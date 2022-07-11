Уже в этом году на Земле будет 8 миллиардов жителей: в позапрошлом веке был всего 1 млрд, пик роста – в 1960-х, лидером по количеству станет Индия

11 июля отмечается всемирный день народонаселения – такой праздник учредила ООН. Именно в этот день в 1987 году численность населения всего мира достигла пяти миллиардов.

11 июля 2022-го ООН сообщила, что к ноябрю население планеты вырастет до восьми миллиардов человек.

Тенденции роста населения в мире за последние 70 лет: постоянное увеличение по годам, но падение в 2020-м

🔴 С 1950 года по 2020-й численность мирового населения увеличилась более чем в три раза. В 1950-м было всего 2,5 млрд, в 1900-м – 1,6 млрд, а в 1800-м – всего миллиард.

🔴 Пик был в 1965-1970 годах – тогда рост населения составлял 2,1% в год.

🔴 Если брать период 2000-2020, то население росло в среднем на 1,2% в год. Но в два раза быстрее увеличивалось население 33 стран Африки и 12 стран Азии.

🔴 В 2020 году темпы роста упали ниже 1% в год впервые за 70 лет.

🔴 ООН отмечает, что продолжительность жизни возросла с середины XX века: никогда еще не было столько людей, проживших 100 лет. Смертность же снижается с 1950-х годов.

🔴 Высокий уровень урбанизации. В 2007-м впервые в городах стало больше людей, чем в сельской местности. Ожидается, что к 2050 две трети населения мира будут жить в городах.