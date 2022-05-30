О профессии Пайтон-разработчика — кто это простыми словами, чем занимается и как стать Python-developer с нуля

Кто такой Python-разработчик простыми словами

Что вообще такое язык программирования Питон и кто такой питон-разработчик.

Что за язык Python и где применяется

Python – это высокоуровневый язык программирования. Он позволяет описывать задачи в наглядном и удобном для разработчика виде. Язык имеет простой синтаксис – правила, определяющие написание кода. Основное отличие Пайтона в том, что он универсален и может использоваться для веб и мобильной разработки. Области его применения шире, чем у других языков. Например, чем у Java.

Python применяют для написания онлайн-сервисов, нейросетей, ботов, приложений, бэкэнда-сайтов и для аналитики данных. Направления работы помогут понять, кто такой Python-разработчик и что он делает.

Где используется язык Python

• Веб-разработка. Язык Python подойдет для разработки сайтов для бизнеса. Особенно, когда нет возможности нанять большой штат программистов для очень сложных задач. Для веб-разработки в Пайтон есть самые популярные фреймворки — Django и Flask. Они значительно упрощают создание приложений и их запуск. Их плюсы: админпанель, модули авторизации, легкие методы работы с базами данных.

• Анализ данных. Большое количество библиотек в Пайтоне позволяет проводить анализ данных на всех его этапах. Поиск данных производится с помощью Scrapy. В нем можно создать программу, собирающую данные или данные из API. BeautifulSoup помогает получить данные и расставить в определенном формате.

Этап обработки и моделирования данных можно совершить с помощью библиотек Numpy и Pandas.

Для визуализации данных применяют Matplotlib и Seaborn.