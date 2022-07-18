Самое длинное слово в мире: 189 тысяч (!) букв и 3,5 часа чтения – но в книге рекордов учтено лишь 195-буквенное
Если быть точным, то в самом длинном слове в мире умещается 189 918 букв. Что в нем особенного?
Самое длинное слово в мире даже в ускоренном произношении занимает час
🔡 Это химическое название белка Титин, который отвечает за пассивную эластичность мышц. Титин – это полипептид, состоящий из 34350 аминокислот.
🔡 Его написание занимает примерно 57 страниц.
🔡 Его произношение займет более трех часов. Примерно три с половиной.
🔡 На ютубе есть даже ускоренная версия произношения этого слова. Но вряд ли вы будете смотреть его целый час, а именно столько эта версия и занимает.
Самое длинное слово в Книге рекордов Гиннесса – об Индии
Книга рекордов Гиннесса игнорирует Титин и выделяет другое слово, в котором на 189 тысяч букв меньше. Официально в нем:
🅰️ 195 букв.
🅰️ Оно написано в санскрите.
🅰️ Слово обозначает регион в индийском Тамил Наду.
Официально самое длинное слово на русском – 35 букв, но есть и 50+, а некоторые можно создать до бесконечности
🅿️ Согласно Книге рекордов Гиннесса, это «превысокомногорассмотрительствующий» с 35 буквами.
🅿️️ Но есть как минимум пять слов с большим количеством букв. Например, в слове «гидразинокарбонилметилбромфенилдигидробенздиазепин» их сразу 50. А в слове «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые» – 55. Забавно, что вместе с этим указывают 33-буквенное «гиппопотомонстросескиппедалофобия», которое означает как раз боязнь длинных слов.
🅿️️ Есть вообще слово на 1913 букв – это белок Tryptophan synthetase, который содержит 267 аминокислот. Но Книга рекордов Гиннесса упорно игнорирует химию.
🅿️️ При желании в русском языке можно создать слово, которое опередит даже рекордные. Мы знаем, что в слово «прабабушка» можно добавить еще одно «пра», указав следующего родственника. И так до бесконечности. То же самое и со словом «позавчера», ведь «позапозавчера» – это еще на день раньше. Чтобы сделать это слово на 190 тысяч букв, оно в этом случае укажет на один из дней в XV веке. Но, конечно, это будет искусственное образование.
Почему в Книге рекордов Гиннесса указаны не самые рекордные слова
Есть предположение на askoxford.com, что разные химические соединения, которые практически не ограничены по длине, рассматриваются в качестве словесных формул, а не отдельных слов.
Похоже, что у слов из химии просто нет шансов попасть в Книгу.
Самые длинные слова на других языках
🏴 На английском – «pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis». Это болезнь силикоз, в таком слове 45 букв.
🇩🇪 В немецком нашлось 79-буквенное «Donaudampfschiffahrtselektrizitätenhauptbetriebswerkbauunterbeamtengesellschaft». Перевод – «Общество служащих младшего звена органа по надзору за строительством при главном управлении электрического обслуживания Дунайского пароходства».
🇸🇪 На шведском есть слово в 128 букв (по другим данным – 131).
Его перевод – «Подготовка документов к дискуссии об обслуживании системы по материалам авиационной разведки артилеррийских батарей в северовосточной части побережья Балтики».
🇫🇮 В Финляндии 61 буква в слове «Lentokonesuihkuturbiinimoottoriapumekaanikkoaliupseerioppilas», обозначающем ученика помощника младшего офицера-механика по турбинам реактивных самолётов финских ВВС.
🇪🇸 На их фоне скромно смотрится испанское «electroencefalografista» (электроэнцефалограф – 23 буквы).
🇮🇹 В Италии 26 букв в слове «precipitevolissimevolmente», обозначающем что-то очень быстрое. Если считать числительные, то самым длинным будет «quattrocentocinquantaquattromilaquattrocentocinquantaquattro». В нем 60 букв, а прописано в нем число 454454.