Турист после шторма 18 часов барахтался в открытом море, держать лишь за надувной мяч – так он выжил и дождался спасателей

Иван умеет плавать, но сильное течение, в которое он попал, отнесло его от берега. Что произошло дальше:

Оставшиеся на вечеринке друзья Ивана сообщили спасателям, что того отнесло сильным течением вместе с двумя мужчинами;

Спустя два часа после этого спасатели Кассандры начали поиски. Изначально они искали пропавших вдоль побережья. Но после запустили вертолеты – поняли, что с такими волнами и течением их могло унести слишком далеко;

Вертолет спасателей нашел Ивана спустя почти 18 с лишним часов после происшествия. Оказалось, что все это время он держался за волейбольный мяч. Сразу же после того, как греческие медиа начали обсуждать эту новость, на нее откликнулась женщина. Она – мать двоих детей (6-летнего Таноса и 11-летнего Трифона). Оказалось, что они потеряли мяч еще 30 июня.

Сайт британской газеты Metro попробовал восстановить с помощью инфографики путешествие Ивана и мяча. Вот скриншот с Google Maps: