Профессия Java-разработчик

Обязанности Java-разработчика: что он должен делать

Java-разработчик – программист, который работает на языке Джава. Он создает программы разной сложности, работает с мобильными и десктопными версиями, устраняет ошибки, тестирует готовые сервисы и занимается многими другими вещами.

Задачи, которые выполняет программист, зависят от компании, где он работает. Мы выделили несколько основных обязанностей разработчика:

писать коды, определять их уязвимые места и предусматривать их защиту;

тестировать коды и определять, работают ли они под большими нагрузками;

заниматься безопасностью хранения данных, делать базы данных и описывать запросы к ним;

выбирать инструменты и внешние системы, которые поддерживают корректную работу приложений.

Уровни программистов на Java

Уровень специалиста зависит от знаний Джава и опыта работы.

Junior

Это начинающий специалист с опытом не менее шести месяцев. Он может написать несложную программу на Джава и протестировать код.

Middle

Это программист среднего уровня, его опыт работы — 1-3 года. Он может написать код для программы или приложения любой сложности, при этом код получается качественным и чистым. Обычно Middle уже успешно взаимодействовали с командой разработчиков.