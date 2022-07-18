Самое длинное слово в мире: 189 тысяч (!) букв и 3,5 часа чтения – но в книге рекордов учтено лишь 195-буквенное

Если быть точным, то в самом длинном слове в мире умещается 189 918 букв. Что в нем особенного?

Самое длинное слово в мире даже в ускоренном произношении занимает час

🔡 Это химическое название белка Титин, который отвечает за пассивную эластичность мышц. Титин – это полипептид, состоящий из 34350 аминокислот.

🔡 Его написание занимает примерно 57 страниц.

🔡 Его произношение займет более трех часов. Примерно три с половиной.

🔡 На ютубе есть даже ускоренная версия произношения этого слова. Но вряд ли вы будете смотреть его целый час, а именно столько эта версия и занимает.