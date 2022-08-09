Чем важен Венсенский замок во Франции, куда россиян не пускает минобороны страны – там сидел маркиз Де Сад и казнена Мата Хари

9 августа появилось сообщение о том, что Венсенский замок стал недоступен для посещения россиян – доступ ограничили власти Франции.

Почему Венсенский замок сначала был под запретом для россиян

Этот замок – военный объект. В нем есть штаб-квартира исторической службы обороны. Библиотеки и архивы этого центра доступны для публики.

AFP уточнило запрет для россиян у ведомства после того, как двух девушек не пустили внутрь, это произошло в конце июля. На вопрос о причине запрета охранник сказал им: «Потому что вы русские».

В ведомстве пояснили, что россиянам запрещен доступ в «военные помещения».

Можно ли теперь россиянам посещать Венсенский замок

Тогда же, 9 августа, РИА Новости сослалось на реакцию Министерства обороны Франции. В нем заявили:

🗯️ Это огульное применение правила, принятого в феврале.

🗯️ Оно не должно применяться одинаково в отношении стратегических зданий и в отношении открытых для публики мест, включая музеи.

🗯️ Министр обороны Франции Себастьян Лекорню попросил разъяснить сотрудникам различных организаций правило, чтобы подобные инциденты не повторялись.

С 10 августа не будет никаких ограничений для россиян.