Развитие современных технологий сопровождается стремительным увеличением объема информации, генерируемой людьми и умными устройствами. Миллиарды необработанных терабайт хранятся на облачных ресурсах, ожидая своего использования.

Пользователи интернета во всем мире ежедневно кликают на изображения, пишут запросы, переходят по ссылкам – и все эти действия имеют огромную ценность для создателей контекстной рекламы, продающего контента, поисковых механизмов да и просто клиентоориентированного бизнеса. Профессионалов, умеющих извлекать реальную пользу из этого неупорядоченного информационного массива, готовят курсы по аналитике данных.

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