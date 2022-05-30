О профессии Пайтон-разработчика — кто это простыми словами, чем занимается и как стать Python-developer с нуля
Python – один из самых популярных для изучения языков программирования последних лет. Причины: легкость освоения и множество сфер применения. Поэтому Python-разработчик – профессия, которую может освоить даже тот, кто раньше не занимался кодом.
Что есть в этом материале: кто такой программист python, сколько он зарабатывает, как обучиться языку Питон.
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Кто такой Python-разработчик простыми словами
Что вообще такое язык программирования Питон и кто такой питон-разработчик.
Что за язык Python и где применяется
Python – это высокоуровневый язык программирования. Он позволяет описывать задачи в наглядном и удобном для разработчика виде. Язык имеет простой синтаксис – правила, определяющие написание кода. Основное отличие Пайтона в том, что он универсален и может использоваться для веб и мобильной разработки. Области его применения шире, чем у других языков. Например, чем у Java.
Python применяют для написания онлайн-сервисов, нейросетей, ботов, приложений, бэкэнда-сайтов и для аналитики данных. Направления работы помогут понять, кто такой Python-разработчик и что он делает.
Где используется язык Python
• Веб-разработка. Язык Python подойдет для разработки сайтов для бизнеса. Особенно, когда нет возможности нанять большой штат программистов для очень сложных задач. Для веб-разработки в Пайтон есть самые популярные фреймворки — Django и Flask. Они значительно упрощают создание приложений и их запуск. Их плюсы: админпанель, модули авторизации, легкие методы работы с базами данных.
• Анализ данных. Большое количество библиотек в Пайтоне позволяет проводить анализ данных на всех его этапах. Поиск данных производится с помощью Scrapy. В нем можно создать программу, собирающую данные или данные из API. BeautifulSoup помогает получить данные и расставить в определенном формате.
Этап обработки и моделирования данных можно совершить с помощью библиотек Numpy и Pandas.
Для визуализации данных применяют Matplotlib и Seaborn.
• Машинное обучение. С помощью Python можно создать алгоритм, который ищет взаимосвязи в массиве данных. Например, чтобы из статистики продаж товара выявить закономерности: где этот товар продается больше, какие критерии этому способствуют и так далее. Это важный инструмент для современного бизнеса – он может сократить расходы. Поэтому специалисты по машинному обучению сегодня востребованы, ведь множество решений может приниматься даже без участия штата сотрудников.
• Автоматизация бизнес-процессов. Одна из наиболее востребованных ниш в IT, где используется Python – это написание коротких скриптов для автоматизации ряда рабочих процессов и стандартных процедур. Небольшой код может автоматически обрабатывать входящие письма: он сортирует их по ключевым фразам, чем упрощает жизнь пользователю. Еще на Питоне можно написать ботов для сбора информации у клиентов бизнеса.
• Тестирование. QA-инженеры и тестировщики – люди, которые проверяют работу программ и систем, написанных разработчиками. При знании Python они могут применять инструменты, существенно упрощающие эту задачу. Например, Selenium.
• Администрирование операционных систем и локальных сетей. Управление пользователями, дисковым пространством, процессами, устройствами – рутинные задачи системных администраторов, которые требуют много времени и нервов. Для облегчения работы специалисты используют написанные на Питоне скрипты, которые автоматизируют все эти процессы. Чаще всего вместе с Python применяют инструмент Bash.
Даже если вы не планируете становиться Python-developer, язык программирования Python вам пригодится. С помощью него можно:
- Самостоятельно решать небольшие задачи и не нанимать программиста;
- Легче понимать разработчиков, если вы работаете с ними;
- Создать ботов или автоматизировать сбор информации в интернете.
Кто такой Junior Python Developer и чем отличается от Middle, Senior
При поиске вакансии разработчика на Пайтон вы точно встретитесь с разделением на Junior, Middle и Senior программистов.
Junior – разработчики-новички, которые только недавно закончили обучение, имеют несколько проектов, на которых учились работать или прошли стажировку. Имеют базовые знания по разработке, могут выполнять несложные задачи самостоятельно. Джуны делают фрагменты большого проекта, потому что пока не могут видеть весь масштаб задач. Более сложные задачи выполняют совместно с человеком, который проверяет написанный джуном код.
