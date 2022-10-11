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Курсы по обучению нутрициологов

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Люди во все времена любили хорошо поесть. Еда – одновременно и базовая потребность, и удовольствие, а порой – и ритуал: семейные обеды за круглым столом, китайские чайные церемонии. Фраза: «Мы есть то, что мы едим» метко отражает функциональность и внешний вид человеческого тела. Правильному пищевому поведению и рациональному отношению к еде научат онлайн курсы нутрициолога.

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Нутрициология исследует элементы состава пищевых продуктов, их взаимодействие между собой и влияние на человека. Ее также называют гигиеной питания, от которой зависят работа организма, внешний вид, энергичность, а значит, и качество жизни в целом. Большинство людей признают, что порой переедают, имеют психологическую зависимость от еды, часто перекусывают на ходу фаст-фудом, ужинают перед самым сном. Это неблагоприятно отражается на их внешности и здоровье.

Если вы захотели улучшить общее самочувствие или решили избавиться от лишнего веса, обязательно возникнет вопрос: к кому обратиться с этой проблемой – к диетологу или нутрициологу? Этих специалистов часто путают, потому что оба они занимаются вопросами потребления пищи людьми, но область приложения своих знаний у них различна.

Чем отличаются диетолог и нутрициолог

Диетолог – это дипломированный врач, который занимается организацией лечебной диетотерапии пациента путем подбора конкретного рациона в дополнение к программе медикаментозного лечения. 

В его компетенции:

  • назначать анализы и обследования, интерпретировать их результаты;
  • ставить диагнозы, выносить медицинские заключения и давать по ним рекомендации;
  • назначать лечебные диеты при заболеваниях;
  • рекомендовать прием витаминов, фитопрепаратов, БАДов;
  • использовать врачебные протоколы при отклонениях в организме.

Нутрициолог может не иметь медицинского образования, он консультант по принципам правильного питания, обучающий этому здоровых людей. В его полномочиях:

  • проводить популяризацию знаний в сфере ЗОЖ;
  • составлять персональные программы коррекции пищевого поведения;
  • находить психологические причины зависимости от еды;
  • обучать составлению ежедневного сбалансированного меню;
  • рекомендовать наиболее полезные продукты и методы их обработки;
  • составлять специализированные рационы для разных категорий людей (дети, беременные и кормящие женщины, пожилые люди, спортсмены), но только если они не имеют заболеваний.

Опытных нутрициологов приглашают на работу предприятия пищевой индустрии, сервисы здоровой пищи, фитнес-центры. За рубежом это направление более популярно, профи получают ученые степени и занимаются изысканиями в научно-исследовательских центрах.

Курсы мультипрофильных школ

Спрос на специалистов по правильному потреблению еды активно растет вместе с популярностью здорового образа жизни. В общество пришло понимание, что успешность требует серьезных усилий, которые невозможны без хорошего здоровья. Соблюдение принципов потребления сбалансированной пищи и регулярная физическая активность стали must have для многих молодых людей, строящих карьеру.

Получить знания в этой сфере стремятся не только те, кто планирует сделать ее своей профессией, но и тренеры, спортсмены, мамы малышей. Рассмотрим, где можно получить знания нутрициолога дистанционно.

Нетология. Нутрициолог

Программа курса подходит тем, кто:

  • интересуется темой научного подхода к еде, чтобы составить грамотный рацион для семьи;
  • хочет стать профессионалом и консультировать удаленно под личным брендом;
  • оказывает услуги в сфере красоты и спорта и хочет коррекцией диеты клиента усилить основной результат.

Стоимость учебы 3 125 руб./мес. при рассрочке на 2 года.

Срок получения образования – 5 месяцев.

Учеба в формате: 77 часов теории (онлайн-лекции и вебинары), 178 часов практики. График занятий: дважды в неделю вечером в будние дни. Вам потребуется около 10 часов времени еженедельно.

Выдается диплом о переподготовке.

