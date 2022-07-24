Как Сочи пережил крупнейшие в истории ливни: за сутки выпало 90% месячной нормы, больше 60 автомобилей пострадало, погибла женщина

С 21 июля в Краснодарском крае в течение трех дней действовало штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды. Синоптики предупредили о ливнях и грозах с резким увеличением числа осадков и сильным ветром со скоростью выше 20 м/с.

Все это – риск подъема уровня воды в реках, схода селей и образования смерчей в море. Прогнозы подтвердились. Стихийные последствия сильно затронули город Сочи.

Сочи затопило: 16 улиц Центрального района пострадали, семь автомобилей придавило плитами

22 и 23 июля в Сочи прошли ливни, которые критично подняли уровень воды в реках – во время последнего за несколько часов выпало 76 мм осадков. Центр Фобос оценил масштабы: «В Сочи в результате одного из сильнейших в метеоистории ливней за сутки в осадкомеры попало 109 мм осадков, что составляет 90% месячной нормы или чуть более чем 100-литровая бочка дождевой воды на метр квадратный городских улиц».

В Центральном районе Сочи затопило 16 улиц, на одной из них оползень обвалил подпорную стену. Больше 60 автомобилей пострадали – их сносило по улицам потоками воды, а семь придавило плитами. Пострадавшую технику перевезли на спецстоянки. В городе введен режим чрезвычайной ситуации.