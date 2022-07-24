Как Сочи пережил крупнейшие в истории ливни: за сутки выпало 90% месячной нормы, больше 60 автомобилей пострадало, погибла женщина
С 21 июля в Краснодарском крае в течение трех дней действовало штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды. Синоптики предупредили о ливнях и грозах с резким увеличением числа осадков и сильным ветром со скоростью выше 20 м/с.
Все это – риск подъема уровня воды в реках, схода селей и образования смерчей в море. Прогнозы подтвердились. Стихийные последствия сильно затронули город Сочи.
Сочи затопило: 16 улиц Центрального района пострадали, семь автомобилей придавило плитами
22 и 23 июля в Сочи прошли ливни, которые критично подняли уровень воды в реках – во время последнего за несколько часов выпало 76 мм осадков. Центр Фобос оценил масштабы: «В Сочи в результате одного из сильнейших в метеоистории ливней за сутки в осадкомеры попало 109 мм осадков, что составляет 90% месячной нормы или чуть более чем 100-литровая бочка дождевой воды на метр квадратный городских улиц».
В Центральном районе Сочи затопило 16 улиц, на одной из них оползень обвалил подпорную стену. Больше 60 автомобилей пострадали – их сносило по улицам потоками воды, а семь придавило плитами. Пострадавшую технику перевезли на спецстоянки. В городе введен режим чрезвычайной ситуации.
На четырех реках во время ливней сработали датчики опасности, которые измеряют уровень воды. Из-за затопленных подстанций часть районов осталась без электроэнергии. По данным на утро 24 июля, движение на основных автомагистралях восстановлено. Пляжи Сочи закрыты для купания, там проводится санитарная уборка.
«Вода с дорог, открытых территорий уходит естественным путем. Из подвалов, с цокольных этажей – выкачивает техника», – объяснил глава Сочи Алексей Копайгородский. По его словам, к устранению последствий подключились больше тысячи специалистов, 400 единиц техники и 100 волонтеров. Копайгородский добавил, что стихия за три дня затронула все районы города, а «в современной истории Сочи подобного по масштабам происшествия именно в этой части курорта не происходило».
Среди погибших – одна женщина, которую зажало между автомобилем и дорожным ограждением. Еще двух человек заблокировало в здании на цокольном этаже – из-за воды они не могли открыть дверь. Заместитель начальника отряда МЧС Юрий Фомин рассказал, как прошла операция по их спасению:
«Воды было по верхний край двери – и внутри, и снаружи – они, наверное, на чем-то стояли. Чтобы выбраться из этого помещения, нужно было не просто проплыть под водой 15 см (ширину стенки) – проем оказался длинный, они далеко от входа находились. Я до них дотянулся кончиками пальцев, то есть нырнуть им нужно было по расстоянию – на всю длину моей руки. Брал за руку и подтягивал под водой к выходу».
Как люди переживали потоп и справлялись с повреждениями
Так спецслужбы и местные жители устраняли последствия:
РБК собрал видео очевидцев, которые оказались в эпицентре потопа:
Так спасались те, чьи автомобили заблокировало по середине улиц:
Машины сносило водой: