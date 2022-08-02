Почему в день ВДВ купаются в фонтанах и почему это одобряют не все десантники

2 августа в России всегда отмечается день ВДВ – в этот день в 1930 году на учениях на окраине Воронежа впервые десантировались 12 человек для выполнения боевой задачи.

Одна из традиций – купание в фонтанах во время праздника. Существует несколько объяснений, но практически все они не подтверждены. Кроме одного, которое звучит более внятно.

Ильин день и день ВДВ совпадают по срокам и связаны с купанием

Ильин день считается одним из самых почитаемых народных праздников. Пророк Илья – повелитель грома, покровитель урожая и плодородия. В русской народной традиции он обозначал конец лета. Также с ним был связан обычай не окунаться в водоемы после этого дня. Так что Ильин день был последним, когда существовала возможность искупаться. Так поступают и празднующие день ВДВ.

Хотя существовало поверье, что и в этот день купаться нельзя тоже. Но, как считает священник Николай Савченко, его нарушение – не грех.