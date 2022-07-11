Уже в этом году на Земле будет 8 миллиардов жителей: в позапрошлом веке был всего 1 млрд, пик роста – в 1960-х, лидером по количеству станет Индия
11 июля отмечается всемирный день народонаселения – такой праздник учредила ООН. Именно в этот день в 1987 году численность населения всего мира достигла пяти миллиардов.
11 июля 2022-го ООН сообщила, что к ноябрю население планеты вырастет до восьми миллиардов человек.
Тенденции роста населения в мире за последние 70 лет: постоянное увеличение по годам, но падение в 2020-м
🔴 С 1950 года по 2020-й численность мирового населения увеличилась более чем в три раза. В 1950-м было всего 2,5 млрд, в 1900-м – 1,6 млрд, а в 1800-м – всего миллиард.
🔴 Пик был в 1965-1970 годах – тогда рост населения составлял 2,1% в год.
🔴 Если брать период 2000-2020, то население росло в среднем на 1,2% в год. Но в два раза быстрее увеличивалось население 33 стран Африки и 12 стран Азии.
🔴 В 2020 году темпы роста упали ниже 1% в год впервые за 70 лет.
🔴 ООН отмечает, что продолжительность жизни возросла с середины XX века: никогда еще не было столько людей, проживших 100 лет. Смертность же снижается с 1950-х годов.
🔴 Высокий уровень урбанизации. В 2007-м впервые в городах стало больше людей, чем в сельской местности. Ожидается, что к 2050 две трети населения мира будут жить в городах.
Как сейчас обстоят дела: миллиард прибавился за 11 лет, почти восемь лет жизни – за 30 лет
🟡 До 7 миллиардов население выросло в 2011 году. Рост на миллиард раньше шел примерно за 11-12 лет (6 млрд в 1999-м, 5 млрд – в 1987-м).
🟡 Было посчитано, что в 2030 году оно вырастет до 8,5 млрд, к 2050 – до 9,7 млрд, а к 2100 – до 10,9 млрд.
🟡 Специалист по статистике нидерландского Центра математики и информатики Петер Грюнвальд как-то подсчитал, что за всю историю человечества родилось более 107 миллиардов людей.
🟡 Сейчас 65% жителей – в возрасте от 15 до 64 лет, 25% – детей до 14 лет, еще 10% – пожилые люди от 65 лет.
🟡 Ожидаемая продолжительность жизни мужчины при рождении – 71, женщины – 76 лет.
🟡 Средняя продолжительность жизни в начале 1990-х составляла 64,6 лет, в 2019-м – 72,6. К 2050 году она вырастет до 77,1 года. В Африке продолжительность жизни отстает от других, но она тоже увеличилась – теперь составляет 60 лет.
🟡 Еще в 2019 году ООН прогнозировала, что рост населения планеты почти остановится к концу XXI века. К этому времени средний возраст населения достигнет 42-х лет. А примерно с 2073-го в мире будет больше людей в возрасте 65+, чем до 15 лет – и это произойдет впервые.
Что еще известно о демографической ситуации в мире
🟢 78% населения всей планеты приходится на Азию и Африку. На Европу – 10%, а на Северную Америку – 5%.
🟢 Если брать статистику по странам, то самое большое количество жителей – в Китае (1,44 млрд) и Индии (1,39 млрд), а самые высокие темпы роста – в Катаре и ОАЭ. В 2019 году наибольшие темпы роста были зафиксированы в Бахрейне (4,31%), Нигере (3,82%) и Экваториальной Гвинее (3,66%). У России было 185-е место и 0,13%.
🟢 Предполагается, что к 2027 году самой густонаселенной страной станет Индия, и она обгонит Китай. При этом население некоторых стран Европы сократится на 15%. Среди них есть Латвия и Литва.
🟢 Также согласно прогнозам, население Китая и Японии к концу века сократится более чем вдвое. Италии – тоже. Нигерия, напротив, обгонит даже Китай к этому времени.
Правило простое: численность населения не меняется, если у двоих родителей появляются двое детей. Коэффициент должен составлять 2,1 ребенка на одну женщину. Но в связи с большей занятостью женщин и их выбором в пользу образования и карьеры, этот показатель падает. Хотя в 2021-м он составлял 2,3, но в 1950-х вообще располагался на уровне 5.
Например, в Швеции очень непросто далась попытка поднять его с 1,7 до 1,9, а в Сингапуре он так и остался на уровне 1,3. В России, согласно данным от 2019 года, коэффициент равен 1,5.