Что такое трейдинг и как на этом заработать
Официальное закрепление профессии трейдера произошло с появлением фондовых и финансовых бирж. При этом сделки по покупке и перепродаже с повышением цены, нацеленные на заработок, стали актуальными с внедрением денег – таких людей называли перекупщиками.
В этом тексте мы разобрали, что это – работать трейдером, какие навыки необходимы, как туда попадают, в чем отличия от брокера и инвестора, как на этом заработать.
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Что такое трейдинг и какие виды бывают
Трейдинг – это торговля финансовыми активами (акции, валюта и другое) с целью получения прибыли. Смысл такой торговли – расчет на максимально быструю прибыль. РБК отметил две основные методики: а) покупать актив по более низкой цене и продавать – по более высокой; б) покупать актив во время снижения цены и передавать его по договоренности с получением заранее более высокой.
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Большая часть работы трейдера занимает анализ ситуации на рынке, остальное – купля-продажа активов. Для этого трейдеру важны дисциплинированность, открытость к новым знаниям, умение анализировать и справляться со стрессом. Азарт и психологическая неустойчивость могут привести к убыткам. Практикующий трейдер Юлия Афанасьева рассказала о графике работы:
«То, сколько времени вам понадобится, зависит от выбранной стратегии. Это может быть и час в месяц, и несколько часов ежедневно. В любом случае важно строгое расписание и системность. Мой день полностью подчинен графику. Есть время для торговли, аналитики, заполнения дневника.
Есть отдельный день для анализа американских акций, сырья и индексов. Иначе можно прилипнуть к монитору и безрезультатно смотреть в него дни напролет. Торгую я считаные минуты в неделе, все остальное время занимает аналитика и так называемая рутина».
Какие виды трейдинга существуют:
- Дей-трейдинг – наиболее распространенный. Все сделки проходят за один день: утром – открываются, вечером – закрываются;
- Скальпинг – вид дей-трейдинга, который отличается высокой интенсивностью заключения сделок в короткий период времени: между покупкой и продажей активов может проходить минуты или секунды. Каждая из таких сделок не приносит большую прибыль, но она достигается за счет количества;
- Свинг-трейдинг или игра на тренде. В таких случаях сделка может закрыться через несколько дней. Если актив растет в течение нескольких торговых сессий, трейдер пытается выжать из него максимум. При вероятности разворота тренда сделки закрываются;
- Позиционная торговля. Трейдинг в таком виде подразумевает сниженную интенсивность сделок, важное место занимает анализ. При позиционной торговле открытие сделок происходит на короткий период под конкретное событие, которое может повысить стоимость актива. При такой стратегии «Совкомбанк» не советует держать все деньги в одном активе, а распределять по отраслям или странам.
В зависимости от выбираемых стратегий на рынке трейдеры получили названия по аналогии с животными. Например, есть быки, которые играют на повышение: покупают актив по низкой цене, продают – по более высокой. Обратный пример – медведи, которые прогнозируют скорое падение актива и играют на понижение. Тех, кто совершает много мелких сделок (то есть занимается скальпингом), называют зайцами. На биржах в Нью-Йорке или Шанхае животным из мира трейдинга установлены памятники.
В чем отличия трейдера от инвестора или брокера
В торговле на бирже есть смежные с трейдером роли брокера и инвестора, но их задачи и инструменты различаются. Главное отличие трейдера от инвестора – краткосрочные, а не долгосрочные вложения. Инвестор рассчитывает на прибыль в перспективе и возможность получения дивидендов.
Обычно трейдер совершает сделки, используя только часть капитала, и имеет свободные деньги. Количество таких сделок может быть большим – они рассчитаны на объем и быструю перепродажу по возросшей цене. Инвестор может купить акции и хранить их несколько лет, поэтому за это время их цена меняется в разы.
Брокер выступает как посредник между инвестором/трейдером и биржей. Если вы частный трейдер, то для совершения сделок вам необходим брокер. Например, при недостатке капитала трейдер может использовать кредитное плечо – то есть взять заем у брокера. При этом брокеры могут принудительно закрывать позиции, если у трейдера не хватает средств.
