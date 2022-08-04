Как послушать звуки природы со всего мира: шторм в Марокко, чайки на Чукотке, прибой в Индонезии и многое другое

Странички записей помимо имени автора и локации включают контакты организаций, занимающихся решением проблем конкретного региона. Для Габона это WCS Gabon, для Шотландии – Scottish Wildlife Trust, для Антарктиды – Antarctic and Southern Ocean Coalition. Да, не во всех регионах действуют локальные организации, но Earth.fm придерживается подхода, изучающего местный опыт.

Кроме звуковых дорожек Earth.fm публикует статьи о шумовом загрязнении, высаживании леса, способах снизить использование пластика. Проект все еще молодой (запустился в 2022 году и пока не получил статус некоммерческой организации), но уже заключает партнерства с эко-организациями и перечисляет им донаты со своей платформы. Со временем, вероятно, Earth.fm превратится в полноценную площадку, занимающуюся защитой экосистемы.

Библиотека обновляется каждые три дня, в ней свыше 100 записей. Волонтерами обычно выступают люди, либо связанные с экологической деятельностью, либо с музыкой: саунд дизайнеры, орнитологи, фотографы.

Прислать запись может любой желающий, среди требований – длительность от пяти минут и отсутствие антропогенных звуков. Все заявки обрабатываются и проверяются авторами проекта, после чего успешные добавляются на сайт. Некоторые продолжительные записи выкладывают как эпизоды подкаста. Например, из лесов Габона или Эстонии.