Содержание курса

  1. Цели, задачи и компетенции профессии.
  2. Основные системы организма человека. Обмен веществ и функции гормонов.
  3. Работа нутрициолога. Подбор грамотных схем, индивидуальный подсчет КБЖУ.
  4. Меню и протоколы при различных нарушениях в организме. Расшифровка ОАК.
  5. Нутрицевтики. Витамины, минералы и их метаболизм.
  6. Психология пищевого поведения и связь со стрессом. Этичные методы сбора информации.
  7. Особенности питания детей и подростков разного возраста
  8. Создание и продвижение личного бренда. Анализ рынка и социальных сетей.
  9. Итоговый проект и его презентация. Построение сбалансированного рациона на основе: анамнеза ограничений, формулировки целей, оценки пищевых привычек.

Skillbox. Как правильно питаться: нутрициология для начинающих

Программа предназначена для тех, кто заботится о своем теле, и подойдет:

  • сторонникам ЗОЖ – построите личную пищевую систему, научитесь правильно выбирать продукты и готовить их;
  • желающим контролировать свой вес – составите свое индивидуальное меню без жестких диет и научитесь разнообразить его при помощи консультантов.

Стоимость 2664 рубля в месяц при оформлении рассрочки на полгода.

Длительность учебы – 2 месяца (10 модулей из 45 уроков).

Образовательный формат:

  • живые вебинары и обратная связь от наставника;
  • чат с единомышленниками;
  • доступ к материалам на 3 года.
  • Бонусные уроки по планированию рациона ребенка от эксперта UNICEF.
  • Год бесплатных курсов английского языка на платформе школы.

Освоите принципы здорового пищевого поведения. Научитесь понимать состав продуктов по этикеткам, правильно готовить и сохранять еду, компоновать полезную продуктовую корзину, составлять сбалансированное меню для себя и членов семьи, удерживать вес и не переедать.

Программа обучения

  1. Гигиена питания. Где брать достоверную информацию о продуктах. Личные цели по приобретению новых пищевых привычек.
  2. Сбалансированный рацион. Как его составлять и рассчитывать калорийность.
  3. Диеты и причины их популярности. Механизмы действия на организм. Как перейти от строгих диет к ПП.
  4. Мифы и факты. Как отличать недостоверную информацию от доказательной нутрициологии.
  5. Какие покупать продукты. Сравните свою продуктовую корзину с чек-листом. Научитесь читать этикетки, определяя реальный состав.
  6. Организация кухонного пространства для готовки здоровых блюд и правильного хранения.
  7. Что готовить. Полезные рецепты с минимальными затратами времени. Виды кулинарной обработки продуктов.
  8. Социум. Влияние окружения на ваши пищевые привычки. Как понять, что вы действительно проголодались.
  9. Еда вне дома. Как придерживаться своих правил, обедая в ресторане.
  10. Рекомендации ВОЗ по кормлению детей разного возраста и подвижности.
  11. Итоговая работа. Составление индивидуальной схемы с графиком приемов пищи, планом покупок продуктов и вариантами блюд.

Академия EDPRO. Интегративная нутрициология и основы немедикаментозного восстановления

Международная Академия профессиональной переподготовки предлагает 4 программы обучения в разных тарифах. Курс подойдет всем желающим. Медицинское образование или предварительная подготовка не требуются.

Вы приобретете новую квалификацию, изучите принципы правильного питания, сможете прочесть результаты медицинских анализов, подобрать сбалансированную схему и оптимальные продукты. Будете помогать людям, учитывая индивидуальные особенности разных категорий, и получать желаемые результаты.

Продолжительность учебы длиной в полгода включает 320 академических часов. Вам надо будет заниматься 10-12 часов в неделю. Новое задание открывается после сдачи промежуточного теста.

