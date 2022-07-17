Турист после шторма 18 часов барахтался в открытом море, держать лишь за надувной мяч – так он выжил и дождался спасателей
10 июля у берегов Греции из-за ухудшившейся погоды резко поднялись волны. Из-за этого пострадали несколько людей. 30-летний македонец Иван тусовался на вечеринке с друзьями на пляже Миита на полуострове Кассандра. В момент, когда волны стали резко больше, он находился в воде. Его и еще двух друзей они унесли в открытое море.
Иван умеет плавать, но сильное течение, в которое он попал, отнесло его от берега. Что произошло дальше:
- Оставшиеся на вечеринке друзья Ивана сообщили спасателям, что того отнесло сильным течением вместе с двумя мужчинами;
- Спустя два часа после этого спасатели Кассандры начали поиски. Изначально они искали пропавших вдоль побережья. Но после запустили вертолеты – поняли, что с такими волнами и течением их могло унести слишком далеко;
- Вертолет спасателей нашел Ивана спустя почти 18 с лишним часов после происшествия. Оказалось, что все это время он держался за волейбольный мяч. Сразу же после того, как греческие медиа начали обсуждать эту новость, на нее откликнулась женщина. Она – мать двоих детей (6-летнего Таноса и 11-летнего Трифона). Оказалось, что они потеряли мяч еще 30 июня.
Сайт британской газеты Metro попробовал восстановить с помощью инфографики путешествие Ивана и мяча. Вот скриншот с Google Maps:
Обозначение точек:
1. Место, где Иван отдыхал со своими друзьями.
2. Место, где спасатели обнаружили Ивана с мячом.
3. Место, где отдыхали мать с детьми (остров Лемнос) и откуда уплыл мяч (преодолел до места встречи около 130 км).
Мэр Кассандры Анастасия Халкия говорила: «Могу подтвердить, что Иван выжил благодаря мячу и потому что умеет плавать». Кстати, она после этого фотографировалась с Иваном и его семьей.
На данный момент спасатели нашли Ивана и еще одного мужчину: они получили помощь от врачей и чувствуют себя хорошо. Третий мужчина, прыгнувший в воду на той вечеринке, считается пропавшим без вести.