного хранения.
- Что готовить. Полезные рецепты с минимальными затратами времени. Виды кулинарной обработки продуктов.
- Социум. Влияние окружения на ваши пищевые привычки. Как понять, что вы действительно проголодались.
- Еда вне дома. Как придерживаться своих правил, обедая в ресторане.
- Рекомендации ВОЗ по кормлению детей разного возраста и подвижности.
- Итоговая работа. Составление индивидуальной схемы с графиком приемов пищи, планом покупок продуктов и вариантами блюд.
Академия EDPRO. Интегративная нутрициология и основы немедикаментозного восстановления
Международная Академия профессиональной переподготовки предлагает 4 программы обучения в разных тарифах. Курс подойдет всем желающим. Медицинское образование или предварительная подготовка не требуются.
Вы приобретете новую квалификацию, изучите принципы правильного питания, сможете прочесть результаты медицинских анализов, подобрать сбалансированную схему и оптимальные продукты. Будете помогать людям, учитывая индивидуальные особенности разных категорий, и получать желаемые результаты.
Продолжительность учебы длиной в полгода включает 320 академических часов. Вам надо будет заниматься 10-12 часов в неделю. Новое задание открывается после сдачи промежуточного теста.
Тарифы отличаются по доступным опциями и бонусным возможностям, стоимость пакетов от 75 до 298 тысяч, возможна помесячная беспроцентная рассрочка по каждому из них на период до года
- Минимальный.
- Специалист.
- Профессионал.
- Эксперт.
Во всех тарифах курса:
- личный кабинет с образовательными материалами в доступе 24/7;
- библиотека знаний;
- ежедневная поддержка кураторов школы;
- учебный чат с сокурсниками;
- выдача сертификата после завершения каждого модуля на 2 языках;
- партнерская маркетинговая программа.
В зависимости от выбранного тарифа, опционально:
- практикумы и воркшопы онлайн (и факультативно оффлайн);
- участие в закрытом нутриологическом сообществе;
- шесть практических дистанционных ивентов;
- мини-группы с закрепленным куратором;
- индивидуальные беседы с ментором;
- экспертные аккаунты в соцсетях;
- предоставление потенциальных клиентов;
- дополнительные обучающие модули (парафармацевтика, ораторское искусство);
- итоговая аттестация и последипломная практика.
Ассоциация FPA. Фитнес-нутрициолог.
Ассоциация профессионалов фитнеса подготовила курс по спортивному питанию для своих коллег-тренеров.
Продолжительность – 52 дня, доступ – после завершения 45 дней.
Формат: 11 онлайн-вебинаров, тестовое и 4 домашних задания с обратной связью.
Стоимость обучения – 45 000 рублей, есть возможность рассрочки от банков-партнеров.
В эту сумму входит:
- Учебник «Основы фитнес-диетологии и нутрициологии» объемом 160 страниц, электронный и бумажный.
- Вебинары. Лекции проводятся аудиторно, одновременно идет трансляция и запись. Можно выбрать: оффлайн присутствие, дистанционное участие или просмотр записи.
- Чат студентов и преподавателей, вопросы, обмен опытом.
- Практические задания и онлайн-тестирование.
- Доступ к 13 дополнительным урокам по правилам и принципам нутрио-спортпита на платформе.
- Набор рабочих инструментов: бланки опросов, мануалы по приложениям, калькуляторы для расчета, примеры меню.
Курсы Международного Института Интегративной Нутрициологии
МИИН представляет сообщество нутрициологов России и предлагает шесть вариантов учебы по разным специализациям этого профиля. Ежегодно выпускает около 2 тысяч студентов. Обучение проходит на платформе Getcourse.
Интегративный нутрициолог
Длительность – 4,5 месяца.
Полная стоимость – 89 900 руб. или от 7 490 руб./мес. при оплате частями с беспроцентной рассрочкой на период до года.
Формат обучения: 250 часов теоретического материала, коучинг-практика и обратная связь с преподавателями в телеграм-чате.
Эта программа подойдет для тех, кто:
- долго не может решить проблемы со здоровьем;
- хочет изменить вектор своего карьерного развития;
- врач или ЗОЖ-мастер, который хочет расширить знания.