Тарифы отличаются по доступным опциями и бонусным возможностям, стоимость пакетов от 75 до 298 тысяч, возможна помесячная беспроцентная  рассрочка по каждому из них на период до года

  1. Минимальный. 
  2. Специалист.
  3. Профессионал. 
  4. Эксперт. 

Во всех тарифах курса:

  • личный кабинет с образовательными материалами в доступе 24/7;
  • библиотека знаний;
  • ежедневная поддержка кураторов школы;
  • учебный чат с сокурсниками;
  • выдача сертификата после завершения каждого модуля на 2 языках;
  • партнерская маркетинговая программа.

В зависимости от выбранного тарифа, опционально:

  • практикумы и воркшопы онлайн (и факультативно оффлайн);
  • участие в закрытом нутриологическом сообществе;
  • шесть практических дистанционных ивентов;
  • мини-группы с закрепленным куратором;
  • индивидуальные беседы с ментором;
  • экспертные аккаунты в соцсетях;
  • предоставление потенциальных клиентов;
  • дополнительные обучающие модули (парафармацевтика, ораторское искусство);
  • итоговая аттестация и последипломная практика.

Ассоциация FPA. Фитнес-нутрициолог.

Ассоциация профессионалов фитнеса подготовила курс по спортивному питанию для своих коллег-тренеров.

Продолжительность – 52 дня, доступ – после завершения 45 дней. 

Формат: 11 онлайн-вебинаров, тестовое и 4 домашних задания с обратной связью.

Стоимость обучения – 45 000 рублей, есть возможность рассрочки от банков-партнеров.

В эту сумму входит:

  1. Учебник «Основы фитнес-диетологии и нутрициологии» объемом 160 страниц, электронный и бумажный.
  2. Вебинары. Лекции проводятся аудиторно, одновременно идет трансляция и запись. Можно выбрать: оффлайн присутствие, дистанционное участие или просмотр записи.
  3. Чат студентов и преподавателей, вопросы, обмен опытом.
  4. Практические задания и онлайн-тестирование.
  5. Доступ к 13 дополнительным урокам по правилам и принципам нутрио-спортпита на платформе.
  6. Набор рабочих инструментов: бланки опросов, мануалы по приложениям, калькуляторы для расчета, примеры меню. 

Курсы Международного Института Интегративной Нутрициологии

МИИН представляет сообщество нутрициологов России и предлагает шесть вариантов учебы по разным специализациям этого профиля. Ежегодно выпускает около 2 тысяч студентов. Обучение проходит на платформе Getcourse.

Интегративный нутрициолог

Длительность – 4,5 месяца.

Полная стоимость – 89 900 руб. или от 7 490 руб./мес. при оплате частями с беспроцентной рассрочкой на период до года.

Формат обучения: 250 часов теоретического материала, коучинг-практика и обратная связь с преподавателями в телеграм-чате.

Эта программа подойдет для тех, кто:

  • долго не может решить проблемы со здоровьем;
  • хочет изменить вектор своего карьерного развития;
  • врач или ЗОЖ-мастер, который хочет расширить знания.

Курс является стартовой платформой для получения последующих специалитетов и создан для обучения с нуля. Чтобы усвоить материал, не требуется медицинское образование. После завершения становятся доступны следующие модули.

Фитнес-нутрициолог

Здесь преподается специалитет, и получить его можно при наличии базовых знаний или сразу после окончания первого блока. Есть возможность собрать тариф из отдельных модулей под запрос.

Длительность – 26 недель.

Стоимость – 119 000 руб., при покупке комплекта из двух модулей – скидка.

Цена одного месяца при оформлении рассрочки – 9 990 руб.

Формат включает:

  • лекционный материал в виде мини-уроков;
  • практические домашние задания с проверкой преподавателем;
  • общение в чате с коллегами, там же можно задать вопросы тьютору;
  • онлайн-вебинары в виде вопрос-ответ.

График свободный. По окончании выдается диплом, дающий право консультирования.

