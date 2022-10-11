Курсы по обучению нутрициологов

Нутрициология исследует элементы состава пищевых продуктов, их взаимодействие между собой и влияние на человека. Ее также называют гигиеной питания, от которой зависят работа организма, внешний вид, энергичность, а значит, и качество жизни в целом. Большинство людей признают, что порой переедают, имеют психологическую зависимость от еды, часто перекусывают на ходу фаст-фудом, ужинают перед самым сном. Это неблагоприятно отражается на их внешности и здоровье.

Если вы захотели улучшить общее самочувствие или решили избавиться от лишнего веса, обязательно возникнет вопрос: к кому обратиться с этой проблемой – к диетологу или нутрициологу? Этих специалистов часто путают, потому что оба они занимаются вопросами потребления пищи людьми, но область приложения своих знаний у них различна.

Чем отличаются диетолог и нутрициолог

Диетолог – это дипломированный врач, который занимается организацией лечебной диетотерапии пациента путем подбора конкретного рациона в дополнение к программе медикаментозного лечения.

В его компетенции: