Курсы по аналитике данных
Развитие современных технологий сопровождается стремительным увеличением объема информации, генерируемой людьми и умными устройствами. Миллиарды необработанных терабайт хранятся на облачных ресурсах, ожидая своего использования.
Пользователи интернета во всем мире ежедневно кликают на изображения, пишут запросы, переходят по ссылкам – и все эти действия имеют огромную ценность для создателей контекстной рекламы, продающего контента, поисковых механизмов да и просто клиентоориентированного бизнеса. Профессионалов, умеющих извлекать реальную пользу из этого неупорядоченного информационного массива, готовят курсы по аналитике данных.
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Data Analyst отбирает, изучает, обрабатывает и затем интерпретирует самые различные показатели, используя методы математической статистики, прогнозирования и поиска закономерностей. По итогам его работы фирмы разрабатывают новые стратегии продвижения и вносят корректировки в свою деятельность.
Чтобы не совершить ошибок при изучении потоков корпоративной информации, все крупные компании включают в свои команды аналитиков. Эта профессия ожидаемо становится одной из наиболее востребованных, и спрос продолжает расти.
Должностные обязанности
Деятельность дата-аналитика непосредственно связана с IT-отраслью.
В зону ответственности специалиста в этой нише входит:
- отбор и подготовка данных к дальнейшему анализу (очистка, сортировка);
- нахождение закономерностей в цифровых массивах;
- интерпретация и наглядная визуализация для оценки полученных результатов;
- поиск и анализ тенденций;
- формулировка и проверка гипотез;
- предложение решений, которые позволят улучшить прогнозируемые показатели деятельности.
Целью вышеуказанных действий является извлечение и обработка данных, которые помогут оптимизировать бизнес-процессы. Список задач сотрудника может меняться в зависимости от вида деятельности компании.
Дата-аналитики высоко востребованы в таких областях:
- IT-разработка;
- онлайн-торговля;
- реклама;
- логистика;
- консалтинг;
- банковское дело.
В Data Analyst нуждаются не только коммерция, маркетинг и финансы, но и медицина, органы правопорядка, государственные структуры. Однако эта специальность не универсальная, а прикладная. Чтобы грамотно решать поставленные задачи, аналитик должен хорошо разбираться в той области, где он работает.
Базовые навыки
Легко овладеть спецификой профессии поможет уже имеющееся техническое образование или склонность к точным наукам. Будущему профи очень пригодится компетенция в таких разделах знаний:
- дискретная математика, статистика;
- теория вероятностей;
- системный анализ;
- информационные технологии;
- проектный менеджмент.
Начинающий специалист должен уметь:
- работать в Excel с формулами массивов, применять группировку, сложные фильтры, сводные таблицы;
- создавать запросы к базам на SQL;
- оперировать языком Python (или R);
- пользоваться дашбордами для визуализации (Tableau);
- знать методики для анализирования бизнес-процессов;
- читать метрики эффективности.
Также будут полезны практический опыт и прикладные знания своей предметной сферы деятельности.
Для аналитика данных достаточно важны определенные социально-психологические параметры личности. Конечно, при большом желании успеха может добиться и творческий непоседа, но удовольствие от работы он вряд ли получит.
Для работы в этой профессии желательно иметь такие черты характера:
- логическое мышление;
- аналитический склад ума;
- высокую степень ответственности;
- быть перфекционистом;
- уметь концентрировать внимание;
- не бояться монотонной деятельности и повседневной рутины.
В зависимости от того, в какой сфере предстоит трудиться, нужно подбирать и наполнение программы образования. Специальность делится на множество узконаправленных профилей, которые существенно различаются.
Курсы по аналитике данных
Грамотным решением для получения базовых навыков и практического опыта будет учеба в онлайн-школах. Их образовательные программы компонуются профессионалами в соответствующей отрасли. Преимущество такой подготовки в том, что большинство этих школ имеют собственные центры карьеры, которые адаптируют своих выпускников к собеседованию, помогая составить резюме и наполнить портфолио. А некоторые даже гарантируют трудоустройство.
Нетология. Аналитик данных с нуля
Масштабный курс, ориентированный на практический опыт, предлагает эта онлайн-школа. В процессе прохождении четырех модулей программы вы соберете 7 своих проектов для будущего портфолио.