Детский интегративный нутрициолог

Курс состоит из двух модулей и стажировки, доступен для освоивших базовый уровень. Нацелен на ответственных родителей и практикующих специалистов в сфере ведения ЗОЖ.

Первый блок рассчитан на 11 недель, включает 147 часов уроков и стоит 69 000 руб. или 4 158 руб./мес. в рассрочку на год. После прохождения выдается сертификат коуча по основам детской нутрициологии.

Второй блок длится 9 месяцев, в нем 387 часов учебного материала. По окончании присваивается квалификация, подтвержденная дипломом.

Полная стоимость – 169 900 рублей или 10 205 руб./мес. в рассрочку на 2 года.

Формат обучения:

  • онлайн-лекции
  • постоянный доступ в комьюнити-чат и новостной канал;
  • работа с реальным клиентом со старта учебы;
  • обратная связь с экспертами;
  • готовый кейс в финале;
  • практикумы для закрепления знаний;
  • по каждому заданию поддержка ментора;
  • методические чек-листы, подборки рецептов, готовые протоколы;
  • бессрочный доступ к лекционному материалу.

ЗОЖ-продюсер

Актуальная программа, на которой вы научитесь как запустить, развивать и продвигать свой авторский онлайн-курс в сфере здорового питания и образа жизни. Предназначен для тех, кто хочет делиться своими знаниями с людьми и зарабатывать на них.

Доступ откроется сразу по факту оплаты.

Полная стоимость – 29 900 рублей или 2 492 руб./мес в рассрочку на год.

Тариф «ЗОЖ старт» содержит:

  • 7 основных модулей плюс блок по масштабированию и лидерству;
  • более 100 материалов для работы – гайдов, чек-листов, бланков опросов и анкет, методических указаний;
  • дневник практикумов;
  • сертификат по окончании.

В пакет обучения включены рабочие часы с практиками – экспертами и менторами по направлениям:

  • мастерство продаж
  • self-брендинг;
  • ораторское искусство;
  • нейромаркетинг.

В итоге вы получите рабочую стратегию, которая позволит продвигать не только себя, но и других специалистов в сфере ЗОЖ. а также станете компетентны в проведении коучинговых сессий, онлайн-марафонов, воркшопов.

НутриШЕФ

Кулинарный курс в мир сбалансированных рационов. Освоите правильные и вкусные рецепты и составление разнообразных полезных меню для своей семьи и клиентов.

Полная стоимость 14 900 рублей.

Доступ откроется сразу после оплаты.

Программа включает 45 часов из 23 видеоуроков плюс 13 лекций.

  • 6 практических уроков, на которых научат делать блюдо не только вкусным и полезным, но и красивым;
  • 29 видео-рецептов из кулинарной студии с подробным процессом готовки;
  • 118 рецептов и все тонкости их приготовления;
  • сертификат об окончании.

В этом же разделе платформы можно заказать обучение по расширенным модульным учебным планам для профессионалов: Су-Шеф, Шеф-повар и Бренд-Шеф стоимостью от 21 до 75 тысяч рублей. Преподавание базируется на нутрио-принципах приготовления еды по протоколам. В них дополнительно включены модули фуд-съемки и мастер-классы.

Бесплатные курсы

МИИН приглашает потенциальных абитуриентов и всех желающих принять участие в четырех онлайн-мероприятиях в форме вебинаров и интенсивов.

Профессия нутрициолог от А до Я.

Как избежать ошибок на старте карьеры.

Ключ к здоровью вашего ребёнка. 

Как укрепить иммунитет и помочь при аллергиях и проблемах с ЖКТ.

Фундамент детского здоровья.

Трехдневная конференция о специализации по питанию детей.

Биохимия микробиома. 

Узнайте о самом большом сообществе микроорганизмов в нашем теле.

Начните с малого, бесплатно получите базовые знания и решите – в каком направлении вы хотите развиваться в этой актуальной профессии.

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НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: ZUMAPRESS.com / dpa / Global Look Press
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