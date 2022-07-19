Sunlight закрывается: как навязчивая спам-реклама стала мемом и почему сама компания считает, что с ней все ок
Сеть ювелирных магазинов Sunlight известна благодаря странному приему – компания постоянно сообщает о своем закрытии: рассылает людям смс, пишет об этом на витринах и в соцсетях. Но Sunlight по-прежнему работает, хотя о «последней распродаже» объявляла регулярно.
Вечно закрытый, но все еще работающий Sunlight стал в России мемом.
Иногда сам Sunlight иронизирует над своим приемом в рекламе.
Почему Sunlight постоянно закрывается: попытка получить быструю выгоду через эмоциональное давление
Впервые Sunlight запустил новости о закрытии в 2016 году. Они распространялись через региональные паблики и были не так заметны. А с 2019-го уже все замечают, что Sunlight слишком часто объявляет о ликвидации товаров и заманивает огромными скидками.
Эксперт по пиару Александр Тарасов считает, что необычная реклама принесла Sunlight успех – с 2014 по 2020 год компания открыла сто новых точек в России:
«Не факт, что именно это повлияло на рост сети, но могло стать одним из факторов, так как все остальные [ювелирные сети] в то время делали беззубую рекламу. Этот ход можно назвать фишкой Sunlight. Конкуренты сначала не верили, что есть эффект, а потом начали подражать».
Еще Тарасов сравнил Sunlight с поп-звездами или спортсменами, которые громко говорят об уходе из профессии, но лишь разогревают интерес и эпично возвращаются.
Метод Sunlight очевиден. Люди делают спонтанные покупки, думая, что упустят выгодное предложение, если промедлят. Логичный вопрос – а как быть с последующими объявлениями, никто же уже не поверит в закрытие?
Sunlight все равно получает быструю прибыль. Агрессивный пиар пришелся на период, когда Sunlight терял в выручке. И, как пишет «Коммерсант», компания в действительности не предлагает настоящих скидок. Она продает товары по сопоставимым ценам.
Сейчас Sunlight использует мем в другую сторону. На главной странице сайта висит объявление, что Sunlight не закрывается.
Как Sunlight оправдываются за постоянные закрытия. И такой пиар разве не нарушает закон?
Представители Sunlight обычно не давали комментарии медиа, ограничиваясь объяснениями, что вообще-то они действительно закрывают магазины: «Мы регулярно закрывали некоторые магазины насовсем или на реконструкцию, это особенность розничной торговли».
Но простая проверка доказывает, что даже конкретные магазины, закрытие которых анонсировалось, все еще работают.
Основатель Sunlight Сергей Грибняков тоже говорит, что не считает объявления о закрытии спорными: «Мы постоянно что-то закрываем, что-то открываем. Это непрерывный процесс. Например, в текущем году мы уже закрыли 62 магазина. В данный момент функционируют порядка 350 точек».
Главный вопрос – нарушает ли Sunlight закон?
Юрист Анастасия Корнилова считает, что да: «Такая реклама нарушает закон, и антимонопольная служба уже не раз выносила предписания и штрафовала компанию. Но, вероятно, прибыль от таких акций превышает расходы на штрафы».
ФАС периодически проводила проверки Sunlight. И есть несколько подтвержденных случаев штрафа компании. В Челябинске ФАС оштрафовал Sunlight на 200 тысяч рублей. В Волгограде – на 400 тысяч рублей. Также есть штрафы в Омске и Новосибирске. Компания неудачно пыталась их оспорить.