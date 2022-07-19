Sunlight закрывается: как навязчивая спам-реклама стала мемом и почему сама компания считает, что с ней все ок

Почему Sunlight постоянно закрывается: попытка получить быструю выгоду через эмоциональное давление

Впервые Sunlight запустил новости о закрытии в 2016 году. Они распространялись через региональные паблики и были не так заметны. А с 2019-го уже все замечают, что Sunlight слишком часто объявляет о ликвидации товаров и заманивает огромными скидками.

Эксперт по пиару Александр Тарасов считает, что необычная реклама принесла Sunlight успех – с 2014 по 2020 год компания открыла сто новых точек в России:

«Не факт, что именно это повлияло на рост сети, но могло стать одним из факторов, так как все остальные [ювелирные сети] в то время делали беззубую рекламу. Этот ход можно назвать фишкой Sunlight. Конкуренты сначала не верили, что есть эффект, а потом начали подражать».

Еще Тарасов сравнил Sunlight с поп-звездами или спортсменами, которые громко говорят об уходе из профессии, но лишь разогревают интерес и эпично возвращаются.