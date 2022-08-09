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Чем важен Венсенский замок во Франции, куда россиян не пускает минобороны страны – там сидел маркиз Де Сад и казнена Мата Хари

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dpa / Global Look Press

9 августа появилось сообщение о том, что Венсенский замок стал недоступен для посещения россиян – доступ ограничили власти Франции.

Почему Венсенский замок сначала был под запретом для россиян

Этот замок – военный объект. В нем есть штаб-квартира исторической службы обороны. Библиотеки и архивы этого центра доступны для публики.

AFP уточнило запрет для россиян у ведомства после того, как двух девушек не пустили внутрь, это произошло в конце июля. На вопрос о причине запрета охранник сказал им: «Потому что вы русские».

В ведомстве пояснили, что россиянам запрещен доступ в «военные помещения».

Можно ли теперь россиянам посещать Венсенский замок

Тогда же, 9 августа, РИА Новости сослалось на реакцию Министерства обороны Франции. В нем заявили:

🗯️ Это огульное применение правила, принятого в феврале.

🗯️ Оно не должно применяться одинаково в отношении стратегических зданий и в отношении открытых для публики мест, включая музеи.

🗯️ Министр обороны Франции Себастьян Лекорню попросил разъяснить сотрудникам различных организаций правило, чтобы подобные инциденты не повторялись.

С 10 августа не будет никаких ограничений для россиян.

Что есть внутри в Венсенском замке

🏰 Ему более 600 лет – строился в период с 1340-го по 1410-й. Хотя потом работы проводились и в XVI веке.

🏰 Там была резиденция королей. Но во времена французских религиозных войн замок был тюрьмой. Одним из узников был будущий король Генрих IV.

🏰 В XVIII веке короли покинули замок.

🏰 В начале XIX века Наполеон Бонапарт превратил замок в важнейшие военный объект и оснастил его артиллерией.

🏰 В нем сохранилась камера Маркиза де Сада, который был заключен из-за скандального поведения в доме свиданий.

🏰 Здесь была казнена Мата Хари.

🏰 На территории замка есть смотровая площадка на 52-метровой башне-донжон. С нее открывается вид на Париж.

🏰 В числе обязательных для посещения мест – два павильона XVII века.

🏰 И памятник готической архитектуры — часовня Сен-Шапель, возведенная в середине XVI века.

С мая по сентябрь Венсенский замок открыт до 18:00 часов, а в остальное время – до 17:00.

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