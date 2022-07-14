Лучшие и худшие страны для переезда – исследование: Россия в середине рейтинга, Мексика – в лидерах из-за простоты обустройства и открытых людей

🇮🇩 Второе место у Индонезии. Она в топе по тем же самым причинам. При этом по качеству жизни и работе за границей и Мексика, и Индонезия – далеко не в топе. Однако 91% опрошенных экспатриантов довольны жизнью в Индонезии.

🇹🇼 🇵🇹 🇪🇸 В тройке также можно найти Тайвань, Португалию и Испанию.

🇷🇺 Россия – на 17-м месте между Бразилией и Малайзией.

🇰🇼 Последнее 52-е место занял Кувейт. У него места в последней десятке по каждому из показателей, а худшая позиция – по качеству жизни и легкости обустройства. Местные жители также не воспринимаются дружелюбными. Но 37% экспатриантов довольны своей жизнью в этой стране.

🇳🇿 Предпоследняя – Новая Зеландия. В последней десятке есть Япония и Италия.

Отдельные рейтинги

🔸 По качеству жизни лидирует Испания, далее – Тайвань и Австрия. Россия замыкает топ-25. Худшие – Кувейт и Индия.

🔸 Испания лидирует и в разнообразии досуга. В тройке – Мексика и ОАЭ, а за ними – Россия. Последние места – у Кувейта и Филиппин.

🔸 В категории «Здоровье» лучшие – Тайвань, Южная Корея и Австрия. На 23-м месте Россия, на последнем – Ирландия.

🔸 «Безопасность»: Дания, Швейцария и Финляндия в топ-три, Россия только 40-я, а последний – Гонконг.

🔸 «Климат и окружающая среда»: Финляндия во главе списка, дальше – Швейцария и Португалия. На 36-м месте Россия, ниже всех – Кувейт.