В договор включено обязательство о трудоустройстве после завершения учебы. Партнером, предоставляющим вакансии, выступает международная платежная и эквайринговая компания ECOMMPAY.
Чем будете заниматься
- Коммуницировать с заказчиками, грамотно отбирать информацию и документально фиксировать потребности. Научитесь переводить бизнес-задачи в исследовательскую плоскость.
- Разбираться в вопросах бизнеса и функционировании штатных процессов в компании. Вникните в сферы девелопинга, техподдержки и дальнейшего сопровождения IT-продукта, маркетинговые технологии и специфику продаж. Узнаете о возможных проблемах, возникающих на этих этапах, и научитесь их устранять методами аналитики.
- Собирать информацию для анализирования из разных источниках (интерфейсов API, логов, файлов, баз), очищать и перерабатывать, искать закономерности.
- Проводить аналитические исследования. Делать расчет корреляционных зависимостей и выстраивать прогнозы, проверять свои гипотезы, подбирая нужные методы.
- Визуализировать итоги работы. Компоновать дашборды (Power B), подбирать вид диаграммы и наглядно презентовать свои выводы. Освоите язык Python и его библиотеки для построения информативных графиков.
- Представлять результаты заказчику. Узнаете, как доступно изложить выводы и составить развернутый аналитический отчет, применяя типовые структуры для презентации. Освоите приемы для удержания внимания слушателей и принятия конструктивной критики.
Skillbox. Аналитик данных с нуля
Учебная программа построена таким образом, что ее осилят даже абитуриенты с нулевой начальной подготовкой при должном старании и регулярных занятиях. В течение всего курса процесс обучения сопровождают опытные кураторы.
Оплата и продолжительность
Формат учебы – видео лекции и практические самостоятельные задания. Среднее время прохождения – 6 месяцев.
График свободный, можно изучать материалы курса в индивидуальном темпе и совмещать с работой. Преподаватели рекомендуют посвящать учебе 3-5 часов еженедельно. Все видеоуроки останутся доступны после завершения обучения.
Стоимость составляет 4 947 руб./мес. при помесячной оплате, рассрочка возможна на 22 месяца. Первый платеж вносите через 90 дней от начала учебы.
Онлайн курс содержит 45 тем, включая бонусную, и 230 видеомодулей. Выдается сертификат о квалификации после прохождения программы. Приобретенный уровень подготовки позволит претендовать на вакансии начального уровня.
Чем будете заниматься
- Выполнять исследования и делать выводы. Изучите разделы математики, посвященные статистике и анализу, поймете как обрабатывать дата-массивы и видеть цифровые закономерности.
- Использовать программные методы для решения насущных задач бизнеса. Начнете программировать на языке Python с подключением библиотек (NumPy, Pandas). Научитесь формировать SQL-запросы к базам данных и управлять ими.
- Формулировать рабочие гипотезы и оценивать варианты решений. Поймете как получать и читать метрики эффективности, делать прогнозы и генерировать рабочие бизнес-идеи.
- Применять сервисы аналитики и дашборды. Разберетесь как сводить в одну среду показатели с Яндекс.Метрики и с Google Analytics для удобства доступа к ним.
- Готовить подробные отчеты о результатах аналитических исследований. Освоите инструменты для визуализации (Power B), приемы работы в Google Sheets и с MS Excel.
- Взаимодействовать с заказчиками исследований. Узнаете о разновидностях типичных аналитических запросов от бизнеса и научитесь их обрабатывать. Сумеете убедительно доносить полученные выводы, создавая презентации в Powerpoint.
- Напишете проект по A/B-тестированию действий в гейм-эпизоде и проведете анализ результатов.
Skillbox. Профессия Data Analyst
Еще одно предложение от Скиллбокс дает возможность пройти трехуровневую поэтапную подготовку и получить уровень Junior или Middle-аналитика.
Оплата и длительность
Вся программа имеет три последовательных уровня. При полном прохождении курса у вас будет три реальных проекта.
- Базовый (6 месяцев). Начальная подготовка.
- Продвинутый (6 месяцев). Аналитика данных.
- Экспертный (12 месяцев). Три специализации (продукт, маркетинг, BI-аналитик).
