Как послушать звуки природы со всего мира: шторм в Марокко, чайки на Чукотке, прибой в Индонезии и многое другое
Earth.fm (буквально переводится как Земля.fm) представляет собой библиотеку звуков природы, собранных волонтерами по всему миру. Проект выглядит как интерактивная карта, на которой обозначены точки, где сделаны записи. Пользователи могут послушать шторм в горах Марокко, крики чаек на Чукотке, шум прибоя в Индонезии и даже составить плейлист с любимыми звуками.
На первый взгляд может показаться, что проект мало чем отличается от плейлистов со «звуками природы» на стримингах. Но у авторов Earth.fm есть конкретная задача – обратить внимание на шумовое загрязнение и разрушение экосистем, которые создают эти «звуковые ландшафты».
Earth.fm критикует «упрощенные» инициативы вроде банального высаживания определенного количества деревьев на Земле, поскольку зачастую это приводит к «непредвиденным последствиям или пустой трате ресурсов». Вместо этого авторы предлагают подходы, основанные на изучении местного опыта и проблем конкретного региона.
Странички записей помимо имени автора и локации включают контакты организаций, занимающихся решением проблем конкретного региона. Для Габона это WCS Gabon, для Шотландии – Scottish Wildlife Trust, для Антарктиды – Antarctic and Southern Ocean Coalition. Да, не во всех регионах действуют локальные организации, но Earth.fm придерживается подхода, изучающего местный опыт.
Кроме звуковых дорожек Earth.fm публикует статьи о шумовом загрязнении, высаживании леса, способах снизить использование пластика. Проект все еще молодой (запустился в 2022 году и пока не получил статус некоммерческой организации), но уже заключает партнерства с эко-организациями и перечисляет им донаты со своей платформы. Со временем, вероятно, Earth.fm превратится в полноценную площадку, занимающуюся защитой экосистемы.
Библиотека обновляется каждые три дня, в ней свыше 100 записей. Волонтерами обычно выступают люди, либо связанные с экологической деятельностью, либо с музыкой: саунд дизайнеры, орнитологи, фотографы.
Прислать запись может любой желающий, среди требований – длительность от пяти минут и отсутствие антропогенных звуков. Все заявки обрабатываются и проверяются авторами проекта, после чего успешные добавляются на сайт. Некоторые продолжительные записи выкладывают как эпизоды подкаста. Например, из лесов Габона или Эстонии.