Как и где можно научиться трейдингу
Обучение возможно для любого человека. Если вы хотите заниматься этим на профессиональном уровне, то необходимо экономическое образование. В зависимости от направления деятельности на бирже могут потребоваться определенные дополнительные знания – понимать статистику или базово знать язык программирования.
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Важная часть – саморазвитие. Специалисты выделили для РБК полезные книги для понимания, что такое трейдинг. Среди них:
- Эрик Найман – «Малая энциклопедия трейдера»;
- Герберт Ньютон Кессон – «12 правил инвестирования или 12 шагов к успеху»;
- Нассим Талеб – «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости»;
- Эдвин Лефевр – «Воспоминания биржевого спекулянта»;
- Марк Даглас – «Дисциплинированный трейдер»;
- Майкл Льюис – «Большая игра на понижение. Тайные пружины финансовой катастрофы»;
- Роберт Колби – «Энциклопедия технических индикаторов рынка».
Для захода в трейдинг нужно определиться с рынком и пройти соответствующие курсы, обратиться к брокеру, приобрести доступ к инструментам по техническому анализу и вложить стартовый капитал для совершения сделок. На старте необходимо выбирать стратегии, которые в меньшей степени подвержены риску, и не работать на заемные средства.
Практикующий трейдер Юлия Афанасьева оценила развитие в профессии: «Перспективы каждый выбирает сам. Кто-то хочет работать в компании, потому что это сильно прокачивает навыки. Кто-то хочет работать только на себя. Можно создать фонд, заняться доверительным управлением, тихо создавать стратегии в компании или делать публичную аналитику и преподавать. Нет универсальной карьерной лестницы, как у прокуроров или военных».
Сколько денег приносит трейдинг, в чем главные риски, где работать
По запросу «трейдер» на HeadHunter, в России доступно около 400 вакансий. Больше всего предложений – в Москве (около 150). В большинстве вакансий предлагается зарплата от 70 тысяч рублей в месяц. Среди самых высоких показателей – от 355 тысяч в месяц.
Работать трейдером можно как на себя и торговать на собственные деньги, так и через компанию – банк или инвестиционный фонд. При работе на компанию трейдер использует предложенную ему стратегию торговли, при работе на себя избирается любая. Во втором случае не нужна специальная лицензия, но требуется брокерский счет и капитал. «Начинать нужно с минимальных сумм – с минимума, который позволяет брокер. Обычно это около 30 тысяч рублей», – сказал инвестиционный советник Михаил Паршиков.
По оценкам специалистов, важно вкладывать такую сумму, которую нестрашно потерять в случае неудачи, а сам капитал должен быть сформирован без долгов и кредитов. Объем стартового капитала может варьироваться в зависимости от целей. Многие брокерские компании открывают счета с любой суммы, поэтому там проще начать.
Работа трейдера сопряжена с рисками потери денег – особенно, если используются заемные средства. Руководитель департамента интернет-брокера «БКС Мир инвестиций» Игорь Пимонов посоветовал начинающим трейдерам такую последовательность развития: рынок облигаций – биржевые фонды – акции – валюта – срочный рынок.
Трейдинг не гарантирует стабильного дохода, а заработок зависит от опыта и капитала. Как отмечают аналитики, на старте важно прочувствовать убытки – это помогает изучить закономерности рынка, которые приведут к формированию собственной стратегии. Паршиков отметил, что новичкам не стоит надеяться на большую прибыль и глобальные сделки:
«Я начинал с 30 тысяч рублей в 2007 году, а уже через полгода прибыль в 30 тысяч в день была нормой. Но не подумайте, что так было всегда: бывает, поймаешь волну, как серфер, и все идет как по маслу. А бывает, что дохода нет месяцами или капитал уменьшается, – это выматывает. Нужно быть к этому готовым. Успешные трейдеры умеют спокойно переживать такие периоды, но и у них не всегда это получается».
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