Японец напился в баре и потерял флешку с данными 460 тысяч жителей города: там адреса и телефоны для пособий после пандемии

В Японии произошла странная история. 23 июня сотрудник подрядной компании потерял флешку с личными данными всех 460 тысяч жителей города Амагасаки.

Что известно:

🗝️ Компания занимается организацией выплат в связи с пандемией коронавируса.

🗝️ На флешке содержатся имена, даты рождения, адреса и сведения об уплате налогов.

🗝️ Сотрудник без разрешения вынес флешку и работал с данными в другом офисе. Он должен был передать ее в офис компании в Осаке.

🗝️️️ После работы сотрудник выпивал в ресторане, а потом уснул на улице. Возвращаясь домой, понял, что забыл сумку, где лежала флешка. Сам он ее не нашел.

🗝️ Через сутки вещи нашлись в кондоминиуме в километре от ресторана. Содержимое сумки осталось прежним.

Мэр Амагасаки извинился перед обеспокоенными жителями за этот инцидент.

Данные на флешке зашифрованы, доступ закрыт паролем. Сообщений об утечке данных пока не поступало. Вероятно, сумкой за сутки вообще никто не воспользовался.