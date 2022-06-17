Кто такой аналитик данных – чем занимается, что должен знать и уметь, зарплата и особенности профессии

Работа аналитиком данных

Любой крупный и средний бизнес нуждается в аналитиках данных. Особенно эти специалисты востребованы в сферах, связанных с финансами, IT и диджитал. Опытных профессионалов пока действительно мало, а это лишь повышает ценность аналитиков данных на рынке труда.

Средняя зарплата, минимальный и максимальный доход

Средняя заработная плата аналитика данных зависит от опыта и квалификации специалиста. По данным hh.ru, в Москве и Санкт-Петербурге начинающий data analyst может рассчитывать на заработок от 40 до 85 тысяч рублей. В регионах эта цифра чуть скромнее: 25-60 тысяч.

Дата аналитик уровня middle будет получать 100-150 тысяч рублей. На такую заработную плату может рассчитывать специалист с опытом работы не менее двух лет.

Примечательно, что эта сфера не имеет потолка по заработку – чем больше навыков и опыта, тем на больший уровень оплаты будет претендовать специалист. Заработок дата аналитика уровня Senior и руководителя отдела начинается от уровня 200 тысяч рублей.

Рассматриваете вариант работы за границей и хотите знать, сколько зарабатывает аналитик данных за рубежом? По данным Dice Tech Salary Report, годовая зарплата Data Analyst в США составляет около 97 тысяч долларов. В Германии вы сможете рассчитывать на заработок в 40-75 тысяч евро в год. В Швеции эта цифра чуть скромнее: 40-50 тысяч евро в год.

Востребованность и спрос

Аналитик данных – востребованная специальность. Только на hh.ru опубликовано более 8 тысяч вакансий по этому запросу. Аналитиков ищут такие компании, как Ozon, «Сибур», WiseAdvice и другие.