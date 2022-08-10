Профессия Java-разработчик
Java (или Джава) – язык программирования. Его используют, чтобы создавать web-сайты, приложения для телефонов, настраивать облачные, банковские и корпоративные сервисы.
В этой статье мы подробно разберемся, что из себя представляет профессия разработчика на Джава и какие у него есть обязанности. Еще рассмотрим, что ему важно знать и как найти работу.
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Обязанности Java-разработчика: что он должен делать
Java-разработчик – программист, который работает на языке Джава. Он создает программы разной сложности, работает с мобильными и десктопными версиями, устраняет ошибки, тестирует готовые сервисы и занимается многими другими вещами.
Задачи, которые выполняет программист, зависят от компании, где он работает. Мы выделили несколько основных обязанностей разработчика:
- писать коды, определять их уязвимые места и предусматривать их защиту;
- тестировать коды и определять, работают ли они под большими нагрузками;
- заниматься безопасностью хранения данных, делать базы данных и описывать запросы к ним;
- выбирать инструменты и внешние системы, которые поддерживают корректную работу приложений.
Уровни программистов на Java
Уровень специалиста зависит от знаний Джава и опыта работы.
Junior
Это начинающий специалист с опытом не менее шести месяцев. Он может написать несложную программу на Джава и протестировать код.
Middle
Это программист среднего уровня, его опыт работы — 1-3 года. Он может написать код для программы или приложения любой сложности, при этом код получается качественным и чистым. Обычно Middle уже успешно взаимодействовали с командой разработчиков.
Senior
Это опытный программист, который работает с Джава более пяти лет. Он может обучать молодых специалистов, управлять командой разработчиков и сам несет ответственность за итог работы. Еще Senior занимается проектированием сложных web-сервисов и приложений.
Отметим, что сроки примерные. Middle может стать Senior и спустя три года после входа в профессию. Все зависит от его навыков и желания заниматься самообразованием.
Что должен знать и уметь Java-разработчик
Требования, которые предъявляются к работнику в области Джава-разработки, зависят от его уровня: Senior должны знать больше, чем Junior. Для начала карьеры необходимо:
- знать фреймворк Spring, Java-core, библиотеки;
- уметь работать на JavaScript и с SQL;
- знать шаблоны проектирования;
- знать Git, Scrum, Kanban, Agile;
- уметь разбирать код, написанный другим человеком, чтобы при необходимости вносить правки.
Помимо этого квалифицированный Java-разработчик должен быть на «ты» с математикой и свободно знать английский. Последнее необходимо, чтобы читать и понимать техническую документацию.
Среди качеств, которые полезны разработчикам на Java: стремление к новым знаниям, усидчивость, терпение, логическое мышление, внимание к деталям, умение концентрироваться на задании, отличная память, умение делать работу в команде.
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Востребованность Java-программистов
Java – один из самых популярных языков программирования. В июле 2022 года он занял третье место в индексе популярности tiobe. Обогнать Джава смогли только Python и C.
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Плюсы и минусы профессии
Давайте рассмотрим некоторые плюсы и минусы профессии. Они помогут вам определиться, подходит ли эта сфера для вас.
Плюсы:
- Высокая зарплата;
- Возможность работать в России и за рубежом;
- Можно работать как из офиса, так и удаленно;
- Востребованная профессия.
Минусы:
- Важно знать английский;
- Необходимо также знать математику, понимать форумы, термины, правила;
- Сидячая работа за компьютером.
Где учиться
Чтобы стать Java-разработчиком, нужно для начала выучить базу. Заниматься можно в университете, на онлайн-курсах или своими силами.
В ВУЗе
Отдельной специальности программиста Java в ВУЗах нет. Студенты изучают Джава в рамках классического программирования. Длится учеба как минимум 4 года, а под изучение Java отводится год.
Главный плюс получения профессии в ВУЗе — структурная подача информации. Преподаватели научат вас всему от простого к сложному и помогут разобраться с вопросами. Также они заинтересованы в том, чтобы вы окончили университет. Поэтому сделают все, что от них зависит, чтобы вам помочь.
Главный же минус — это длительность. Вы осваиваете профессию четыре года. Знания, полученные на первых курсах, устаревают. Также университеты часто делают ставку на теорию, поэтому вы можете не получить практического опыта, необходимого программисту.
На онлайн-курсах
Онлайн-курсы — более быстрая альтернатива ВУЗу: вы овладеете профессией за 6-7 месяцев. Во время обучения студенты выполняют домашние задания, которые проверяют преподаватели-программисты или кураторы. Также в рамках курса дают сделать несколько проектов — их вы потом положите в портфолио.
Легко найти курсы, посвященные Java: они есть во многих онлайн-школах. Например, отличную программу предлагает онлайн-школа Нетология. Причем, в отличие от учебы в университете, на онлайн-курсах вам дадут только ту информацию, которая нужна Java-разработчику.
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Самостоятельно
Освоить Java можно и своими силами: благодаря тому, что язык востребован, вы найдете много обучающих видео и статей.
Главный плюс – это экономия. Вам не придется тратиться на дорогостоящие курсы по профессии. Вы максимум потратите деньги на парочку специализированных книг.
С другой стороны, заниматься самостоятельно сложно. Например, вам будет не к кому обратиться с вопросами. Также вам придется поддерживать свою мотивацию и составлять план занятий.
Чтобы сделать правильный выбор, определитесь, что для вас важнее и как много времени вы готовы посвятить знаниям.
Зарплата программиста Java
Программисты Java зарабатывают от 70 тысяч рублей уже в роли Junior. Зарплата Middle-специалиста в среднем начинается с 130 тысяч рублей в месяц. Senior зарабатывает больше 200 тысяч рублей.
Как найти работу
Перед поиском составьте грамотные резюме и портфолио. В портфолио впишите кейсы: рассказывайте, какая задача перед вами стояла и что вы сделали для ее выполнения. Это поможет работодателям наглядно увидеть, как вы справляетесь со своей работой.
Когда резюме и портфолио готовы, время делать первые шаги. Для начала узнайте, не требуются ли сотрудники вашим знакомым. Затем загляните на специальные сайты, например, на HeadHunter.ru и SuperJob. Также интересные предложения можно найти на GeekJob, ITMozg, Хабр.Карьера. Если вас интересует работа за границей, ищите вакансии на LinkedIn или Trud.com.
Будьте готовы к тому, что вас не возьмут сразу же. Процесс поиска занимает время, если вы новичок. Даже если вы не подходите всему списку требований, которые указаны в вакансии, все равно откликайтесь на нее. Если компании нужен человек, а вы их устраиваете, они пойдут на уступки.
Если вам отказали, спрашивайте, каких навыков вам не хватило, занимайтесь и прокачивайте их.
Отличный вариант для начинающего специалиста – устроиться на стажировку. Стажировки не всегда оплачиваются, но зато дают возможность поработать над реальными задачами под руководством профессионалов. Это поможет вам продвинуться в профессии.
Несмотря на то, что язык Джава появился в 1995 году, он остается востребованным. Чтобы стать разработчиком, не нужно учиться четыре года в ВУЗе. Лучший вариант – поступить на онлайн-курсы и не забывать заниматься самообразованием.