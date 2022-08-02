Почему в день ВДВ купаются в фонтанах и почему это одобряют не все десантники
2 августа в России всегда отмечается день ВДВ – в этот день в 1930 году на учениях на окраине Воронежа впервые десантировались 12 человек для выполнения боевой задачи.
Одна из традиций – купание в фонтанах во время праздника. Существует несколько объяснений, но практически все они не подтверждены. Кроме одного, которое звучит более внятно.
Ильин день и день ВДВ совпадают по срокам и связаны с купанием
Ильин день считается одним из самых почитаемых народных праздников. Пророк Илья – повелитель грома, покровитель урожая и плодородия. В русской народной традиции он обозначал конец лета. Также с ним был связан обычай не окунаться в водоемы после этого дня. Так что Ильин день был последним, когда существовала возможность искупаться. Так поступают и празднующие день ВДВ.
Хотя существовало поверье, что и в этот день купаться нельзя тоже. Но, как считает священник Николай Савченко, его нарушение – не грех.
Как к купанию в фонтанах относятся в ВДВ: восторга от традиции нет
Встречаются разные мнения. Например, что говорил генерал-лейнтенант Николай Игнатов: «Купание в фонтанах – это не преступление. Это не самоцель – купаться и бить бутылки о голову, это чисто символическое мероприятие, и последствий, на мой взгляд, никаких не влечет».
Президент союза «Офицеры Группы АЛЬФА» Алексей Филатов считает, что дело совсем не в фонтанах: «Это разговор об общей воспитанности. Ее необходимо прививать с малых лет, и тогда фонтаны никому на День ВДВ мешать не будут. Проблема воспитания в одночасье не решается. Это работа, которая ведется из года в год, и она приносит плоды. Так и здесь. На День ВДВ уже убирают за собой мусор, стало меньше проблем с выпившими ветеранами».
Председатель исполнительного комитета Союза десантников России Валерий Юрьев пояснил все четко: «Купание в фонтанах – это неправильная традиция, у ВДВ ее никогда не было. Этим увлекаются не совсем трезвые граждане, которым дурь пьяная в голову бьет».
Роспотребнадзор не рекомендует купаться в фонтанах из-за качества воды
2 августа Роспотребнадзор в телеграм-канале объяснил почему делать этого не стоит:
❌ Это небезопасно: конструкции фонтанов не предназначены для купания. А еще можно получить удар током, если к фонтану подведены коммуникации.
❌ Там грязно: вода в фонтанах нечасто обновляется, она не обеззараживается. К тому же там могут купаться птицы и уличные собаки, размножаться микроорганизмы.
❌ Это рискованно: можно подхватить острую кишечную инфекцию.