Курс является стартовой платформой для получения последующих специалитетов и создан для обучения с нуля. Чтобы усвоить материал, не требуется медицинское образование. После завершения становятся доступны следующие модули.
Фитнес-нутрициолог
Здесь преподается специалитет, и получить его можно при наличии базовых знаний или сразу после окончания первого блока. Есть возможность собрать тариф из отдельных модулей под запрос.
Длительность – 26 недель.
Стоимость – 119 000 руб., при покупке комплекта из двух модулей – скидка.
Цена одного месяца при оформлении рассрочки – 9 990 руб.
Формат включает:
- лекционный материал в виде мини-уроков;
- практические домашние задания с проверкой преподавателем;
- общение в чате с коллегами, там же можно задать вопросы тьютору;
- онлайн-вебинары в виде вопрос-ответ.
График свободный. По окончании выдается диплом, дающий право консультирования.
Детский интегративный нутрициолог
Курс состоит из двух модулей и стажировки, доступен для освоивших базовый уровень. Нацелен на ответственных родителей и практикующих специалистов в сфере ведения ЗОЖ.
Первый блок рассчитан на 11 недель, включает 147 часов уроков и стоит 69 000 руб. или 4 158 руб./мес. в рассрочку на год. После прохождения выдается сертификат коуча по основам детской нутрициологии.
Второй блок длится 9 месяцев, в нем 387 часов учебного материала. По окончании присваивается квалификация, подтвержденная дипломом.
Полная стоимость – 169 900 рублей или 10 205 руб./мес. в рассрочку на 2 года.
Формат обучения:
- онлайн-лекции
- постоянный доступ в комьюнити-чат и новостной канал;
- работа с реальным клиентом со старта учебы;
- обратная связь с экспертами;
- готовый кейс в финале;
- практикумы для закрепления знаний;
- по каждому заданию поддержка ментора;
- методические чек-листы, подборки рецептов, готовые протоколы;
- бессрочный доступ к лекционному материалу.
ЗОЖ-продюсер
Актуальная программа, на которой вы научитесь как запустить, развивать и продвигать свой авторский онлайн-курс в сфере здорового питания и образа жизни. Предназначен для тех, кто хочет делиться своими знаниями с людьми и зарабатывать на них.
Доступ откроется сразу по факту оплаты.
Полная стоимость – 29 900 рублей или 2 492 руб./мес в рассрочку на год.
Тариф «ЗОЖ старт» содержит:
- 7 основных модулей плюс блок по масштабированию и лидерству;
- более 100 материалов для работы – гайдов, чек-листов, бланков опросов и анкет, методических указаний;
- дневник практикумов;
- сертификат по окончании.
В пакет обучения включены рабочие часы с практиками – экспертами и менторами по направлениям:
- мастерство продаж
- self-брендинг;
- ораторское искусство;
- нейромаркетинг.
В итоге вы получите рабочую стратегию, которая позволит продвигать не только себя, но и других специалистов в сфере ЗОЖ. а также станете компетентны в проведении коучинговых сессий, онлайн-марафонов, воркшопов.
НутриШЕФ
Кулинарный курс в мир сбалансированных рационов. Освоите правильные и вкусные рецепты и составление разнообразных полезных меню для своей семьи и клиентов.
Полная стоимость 14 900 рублей.
Доступ откроется сразу после оплаты.
Программа включает 45 часов из 23 видеоуроков плюс 13 лекций.
- 6 практических уроков, на которых научат делать блюдо не только вкусным и полезным, но и красивым;
- 29 видео-рецептов из кулинарной студии с подробным процессом готовки;
- 118 рецептов и все тонкости их приготовления;
- сертификат об окончании.
В этом же разделе платформы можно заказать обучение по расширенным модульным учебным планам для профессионалов: Су-Шеф, Шеф-повар и Бренд-Шеф стоимостью от 21 до 75 тысяч рублей. Преподавание базируется на нутрио-принципах приготовления еды по протоколам. В них дополнительно включены модули фуд-съемки и мастер-классы.
Бесплатные курсы
МИИН приглашает потенциальных абитуриентов и всех желающих принять участие в четырех онлайн-мероприятиях в форме вебинаров и интенсивов.
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