Middle – разработчики среднего уровня. Они имеют опыт работы, справляются со сложными задачами, которые требуют более длительного времени для выполнения. Благодаря опыту, мидлы могут самостоятельно разобраться с ТЗ и устанавливать себе время на задачи. Они выполняют задачи намного быстрее джуниоров и с меньшим количеством багов.
Senior – профессионал с многолетним стажем. У него имеются прокаченные soft и hard скиллы. Сеньор может давать задачи другим членам команды, он глубоко знает язык программирования, на котором работает. Он видит как работает весь проект и решает глобальные задачи.
Работа программистом на Пайтон
Перед началом обучения на разработчика языка программирования Python стоит узнать, сколько зарабатывают специалисты и какие требования к ним предъявляют.
Средняя зарплата, минимальный и максимальный доход
Хабр Карьера указывает, что средняя зарплата python-developer по России составляет 130 тысяч рублей.
Минимальный уровень заработной платы разработчика Пайтон будет среди Junior-специалистов. Это примерно 30-60 тысяч рублей.
Зарплаты джунов зависят от навыков и могут быть выше. Они доходят до 90 тысяч рублей.
Оплата труда Middle-разработчиков варьируется от 150 до 300 тысяч рублей.
Senior-разработчики получают от 250 до 350 тысяч рублей.
Востребованность
Язык программирования стал востребованным благодаря простоте и широкой сфере применения. На данный момент открыто почти 5000 вакансий по запросу «Python-разработчик» на hh.ru.
Из них 2099 вакансий в Москве и 751 в Санкт-Петербурге.
Вот примеры компаний, ищущих разработчика на Питоне: банк для предпринимателей «Точка», «Билайн», СИТИЛИНК, «Тинькофф», «Газпром», «Яндекс». Можно найти и варианты работы за рубежом – удаленно или с возможностью релокейта в другие страны.
Обязанности и требования
Требования к кандидату для работы программистом Python и его обязанности в проекте варьируются в зависимости от опыта разработчика и его навыков.
Что обычно входит в обязанности Python-программиста:
- разработка сервисов, функций;
- подготовка программной документации;
- тестирование, отладка и поддержание приложений;
- работа с базами данных;
- работа с сетевыми API.
А так выглядят основные требования к кандидату:
- знание Python и опыт написания кода на нем;
- знание основных фреймворков – Django, Flask;
- опыт работы с git;
- понимание сетевых технологий http(s), tcp и других;
- знание SQL, MySQL/PostgreSQL, Redis;
- опыт работы в Linux;
- знание HTML, CSS, JavaScript, JQuery;
- умение разбираться в чужом коде.
Как стать Python-разработчиком с нуля
Если вы выбрали для изучения именно язык программирования Python, то важно правильно подобрать форму обучения. Они могут быть разными.
Учеба в вузе
Российские вузы предлагают направления подготовки, связанные с программированием, анализом данных. Отдельного направления на Python-разработчика нет, но язык проходят в рамках всего обучения.
Обучение в вузе может стать хорошим опытом. Там есть смежные курсы, затрагиваются другие языки программирования. Существенный минус — длительное время обучения. Это четыре года бакалавриата. Обучение же отдельно только разработке на Питоне займет около года.
Самостоятельно
Многие выбирают самостоятельное обучение, так как считают, что все программы вузов и онлайн-курсов – это просто хорошо структурированная бесплатная информация из интернета. Если вы решите заняться самообучением, то можете найти большое количество контента:
- Видео-лекции на YouTube: DevRoadX, Django School, Тимофей Хирьянов и другие;
- Учебники: «Python для чайников» Джона Мюллера, «Как устроен Python» Мэтта Харрисона, «Начинаем программировать на Python» Тони Гэддиса и другие;
- Платформы для тренировки написания кода. Например, Stepik, Code Lessons, Sololearn;
- Интернет-ресурсы, посвященные языку программирования Python. Например, https://pythonworld.ru/, там есть статьи и много справочной информации для изучения;
Чтобы отрабатывать навыки на практике, можно создать пет-проджект – проект, который вы сделаете для себя. Это может быть телеграм-бот, который будет напоминать покормить котов или алгоритм, который поможет найти лучший вариант при поиске квартиры.
