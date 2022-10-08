Что такое трейдинг и как на этом заработать

Официальное закрепление профессии трейдера произошло с появлением фондовых и финансовых бирж. При этом сделки по покупке и перепродаже с повышением цены, нацеленные на заработок, стали актуальными с внедрением денег – таких людей называли перекупщиками.

В этом тексте мы разобрали, что это – работать трейдером, какие навыки необходимы, как туда попадают, в чем отличия от брокера и инвестора, как на этом заработать.

Сыграйте в игру, которая поможет вам выбрать наиболее подходящую профессию. Возможно, ей окажется профессия трейдера.