Чтобы стать Data Analyst, надо пройти первые два курса. Общая продолжительность получения специальности составит около года. При желании можно продолжить учебу на третьем уровне и расширить специализацию.
Стоимость обучения – 5 994 руб./мес. при помесячной оплате, рассрочка возможна на 31 месяц. Первый платеж вносите через полгода после начала занятий.
Программа содержит 104 практических задания, направленных на развитие аналитического мышления и решения нестандартных кейсов.
Бонусные курсы
- Карьера. Научитесь выбирать подходящие именно вам вакансии, грамотно составлять резюме, успешно проходить собеседования.
- Система Git и лайфхаки работы с ней. Адаптация к командной работе.
- Английский язык для сферы IT. Получите знания, достаточные для устройства в иностранную фирму и общения в многоязычных коллективах.
GeekBrains. Инженер аналитик.
Трехэтапный комбинированный путь к профессии предлагает ГикБрейнс. Каждый из уровней рассчитан на 12 месяцев. Таким образом, до уровня PRO (Middle+) предстоит идти 3 года.
Стоимость одного месяца занятий составит от 5 до 10 тысяч рублей в зависимости от выбранного пакета. Предлагается рассрочка оплаты на 36 месяцев.
Используются различные форматы обучения:
- групповые занятия с педагогами;
- ивенты с экспертами в онлайне;
- онлайн-вебинары и лекции;
- занятия, записанные на видео;
- практикумы;
- самостоятельные задания.
Первые два модуля дадут полный комплекс знаний, подкрепленных практическим опытом, необходимый для работы инженером по аналитике данных. Пакет PRO предоставляет возможность дополнительно углубиться в специализацию, используя поддержку экспертов.
Каждый пакет включает:
- диплом государственного образца;
- гарантированное трудоустройство в IT через 9 месяцев;
- бесплатный доступ к дополнительными материалам GB на оговоренный период.
Длительность и оплата
Обучение длится 13 месяцев. Для наибольшей эффективности планируйте выделять 10 часов еженедельно на онлайн лекции и самостоятельные домашние задания.
Формат – вебинары, семинары, видео лекции и самостоятельные практические занятия: 175 часов теории и 300 часов для практики. В портфолио будет 7 проектов.
Общая стоимость курса 129 900 рублей.
Возможна оплата в рассрочку на 2 года без переплаты: 5 412 рублей в месяц.
Первые три занятия – срок для принятия окончательного решения: при отказе возврат всей суммы. Есть возможность оформить налоговый вычет и сэкономить еще 13%.
Что будете делать
- Изучать SQL: писать запросы, загружать содержимое в разных форматах.
- Осваивать языки Python и R.
- Получать информацию из внешних источников, оперировать массивами и выделять закономерности.
- Производить A/B-тестирование и интерпретировать результаты.
- Работать с Big Data. Визуализировать различные типы и виды данных. Строить простые графики, интерактивные диаграммы.
- Управлять эмоциональными реакциями, стараться лучше понимать своих клиентов и деловых партнеров.
- Напишете персональный итоговый проект, который станет готовым кейсом для получения перспективной должности. Дается 30 дней на подготовку.
Сможете начать работать по специальности через полгода обучения.
Бесплатные курсы
Следует различать образовательные линии, дающие полномасштабную профессиональную подготовку и обучающие модули, которые бывают бесплатными.
Программа – компонуется из нескольких курсов и практических занятий. Вы освоите выбранную профессию с нуля до уровня специалиста, наполните свое портфолио, составите резюме и сможете устроиться на работу.
Курс – состоит из нескольких блоков видеоматериалов и самостоятельных заданий для практики. Вы изучите основы профессии, освоите отдельные навыки или рабочие инструменты.
Большое количество бесплатных материалов можно найти на платформе проекта массового дистанционного образования Coursera, правда, многие из них на английском языке. Доступ открывается сразу после оформления ежемесячной подписки.
Introduction to Data Analytics
Бесплатный курс начального уровня от IBM, рассчитанный на 10 часов. Язык английский, но сопровождается субтитрами на русском. Выдается официальный сертификат по завершении.
Входит в 2 программы и 2 сертификационных экзамена по аналитике:
- Data Analysis and Visualization Foundations;
- анализ с использованием Excel и R от IBM;
- IBM & Darden Digital Strategy;
- дата-аналитик от IBM.
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