У самостоятельного обучения есть свои минусы:
- Сложно найти актуальную информацию, ведь сфера программирования меняется быстро и знания устаревают быстрее, чем в других областях;
- Легко потерять мотивацию, нужно все время заставлять себя учиться;
- Нет обратной связи от специалистов. Так можно закрепить свои ошибки и понять информацию неправильно.
Обучение на онлайн-курсах
Обучение программированию с помощью онлайн-курсов – удобный способ освоить профессию Python-разработчика с нуля. Можно найти курсы, которые станут дополнением к самостоятельному изучению языка программирования. Другой вариант: курсы, которые дают полноценное обучение и даже гарантии трудоустройства.
Преподаватели крупных онлайн-университетов – это люди, которые имеют многолетний практический опыт в разработке и других направлениях в IT. Они точно знают о потребностях рынка и требованиях к специалистам.
Курсы дают студентам комьюнити. Вы не учитесь в одиночестве и можете задавать вопросы преподавателям, советоваться с товарищами по учебе и выполнять совместные проекты.
Онлайн-курсы имеют четкую структуру и систему обучения, чтобы студенты могли идти от простого к сложному и постепенно внедрять новые знания в практические задачи.
Это главные плюсы обучения профессии разработчика на курсах. Новичок в IT-сфере сможет понять, как все устроено и не запутается при первых сложностях.
Где учиться на Python-разработчик?
Профессия Python-разработчик, Skillbox
Рассмотрим одну из наиболее популярных программ обучения «Профессия Python-разработчик» от Skillbox. Этот курс предназначен одновременно для начинающих работать с Питоном и для далеких от IT людей.
Перечисленные профессиональные навыки соответствует требованиям большинства вакансий на позицию Junior Python Developer. Полностью программу обучения вы можете прочитать на странице курса.
Дополнительным бонусом к самому программированию и обучению идут:
1. Популярный и удобный инструмент для разработчиков на Пайтоне: «Вместе с курсом вы получите бесплатный доступ к специализированной IDE (среде разработки) от компании JetBrains – PyCharm Professional Edition».
2. Год английского языка в подарок.
- методика ускоренного запоминания слов и грамматики;
- персональная программа обучения, которая поможет заговорить по‑английски с нуля;
- индивидуальные сессии по 25 минут с преподавателями, чтобы улучшить произношение.
3. Гарантированное трудоустройство. Что оно включает в себя?
• Помощь в составлении резюме;
• Индивидуальный карьерный план: «Проведем онлайн-консультацию, определим ваши цели и расскажем, как их добиться. Сформируем индивидуальный путь вашего развития в профессии. Вы узнаете, где искать работу и какие навыки развивать, чтобы продвинуться в карьере».
• Партнерские вакансии: «У вас будет доступ к закрытому чату с вакансиями наших партнеров. Вы сможете выбрать подходящие предложения, а консультант поможет написать сопроводительное письмо и подготовиться к собеседованию. Вашу кандидатуру рассмотрят в числе первых».
• Оформление портфолио: «Расскажем, как создать продающее портфолио. Вместе выберем привлекательные работы и отдадим на ревью эксперту. Поможем оформить проекты так, что их по достоинству оценят работодатели».
• Карьерные консультации. «Консультанты ответят на ваши вопросы о карьере, подготовят к собеседованиям и соберут обратную связь от работодателей. Вы узнаете, как вести себя на интервью и избежать ошибок при поиске работы. Сможете участвовать в карьерных воркшопах и вебинарах».
Большое преимущество – отсрочка платежа на шесть месяцев. За это время можно как минимум начать реализацию заказов на фрилансе или аутсорсе.
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Язык программирования Python популярен не только среди опытных разработчиков, но и среди новичков в написании кода. Из-за легкости в изучении и многофункциональности он выходит на первое место при выборе среди языков программирования.
Вы можете начать обучение с помощью курсов или самостоятельно. Вот ссылки на полезные ресурсы и истории о том, как стать Python-разработчиком.
1. Статьи о самостоятельном обучении:
- https://habr.com/ru/sandbox/80371/
- https://pikabu.ru/story/takov_put_ili_kak_stat_programmistom_posle_30_s_chego_nachinalos_i_chem_zakanchivalos_9132487
2. Python за месяц;
3. Канал на YouTube про изучение Питона;