Лучшие и худшие страны для переезда – исследование: Россия в середине рейтинга, Мексика – в лидерах из-за простоты обустройства и открытых людей
Компания InterNations составила 129-страничный отчет, в котором рассказала о лучших и худших вариантах для переезда.
Как формировался опрос
Для исследования она опросила почти 12 тысяч респондентов 177 национальностей, проживающих в 181 стране.
Вопросы респондентам были о качестве и стоимости жизни, безопасности, легкости адаптации и финансовых перспективах.
Что это за компания
InterNations – международная сетевая организация, помогающая людям при переезде в другую страну. Она создала сообщество, куда входят уже 4,5 миллиона человек по всему миру. Так это помогает социально интегрироваться на новом месте и наладить обмен информацией. Полезные советы могут дать и эмигранты, и местные жители.
Компания была основана в 2007 году, присутствует в 420 городах по всему миру.
Главное из опроса
🇲🇽 Первое место в мире заняла Мексика. Главным образом на это повлияла простота обустройства и личные финансы. Здесь же – высокая степень дружелюбности местных жителей.
🇮🇩 Второе место у Индонезии. Она в топе по тем же самым причинам. При этом по качеству жизни и работе за границей и Мексика, и Индонезия – далеко не в топе. Однако 91% опрошенных экспатриантов довольны жизнью в Индонезии.
🇹🇼 🇵🇹 🇪🇸 В тройке также можно найти Тайвань, Португалию и Испанию.
🇷🇺 Россия – на 17-м месте между Бразилией и Малайзией.
🇰🇼 Последнее 52-е место занял Кувейт. У него места в последней десятке по каждому из показателей, а худшая позиция – по качеству жизни и легкости обустройства. Местные жители также не воспринимаются дружелюбными. Но 37% экспатриантов довольны своей жизнью в этой стране.
🇳🇿 Предпоследняя – Новая Зеландия. В последней десятке есть Япония и Италия.
Отдельные рейтинги
🔸 По качеству жизни лидирует Испания, далее – Тайвань и Австрия. Россия замыкает топ-25. Худшие – Кувейт и Индия.
🔸 Испания лидирует и в разнообразии досуга. В тройке – Мексика и ОАЭ, а за ними – Россия. Последние места – у Кувейта и Филиппин.
🔸 В категории «Здоровье» лучшие – Тайвань, Южная Корея и Австрия. На 23-м месте Россия, на последнем – Ирландия.
🔸 «Безопасность»: Дания, Швейцария и Финляндия в топ-три, Россия только 40-я, а последний – Гонконг.
🔸 «Климат и окружающая среда»: Финляндия во главе списка, дальше – Швейцария и Португалия. На 36-м месте Россия, ниже всех – Кувейт.
🔸 Проще всего поселиться в Мексике, Индонезии и Филиппинах. Россия – 20-я. Три последних места помимо Кувейта занимают Норвегия и Швеция. Ровно такие же позиции и в пункте «Найти друзей», только Россия там 11-я.
🔸 По работе за рубежом топ-три выглядит так: Дания, Австралия, Ирландия. Россия замыкает топ-25, а ниже всех находится Турция.
🔸 В категории личных финансов победил Вьетнам – там стоимостью жизни довольны 80% мигрантов. Мексика и Индонезия находятся в тройке, Россия – 13-я, а последней оказалась Новая Зеландия.
спасибо, интересные и довольно неожиданные результаты😀